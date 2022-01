Serie Menschen im Fokus 2022 (1/5) «Ich muss das locker angehen»: Michelle Gisin steht vor der heissesten Phase des Winters Für die Sportnation Schweiz könnte 2022 ein grosses Jahr werden. Niemand verkörpert Kraft und Zukunftsglaube besser als Skirennfahrerin Michelle Gisin. Sie ist Meisterin darin, Widerstände zu überwinden. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Es stehen intensive Tage bevor: Michelle Gisin bestreitet im Januar elf Rennen – und dann folgen die Winterspiele. Christian Bruna/EPA

Es ist kurz vor Weihnachten, Michelle Gisin sitzt im Auto auf dem Heimweg von Courchevel. Im französischen Nobelort fanden zwei Weltcuprennen statt. Auf der Fahrt gehen ihr die Bilder der letzten zwölf Monate durch den Kopf. Zuhause in Engelberg angekommen, sagt Gisin: «Es war ein verrücktes Jahr. Ich kann es fast nicht auf einzelne Ereignisse beschränken.» Sie könnte von ihren Erkrankungen erzählen, im Frühling Covid, im Sommer Pfeiffersches Drüsenfieber. Oder von ihrem ersten Riesenslalom-Podest berichten. Oder von den befreienden Auftritten in Courchevel, nachdem ihr monatelang die Energie fehlte.

Doch Michelle Gisin sagt: «Am emotionalsten war die Silbermedaille von Luca im Februar. Und die Hochzeit von Marc im Sommer.» Zuerst die WM-Silbermedaille ihres Freundes Luca De Aliprandini im Riesenslalom, dann die Hochzeit ihres Bruders, schliesslich die eigenen Geschichten. Das ist die Reihenfolge.

«Michelle ist ein Mensch, der sehr gerne teilt, der viel von sich gibt», sagt Dominique Gisin. Die ältere Schwester will die jüngere Schwester derzeit etwas abschirmen. «Im Moment muss sie knauserig sein. Energetisch hat sie zu wenig Marge.» Es geht einzig darum, Energie zu sparen. Das Pfeiffersche Drüsenfieber zehrte am Körper der Spitzensportlerin. Die Erkrankung markierte eine heftige Zäsur inmitten der Saisonvorbereitung. «Ein 20-minütiger Spaziergang war bereits zu viel für sie», sagt Dominique Gisin.

Michelle und Dominique Gisin (rechts) beim Produktionsstart ihres gemeinsamen Buches namens «A True Athlete». Dominik Wunderli (15. November 2019)

Michelle Gisin war im Sommer am Boden. Der 3. Platz im Riesenslalom von Courchevel ist deswegen so erstaunlich, weil sie im ganzen November und Dezember kaum Riesenslalom-Trainingstage hatte. Die Erleichterung war immens. Im Ziel kamen ihr die Tränen.

Ein Fachgespräch mit Bode Miller in Südkorea

Dominique ist achteinhalb Jahre älter als Michelle Gisin. Beide sind Olympiasiegerinnen. Als Michelle den Titel 2018 im südkoreanischen Pyeongchang in der Kombination gewann, war Dominique auch vor Ort. Einerseits kommentierte sie fürs Schweizer Fernsehen, andererseits betreute sie Michelle, weil diese sich den Speeddisziplinen annäherte. Die kleine Schwester machte schnell grosse Fortschritte. In der Olympiasaison holte sie auf Anhieb erste Podestplätze in Speed-Wettbewerben. «Ich wollte unbedingt eine Abfahrtsmedaille», sagt sie. Im Abschlusstraining von Pyeongchang schaffte sie die zweitbeste Zeit. Dominique Gisin organisierte mithilfe eines Reporters eines US-Senders, dass Michelle mit ihrem Kindheitsidol, Bode Miller, über ihre Abfahrtslinie diskutieren konnte. Die Vorzeichen hätten nicht besser sein können. Doch dann stürzte sie im Rennen, kurz vor der Ziel­linie – und prallte heftig auf den Kopf.

Ihr bisher grösster Erfolg: Michelle Gisin nach der Goldmedaille in der Olympiakombination in Pyeongchang 2018. Jean-Christophe Bott/Keystone (22. Februar 2021)

Bei minus 14 Grad stehen die Fans am Strassenrand

«Es war ein riesiger Schock für mich. Mein grosses Ziel bei der Arbeit mit Michelle war, dass sie nicht stürzt, dass wir einen langsamen Aufbau machen», sagt Dominique Gisin. Michelle konnte sich nichts vorwerfen lassen. Der aggressive Schnee hatte sich an diesem Tag richtiggehend in ihren Ski gefressen. Die Kanten waren am Ende komplett freigelegt. Dominique Gisin nahm die jüngere Schwester nach dem Unfall an der Hand, begleitete sie ins Hotelzimmer und verdunkelte den Raum. «Ich habe dann die ganze Nacht neben ihr auf dem Sofa übernachtet, weil der Arzt sagte, jemand müsse sie überwachen.» Am nächsten Tag stand die Kombination auf dem Programm. In der Abfahrt fuhr Michelle noch mit viel Sicherheit. «Doch dann gelang ihr vielleicht der Slalom ihres Lebens», sagt Dominique Gisin. Zuerst der grosse Schock, dann der noch grössere Erfolg. «Für mich war der Olympiasieg von Michelle noch emotionaler als mein eigener in Sotschi», sagt Dominique Gisin. Die Reihenfolge ist auch hier bemerkenswert.

