Marco Odermatt: Auf den Spuren von Michael von Grünigen

Marco Odermatt Mister Riesenslalom Michael von Grünigen spricht über seinen potenziellen Nachfolger Marco Odermatt ist im Riesenslalom derzeit der Mann, den es zu schlagen gilt. Michael von Grünigen dominierte die Disziplin viele Jahre lang und ist bis heute der erfolgreichste Schweizer Riesenslalomfahrer. Kann ihn Odermatt irgendwann ablösen? Martin Probst Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Marco Odermatt dominiert den Riesenslalom derzeit fast nach belieben. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Für einmal gehörte Marco Odermatt zu den Geschlagenen. Nur Rang 24 im Super-G von Gröden und das, obwohl er als Leader in dieser Disziplin ins Südtirol gereist war.

In Beaver Creek hatte er den ersten Super-G der Saison gewonnen und den zweiten auf Rang zwei abgeschlossen. Woran es lag, dass er am Freitag nicht wie gewohnt brillieren konnte, wusste Odermatt selbst nicht genau:

«Natürlich mache ich ein paar Fehler, aber so weit zurück? Es ist schwierig, hier schnell zu sein.»

Eine mögliche Erklärung, warum das so ist, lieferte Beat Feuz. «Kein Super-G kommt den Abfahrern mehr entgegen als dieser in Gröden.» Zudem wurde der Kurs von Andreas Evers gesetzt. Der Österreicher war zwei Jahre lang Trainer der Schweizer Speedfahrer und arbeitet nun für das deutsche Team.

«Ich habe Andi auf der Besichtigung gesehen», sagt Feuz. «Er sagte mir, das sei etwas für mich. Ich lachte und sagte: Man sieht eben, dass du nicht viele Techniker im Team hast.» Feuz, der froh ist, wenn es nicht all zu technisch ist, wurde Vierter.

Gino Caviezel, der in beiden Super-G in Beaver Creek in die Top Ten fuhr, verpasste als 44. in Gröden sogar die Punkteränge. Caviezel ist wie Odermatt Teil des starken Riesenslalomteams und ein guter Techniker. Der 29-Jährige sagt: «Das tönt jetzt wahrscheinlich komisch, aber vielleicht fahren wir zu gut Ski für dieses Rennen.» Was eventuell verhindert, dass sie es – etwas ­salopp formuliert – einfach laufen lassen.

Die schnellen Disziplinen werden immer technischer

Alexis Pinturault, der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison und ebenfalls ein ausgezeichneter Techniker, verzichtete sogar auf das Rennen in Gröden. Der Franzose legt seinen Fokus auf die beiden Riesenslaloms in Alta Badia am Sonntag und Montag.

Das macht jetzt auch Marco Odermatt. Er verzichtet auf die Abfahrt am Samstag, um bereit zu sein für die beiden Rennen in seiner Paradedisziplin.

Beide Riesenslaloms in dieser Saison hat er in überzeugender Art und Weise gewonnen und ist damit der grosse Favorit auf der Gran Risa, diesem so steilen und darum anspruchsvollen Hang in Alta Badia.

Der Anspruch an Speedfahrer hat sich gewandelt

Michael von Grünigen hat den Klassiker 1996 und 1998 gewonnen. Die Karriere von Odermatt, der als sein potenzieller Nachfolger als Schweizer Mister Riesen­slalom gilt, verfolgt er gespannt. «Odi glänzt mit seiner Technik. Und da die schnellen Disziplinen immer technischer werden, kommt ihm das enorm entgegen. Früher mussten die Abfahrer 120 Kilogramm wiegen und wilde ‹Cheibe › sein, heute braucht es auch technisches Geschick.»

Dominierte den Riesenslalom viele Jahre lang: Michael von Grünigen. KEYSTONE

Von Grünigen bestätigt damit, obwohl das Gespräch am Tag vor dem Rennen stattfand, indirekt die These von Feuz, dass der Super-G von Gröden weniger technisch ist als andere. Und damit Edeltechniker wie Marco Odermatt tendenziell im Nachteil sind.

Die mentale Stärke und ein starkes Team als Trumpf

Michael von Grünigen hat in ­seiner Karriere, die er 2003 ­beendete, 23 Weltcup-Riesen­slaloms gewonnen. Damit belegt er in der Bestenliste bis heute Rang vier. Zudem ist er zwei­maliger Weltmeister und hat viermal den Disziplinenweltcup gewonnen. Traut er Odermatt zu, ihm zu folgen? «Marco hat schon bei den Junioren bewiesen, wie stark er ist. Auch im mentalen Bereich.»

Odermatt wurde 2018 fünfmaliger Juniorenweltmeister. Marcel Hirscher, der achtfache Gesamtweltcupsieger, adelte ihn früh und bezeichnete Odermatt als seinen Nachfolger und den Athleten, der dereinst alles gewinnen würde. Dass Odermatt den Gesamtweltcup eher heute als morgen gewinne, steht für viele Experten sowieso ausser Frage.

Da hilft es, mental stark zu sein. Von Grünigen sagt: «In den technischen Disziplinen gibt es immer zwei Durchgänge, man muss also zweimal bereit sein. Natürlich kann man mentale Belastbarkeit lernen, aber es hilft, wenn man die Voraussetzungen dafür mitbringt. Und bei Odi ist das gegeben.» Und Odermatt überträgt diese Fähigkeit, gelernt in seiner Basisdisziplin Riesenslalom, nun auf alle Bereiche seines skifahrerischen Lebens.

Von Grünigen galt ebenfalls als Athlet, der sehr gut mit Druck umgehen konnte. Er sagt aber auch: «Es tut gut, ein starkes Team zu haben. Wenn dann einer einen schlechten Tag hat, ist ein anderer da. Marco ist der Leader, doch es hat noch andere starke Schweizer.» Das war bei Michael von Grünigen mit Urs Kälin und Co. auch so.

