Maske auf oder negativer Test im Amateursport

Corona-Verschärfungen Sporttreibenden droht am Freitag dieses Szenario: Maske auf oder ein negativer Test für jedes Training Welche Auswirkungen die zwei Varianten der bundesrätlichen Corona-Massnahmen auf den Sport haben. Rainer Sommerhalder 16.12.2021, 16.00 Uhr

Maskenpflicht fürs Ausdauertraining wird den Fitnesscentern viel Kundschaft kosten. Keystone

Der Bundesrat will am Freitag entscheiden, mit welchen Massnahmen er auf die steigenden Zahlen an positiven Fällen und die erhöhte Belegung von Intensivstationen reagieren will. Auch der Sport hat sich Gedanken zu den zwei vorgeschlagenen Varianten gemacht und entsprechend Rückmeldung gegeben.

Swiss Olympic hat sich in seiner Stellungnahme klar gegen Variante 2 ausgesprochen, weil damit der Indoor-Amateursport zum Erliegen kommt. Der Dachverband hat betont, dass man die Einführung von 2G unterstützt, aber auch auf den wichtigen Beitrag des Sports für die physische und psychische Gesundheit in Zeiten der Pandemie hingewiesen. Eine Testpflicht im Sport für jedes Training lehnt Swiss Olympic ab. Als Alternative zur Maskenpflicht schlägt Swiss Olympic eine strikte 2G-Regel sowie das Contact Tracing mit einer obligatorischen Präsenzliste sowie eine Beschränkung auf maximal 50 Personen vor. Wie lange die neuen Regeln gelten werden, ist ohnehin unklar. Die Gesundheitsexperten vom BAG befürchten bereits während den Festtagen aufgrund der Entwicklung mit der Omikron-Variante erneuten Handlungsbedarf mit weiteren Einschränkungen auch für den Sport.

So lange Fussballtrainings und -spiele draussen stattfinden, gelten die bisherigen Regeln. Weil sich die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats auf Indoor-Aktivitäten konzentrieren, bleiben Sport und Wettkämpfe im Freien mit der bestehenden 3G-Regel bei beiden Varianten möglich.

Bei Variante 1 ist es eine Maskenpflicht bei Training und Wettkampf obligatorisch. Als Alternative möglich ist, dass nur getestete Personen daran teilnehmen. Allerdings gibt es keine Mischform: entweder alle mit Maske oder alle getestet. Dies gilt auch für Fitnesscenter und Yogastudios. Während einige Sportarten signalisiert haben, dass sie ein Training mit Maske für möglich halten, ist dies im Mannschaftssport wie Handball oder Unihockey undenkbar. Bei Fitnesscenter sind sicher Kardio-Trainingsmethoden nicht möglich mit Maske. Bei Variante 2 müssen alle Bereiche des Sports, wo keine Maske getragen werden kann, schliessen.

Leistungssportlerinnen und -sportler sowie der Nachwuchssport bis 16 Jahre sind von den Verschärfungen erneut ausgenommen. Für sie gilt weiterhin 3G und keine Maskenpflicht bei Training und Wettkampf. Zuschauer von Indoor-Events im Profisport müssen sich hingegen an die verschärften Massnahmen halten.

Weil in Hallenbädern Sport mit Maske definitiv nicht möglich ist, muss mit Schliessungen gerechnet werden. Diese betrifft dann trotz Sonderstatus auch dort trainierende Leistungssportlerinnen und Sportler. Auch Ausdauertraining in Fitnesscentern wird praktisch verunmöglicht. Bei Variante 2 darf zum Beispiel an Eishockeyspielen nicht mehr konsumiert werden. Der Eishockeyverband hat in seiner Rückmeldung an den Bundesrat den damit verbundenen massiven Einnahmenausfall betont.

Dass bei Variante 1 für Restaurantbesuche weniger harte Massnahmen gelten (keine Masken- und Testpflicht) als für Sporttreibende ist ein Widerspruch, auf den auch Swiss Olympic aufmerksam gemacht hat. Sportveranstalter wurden aber auch ermutigt, wo möglich freiwillig sinnvolle Zusatzregeln zu erlassen. So galt für die Schweizer Nachwuchs-Meisterschaft im Badminton am vergangenen Wochenende die Zertifikatspflicht bereits ab 12 Jahren und Maskenpflicht für alle.