Als Gisin zuhause in Engelberg Ende Februar 2018 empfangen wurde, war der Abend besonders frostig. Das Thermometer zeigte minus 14 Grad. Am Strassenrand standen trotzdem Hunderte Personen entlang der Umzugsroute.

Gisin mit der Olympiamedaille beim Empfang in Engelberg. Urs Füeler/Keystone (28. Februar 2018)

Engelberg pflegt eine enge emotionale Beziehung zu seinen Athletinnen und Athleten. Die Sportmittelschule, die gegenüber dem Kloster einquartiert ist, bringt regelmässig Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger des Schweizer Wintersports heraus. Marco Odermatt ging hier zur Schule, die Gisins natürlich, Corinne Suter, Freeski-Weltmeister Fabian Bösch oder Biathletin Lena Häcki. Die Institution geniesst in der Bevölkerung viel Rückhalt. Als die Engelbergerinnen und Engelberger im vergangenen Sommer über eine Dreifachturnhalle für 12 Millionen Franken abstimmen mussten, lag der Ja-Anteil bei über 80 Prozent. Das Projekt war ungefährdet. Im nächsten Frühling ist Baubeginn. In Engelberg scheinen tatsächlich alle die gleiche Sprache zu sprechen.

Werbung fürs Luxushotel und fürs CO2-Gesetz

«Michelle ist eine von uns», sagt der Talammann von Engelberg. Er heisst Alex Höchli, und Talammann heisst so viel wie Gemeindepräsident. Alex Höchli muss ein glücklicher Mensch sein, mit einer Kaderschmiede im Dorf, die regelmässig Werbeträger ausspuckt. «Wir sind uns sehr bewusst um die Wirkung unserer Athletinnen und Athleten», sagt er. «Durch ihre Erfolge werden wir international wahrgenommen, vor allem in den Olympiajahren. Für uns als Ferienort und für den Namen Engelberg-Titlis ist das enorm wertvoll.» Engelberg und sein Hausberg Titlis würden gerne zur globalen Marke werden. Dafür setzt man auch seine Sportlerinnen und Sportler ein. Im vergangenen Frühling eröffnete nach langer Bauzeit das Luxushotel Kempinski, das einzige Fünfsternehaus im Ort, nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Als Gesicht des Hotels wurde diesen Herbst Michelle Gisin installiert. Sie soll über ihre sozialen Kanäle Werbung machen.

Vielleicht ist Michelle Gisin mehr Botschafterin als Influencerin. Im letzten Sommer warb sie als Vertreterin von «Protect our Winters» gemeinsam mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf dem Titlis für ein Ja zum CO2-Gesetz. Gisins Auftritt hatte eine staatstragende Note. Sie sagte: «Wir sind eine Willensnation, und mit Willen ist vieles möglich.» Und trotzdem schaffte sie es irgendwie, sich nicht im Abstimmungspathos zu verfangen. «Nicht alle haben die gleichen Mittel, um etwas zu verändern. Aber es geht darum, das Möglichste zu tun», sagte sie etwa.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit Michelle Gisin und Francoise Jaquet, der Präsidentin des Schweizer Alpenclubs (SAC). Urs Flüeler/Keystone (1. Juni 2021)

Könnte sie sich nach der sportlichen Laufbahn eine politische Karriere vorstellen? Gisin überlegt, die Frage scheint jetzt, inmitten der Weltcup-Saison und in der Blütezeit ihres Sportlerinnenlebens unpassend. «Vielleicht habe ich nach der Karriere die Möglichkeit, gezielt Dinge anzupacken. Ich habe grossen Respekt vor Politikerinnen und Politikern, aber ich will kein politisches Amt», sagt sie. Der Umweltschutz und die Biodiversität lägen ihr aber sehr am Herzen, betont sie. Sie sagt das nicht, weil es gut tönt. So ist sie sich nicht zu schade, Stofftiere online zu verkaufen und einen Teil des Erlöses der Vogelwarte Sempach zu spenden.

Dominique Gisin sagt, sie kenne kaum eine Person, die mit Michelle nicht auskomme. Mikaela Shiffrin, die Wunderfahrerin, die in Courchevel siegte, kam im offiziellen Interview der FIS schon bei der ersten Antwort auf die Schweizer Kollegin zu sprechen. «Es ist heute auch für Michelle sehr emotional. Dass sie nach diesem harten Sommer wieder auf dem Podest steht, ist beeindruckend.» Sogar ihre Gegenspielerinnen scheinen Michelle Gisin zu mögen.

Mikaela Shiffrin (rechts) freut sich mit Gisin über deren Podestplatz in Courchevel. Marco Trovati/AP (Courchevel, 21. Dezember 2021)

Gisin verwies Shiffrin bei ihrem Olympiasieg auf Platz 2. Ob ihr das in gut einem Monat in Peking wieder gelingt? Die Hoffnung ist zurück. In der Altjahrswoche gelang ihr auch noch ein dritter Platz im Slalom. Entscheidend wird nun sein, wie sie durch den vollbepackten Januar kommt. Mit dem Slalom von Zagreb beginnt am Dienstag ein happiges Programm. Innerhalb eines Monats wird sie elf Rennen bestreiten. Und dann folgen die Winterspiele. «Ich muss das locker angehen», sagt sie. Es zeichnet sich ein ereignisreiches Jahr ab. Wenn es weniger verrückt wird, wird sie sich kaum beschweren.

