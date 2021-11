Legenden im Interview «Der Beruf war wie eine Droge»: Wie es den Eishockey-Trainerlegenden Arno Del Curto und Kevin Schläpfer ohne Scheinwerferlicht ergeht Die einstigen Eishockey-Trainer Arno Del Curto und Kevin Schläpfer haben die grosse Bühne längst verlassen. Im Interview reden sie über Energie, Comebacks, lange Spaziergänge - und darüber, weshalb sie nicht Politiker geworden sind. Klaus Zaugg und Bruno Wüthrich Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Wie im Hockeyleben: Der grosse Meister Arno Del Curto macht die Musik, Zauberlehrling Kevin Schläpfer hört zu. Bild: Pius Koller / pkp/

Sie waren charismatische Titanen des Trainerberufes und genossen den Status von Hockey-Göttern. Inzwischen haben Arno Del Curto und Kevin Schläpfer die grosse Bühne verlassen und sich in den bernischen Oberaargau zurückgezogen.

Arno Del Curto (65) ist aus dem Hockey-Business ausgestiegen und lebt in der Nähe von Langenthal. Kevin Schläpfer (51) arbeitet abseits des medialen Scheinwerferlichtes als Sportchef beim SC Langenthal. Ein Gespräch nicht nur über Eishockey.



Statt der grossen Bühne der National League nun die Provinz. Für Sie beide ist Langenthal und seine Vororte zum Lebensmittelpunkt geworden.

Arno Del Curto: Mir fehlt die grosse Bühne überhaupt nicht. Selbst bei einem Millionenangebot würde ich nicht mehr auf diese Bühne zurückkehren wollen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Öffentlichkeit stehe.

Und was ist mit dem Engagement beim österreichischen Nationalteam?



Del Curto: Das ist eine einmalige Sache. Ich helfe meinem Freund Roger Bader (österreichischer Nationaltrainer – die Red.) bei einem Vorbereitungsturnier. Er ist ein extrem guter Trainer und mich interessiert, warum er in der Schweiz nie eine Chance bekommen hat. Vielleicht finde ich das nun heraus.



Kevin Schläpfer: Provinz? Hey, Langenthal ist eine sehr gute Adresse im Hockey. Ich habe hier meine Karriere als Spieler beendet und viele gute Leute kennen gelernt. Mit guten Leuten arbeiten zu können ist entscheidend für mich, egal, ob auf der grossen oder der kleinen Bühne.



Aber Sie hatten in Biel mal den Status eines «Hockey-Gottes» und waren Wunsch-Kandidat für das Amt eines Nationaltrainers.



Schläpfer: Das sollten wir nicht überbewerten. Natürlich ist man geschmeichelt, wenn es Lob gibt, es wäre gelogen, zu sagen, man hätte das nicht gerne. Aber je mehr Erfolg man hat, desto höher werden die Erwartungen. Das bekam ich damals bei meinem Engagement in Kloten zu spüren. Alle sagten sich: jetzt ist der Schläpfer da, alles wird gut. Aber so einfach geht das nicht.



Sie würden nochmals auf die grosse Bühne zurückkehren?



Schläpfer: Eishockey ist meine Leidenschaft und auch der Trainerjob ist es nach wie vor. Aber ich will nichts erzwingen. Ein Angebot würde ich mir heute gründlich überlegen und nicht mehr einfach einsteigen. Ich habe damals das Angebot von Kloten zu wenig hinterfragt.



Kevin Schläpfer (links) und Arno Del Curto erklären, weshalb ein Trainercomeback (nicht) in Frage kommt. Pius Koller / pkp/

Gibt es eine Rückkehr von Ihnen, Arno Del Curto?



Del Curto: Unter keinen Umständen. Ich werde höchstens in Langenthal mit Kevin hin und wieder mit den ganz Kleinen aufs Eis gehen.



Wirklich?



