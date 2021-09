Weltklasse Zürich: Er markiert die Laufbahn im Letzigrund

Am Mittwoch startet das Leichtathletik-Meeting in Zürich. Bruno Mayer ist verantwortlich für die Markierung der Laufbahnen im Letzigrund-Stadion. Im Video sagt er, was dabei alles beachtet werden muss und weshalb er trotz aller Genauigkeit immer ein mulmiges Gefühl hat.

08.09.2021, 09.22 Uhr