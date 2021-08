Paralympics Marcel Hug und der schnellste Rollstuhl der Welt Der 35-jährige Thurgauer ist der Star im Schweizer Behindertensport. Damit der Erfolg auch in Tokio nicht ausbleibt, soll eine eindrucksvolle Entwicklung im Materialbereich sorgen. Rainer Sommerhalder 22.08.2021, 05.00 Uhr

Marcel Hug mit dem bisherigen Gefährt anlässlich des Diamond-League-Meetings Athletissima 2019 in Lausanne. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Thurgauer Marcel Hug überlässt nichts dem Zufall. Der Rollstuhl-Sportler mit dem einprägsamen Silberhelm will an den Paralympics in Tokio bei seinen vier Starts in der Leichtathletik die stolze Medaillensammlung erweitern. Dabei soll auch eine aufwändige Innovation im Bereich Material helfen. Mit Unterstützung der ETH Zürich und der Sauber F1 Group in Hinwil liess der 35-Jährige den angeblich schnellsten Renn-Rollstuhl der Welt anfertigen.