Livestream und -ticker Roger Federer: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu seiner Rückkehr – ein gutes Omen und viel Tamtam um seine Schuhe Roger Federer kehrt in Doha zurück auf die ATP-Tour. Verfolgen Sie das Spiel gegen Daniel Evans aus Grossbritannien ab 16 Uhr hier live. Simon Häring 10.03.2021, 14.00 Uhr

Dan Evans, 30-jährig und die aktuelle Weltnummer 28. Der Brite ist nur 1,75 Meter gross, ist Rechtshänder, spielt die Rückhand einhändig und oft mit Slice. 2017 wurde er wegen Kokain-Konsums für 12 Monate gesperrt. Anfang Jahr gewann Evans in Melbourne seinen ersten Titel auf der ATP-Tour und gab auf dem Weg dorthin keinen einzigen Satz ab.

Zum Jahresauftakt gewann Dan Evans seinen ersten ATP-Titel. Keystone

3 Spiele, 3 Siege, 9:0 Satzgewinne für Federer. Letztmals gab es das Duell im August 2019 in der dritten Runde der US Open. Evans war der erste Gegner, als Federer 2017 beim Hopman Cup sein Comeback nach einer Knieoperation und einem halben Jahr Pause gab. Ein gutes Omen. Federer gewann später bei den Australian Open seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Nur Gutes natürlich. Die beiden trainierten zuletzt zwei Wochen in Dubai zusammen. «Es ist offensichtlich, dass er hart trainiert. Manchmal waren es drei Stunden am Tag. Es war ganz normal. Wie wenn zwei Spieler trainieren. Natürlich war das Level mit ihm um einiges höher.» Seine Hoffnung: «Roger trainierte gut. Aber das Spiel ist eine andere Sache.»

In erster Linie gibt es erste Antworten auf folgende Fragen: Wie gut bewegt sich Federer? Wie reagiert er in engen Spielsituationen – bei Breakbällen zum Beispiel und in der finalen Phase eines Satzes? Viel entscheidender ist aber eine andere Frage: Nämlich wie Federers Körper auf die Belastung reagieren wird. Antworten dazu gibt es in diesem Spiel noch keine.

Er trainierte in Dubai und Doha mit einem Schuh, von dem er sagt, er sei noch ein Prototyp, der sich aber «perfekt» anfühle. Die Macher der Schweizer Laufschuhmarke beherrschen das PR-Spiel. Grundregel: Begehrt ist, was selten ist. Deshalb ist gut möglich, dass Federer noch etwas zuwartet. Sicher ist aber: Es ist nur noch eine Frage der Zeit.