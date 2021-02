Die Ski-WM in Cortina ist in vollem Gange und die Schweiz trumpft gross auf, hat bereits acht Mal Edelmetall geholt. Heute Mittwoch steht der Teamevent im Parallel-Riesenslalom an. Steigt das Schweizer Team wieder aufs Treppchen? Das Rennen gibt es hier live.

17.02.2021, 13.31 Uhr