In Palermo konnte die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Italienerinnen mit 2:1 gewinnen und sich so an der Tabellenspitze absetzen. Nun folgt gegen in Litauen eine Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation. Kann die Nati ihren Vorsprung von drei Punkten halten?

Pascal Kuba 30.11.2021, 17.00 Uhr