Kreisläufer Lukas Laube wird den HSC Suhr Aarau verlassen

Lukas Laube Ein Abgang, der schmerzt: Der HSC Suhr Aarau verliert ein Kreisläufer-Talent an einen Rivalen Lukas Laube gilt als talentierter Spieler auf der Kreisläuferposition. Im Sommer wechselt er zu einem Meisterschaftskonkurrenten, weil dort die Aussicht auf einen Stammplatz grösser ist. Der HSC muss nun anderweitig planen. Frederic Härri 03.02.2022, 05.00 Uhr

Lukas Laube spielt seit zwölf Jahren beim HSC Suhr Aarau Handball. Bald endet seine Zeit im Verein. Alexander Wagner

193 Zentimeter und 100 Kilogramm weist die Statistik aus. Es sind Gardemasse für einen wie ihn. Im Jobprofil steht Handballspieler, im Grunde aber verrichtet Lukas Laube das Tagwerk eines Arbeiters, eines wahrhaftigen Büezers. Laube ist ein Kreisläufer, der überwiegend verteidigt. Als solcher ist er von grosser Bedeutung für den HSC Suhr Aarau. Lange wird der ­Verein seine Dienste jedoch nicht mehr in Anspruch nehmen können.

Nach Ablauf der aktuellen Saison wird Laube zum Ligakonkurrenten GC Amicitia wechseln. Die Zürcher haben schwere Zeiten hinter sich, neuerdings aber streben sie auch dank weitreichender Investitionen in Richtung oberes Tabellenende. Laube, so scheint es, soll das nächste Puzzlestück sein, um die Blauweissen sportlich weiter zu stabilisieren. Sein Arbeitsverhältnis in Zürich beginnt ab der kommenden Spielzeit und ist auf vorerst drei Jahre befristet.

Schritt aus der Komfortzone

Suhr Aarau kommt mit Laube ein Kind der hauseigenen Handballschule abhanden. Keine zehn Jahre alt war er, als er dem Klub beitrat. Er spielte bei den Junioren, Schritt für Schritt, bis ihn seine Leistungen früh in das Kader der ersten Mannschaft spülten. Der ehemalige Trainer Misha Kaufmann vertraute auf ihn, der neue Chefcoach Aleksandar Stevic tut es ebenso. Doch nun entscheidet sich Laube dafür, seinen auslaufenden Vertrag per Ende Saison nicht zu verlängern.

Auch im Playoff-Viertelfinal 2019 gegen Wacker Thun gehörte Laube schon zur Rotation. Alexander Wagner

Laube selbst sagt, der Zeitpunkt sei gekommen, die eigene Komfortzone zu verlassen. «Etwas Neues zu sehen», wie er das nennt. Bei seinem neuen Arbeitgeber werden die Aussichten auf Spielzeit gut sein. Im Sommer trennt sich GC Amicitia von zwei seiner Kreisläufer, auf der Position wird für Laube ein Stammplatz frei. Bei Suhr Aarau indes bewerben sich neben Laube auch Martin Slaninka, Leonard Pejkovic und Joël Willecke um die Stelle. Laube erhofft sich in Zürich mehr Spielzeit, «vorne wie hinten», wie er sagt.

Die Wahrheit ist: Der Abgang schmerzt

Der HSC lässt nebst den Dankesbekundungen für die gemeinsame Zeit in einer Mitteilung verlautbaren, dass er den Weggang Laubes sehr bedaure. Normalerweise handelt es sich dabei um eine branchenübliche Floskel, doch in diesem Fall scheint das Betrübnis wahrhaftig zu sein. Die Wahrheit ist: Der Abgang schmerzt. Die Konkurrenz am Kreis mag zwar gross sein, dennoch hat Laube mit seinen bald 22 Jahren im Gegensatz zu Slaninka (32) und Pejkovic (31) das Argument der Jugend auf seiner Seite. Laube wäre einer für die Zukunft gewesen. Diese plant der Klub nun anderweitig.

Der 18-jährige Joël Willecke soll helfen, die Planstelle auf der Kreisläuferposition zu füllen. Alexander Wagner

Gleichzeitig mit Laubes bevorstehendem Wechsel verkündet der HSC nämlich die Vertragsverlängerung von Joël Willecke bis 2025. Der ist 18 und misst 2,02 Meter, ist also noch einmal etwas jünger und etwas grösser. Reichhaltige Erfahrung in der Nationalliga A weist Willecke bis anhin nicht auf, zurzeit kommt er überwiegend beim TV Birsfelden in der zweithöchsten Spielklasse zum Einsatz. Jüngst aber gab Willecke – wie Laube – sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft. Die Perspektive stimmt also. Nun muss auch die Gegenwart nachziehen.

