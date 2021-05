Der 21-jährige Appenzeller will sich beim legendären Leichtathletik-Meeting der Mehrkämpfer in Götzis für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Dazu muss er so gut sein wie kein anderer Schweizer Leichtathlet vor ihm.

Rainer Sommerhalder 29.05.2021, 11.30 Uhr