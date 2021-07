Alex Wilson: Video nährt Zweifel an seiner Bestzeit

Leichtathletik Neues Video nährt weitere Zweifel am Rekordlauf von Alex Wilson Hat der Schweizer Sprinter in den USA einen neuen Europarekord aufgestellt oder nicht? Ein neues Video soll zeigen, dass der 30-Jährige bei 9,84 Sekunden gar noch nicht im Ziel war. watson.ch 21.07.2021, 11.19 Uhr

Noch immer ist nicht sicher, ob Alex Wilson für seine 100 Meter weniger als 10 Sekunden gebraucht hat. Keystone

Mit einer neuen persönlichen Bestzeit, die über zwei Zehntelsekunden schneller war als seine bisherige, sorgte Alex Wilson am Wochenende für Aufsehen. In 9,84 Sekunden soll er die 100 Meter gelaufen sein. Zweifel an der Zeitmessung wurden schnell laut – nun ist auf Twitter ein neues Video aufgetaucht, das diese Zweifel erhärtet.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Zeitmessung zu früh gestoppt hat. Nach 9,84 Sekunden war der Sprinter noch nicht über der Ziellinie, erst etwa eine halbe Sekunde später hat er diese erreicht, wie der Leichtathletik-Trainer Laurent Meuwly zum Video schreibt. Diese Zeit ergibt auch die Messung eines weiteren Twitter-Nutzers. In der Zeitlupe ist bei der eingeblendeten Zeit gut zu erkennen, dass Wilson die Ziellinie erst nach rund 10,3 Sekunden überquerte.

Laurent Meuwly. Keystone

Der Basler selbst zeigte sich bei seiner Rückkehr in die Schweiz am Dienstag überzeugt von seinem Rekord: «Warum sollte ich die Zeitmessung hinterfragen? Ich fühlte mich so gut wie noch nie in einem Rennen.» Beim Weltverband für Leichtathletik wurde die Zeit aber bereits aus den Bestenlisten gestrichen. Wilson wäre mit seinem Sprint der zweitschnellste Mann des Jahres gewesen und hätte die zwölftbeste Zeit der Geschichte hingelegt. Nun scheint alles darauf hinzudeuten, dass der vermeintliche Europarekord auf eine fehlerhafte Messung zurückgeht.