Del Curto: Ich verstehe, dass man mir das nicht glaubt. Aber es ist so. Vor gut einem Jahr wollte ein Klub mit mir reden. Aus Anstand hörte zu, sagte aber schon zu Beginn des Gespräches ab. Man kam noch einmal auf mich zu und wollte mir 24 Stunden Bedenkzeit geben – aber auch da sagte ich gleich nein.



Warum?



Del Curto: Nach fast 40 Jahren in diesem Business hatte ich einfach genug. Als Trainer muss man Energie in die Kabine bringen. Jeden Tag. Aber dazu war ich zuletzt nicht mehr in der Lage.

Eine Frage des Alters?



Del Curto: Nein. Ich war einfach zu lange in diesem Beruf.

Irgendwann ist es genug. Man bringt diese Energie nicht mehr. Nicht aus Müdigkeit. Sondern weil die Lust fehlt.



Wie kommt das?



Del Curto: Weil alles immer und immer wieder gleich ist. Am Schluss wusste ich auf den Busfahrten zu den Auswärtsspielen, wenn irgendwo unterwegs auf einem Hausdach ein Ziegel fehlte. Alles wird Routine. Alle Abläufe, alle Stadien sind gleich und auch die Fragen sind immer die gleichen. Sogar das Wetter scheint irgendwann immer gleich zu sein und die Probleme sind sowieso immer die gleichen.

Sie wirken aber nicht wie jemand, der keine Energie mehr hat.



Del Curto: Das stimmt. Die Energie ist zurück. Ich könnte heute wieder eine Mannschaft übernehmen. Aber ich habe keine Lust mehr und wenn die Lust fehlt, dann ist es nicht mehr möglich, jeden Tag voranzugehen und die Spieler von einer Vision zu überzeugen und auf dem Weg mitzunehmen. Selbst wenn ich finanziell in der Klemme wäre, würde ich keinen Trainerjob mehr annehmen. Weil ich scheitern würde, wenn ich es des Geldes wegen machen würde.

Lieber würde ich hartes Brot essen. Ich schaue heute lieber Fussball im Fernsehen.



Lieber Fussball als Eishockey?



Del Curto: Ja. Eishockey schaue ich nicht mehr. Eine Ausnahme bilden lediglich die NHL-Playoffs.



Schläpfer: Ich kann Arno sehr gut verstehen. Es ist mit der Energie genauso wie er sagt.

Ich habe es selbst erfahren, als ich wegen meiner Knieverletzung in Krücken an der Bande stehen musste. Ich war einfach nicht mehr dazu in der Lage, diese Energie, die es braucht, in die Kabine zu bringen. Die Spieler haben das sofort gespürt und deswegen hat es nicht mehr funktioniert.

Ich habe damals Martin Steinegger (Biels Sportchef – die Red.) gesagt, ich hätte keine Energie mehr und würde an seiner Stelle reagieren und so kam es dann auch zu meiner Entlassung.



Del Curto: Aber Du bist ja noch jung…



Schläpfer: …jung? Ich bin als Spieler, Sportchef und Trainer inzwischen auch schon mehr als 30 Jahre dabei.



Und, haben Sie, anders als Arno, Lust auf eine Rückkehr auf die grosse Bühne und ins Traineramt?



Schläpfer: Ich habe inzwischen wieder Energie getankt. Ja, ich habe noch Lust. Auch darauf, noch einmal bei einer Mannschaft an der Bande zu stehen. Ich hoffe, dass ich die Chance noch einmal erhalte.

Und für Sie Arno, gibt es wirklich kein Projekt im Hockey, das Sie reizen würde?



Del Curto: Nein, keine Chance – ausser eben ausnahmsweise mit den Kleinen in Langenthal aufs Eis zu gehen.

Sie waren als Schweizer in der Branche ein Pionier.



Del Curto: Als ich mich in den 1980er Jahren entschieden habe, ins Hockey zu gehen, hatten Schweizer keine Chance. Überall waren nur Trainer anderer Nationalitäten engagiert. Ich wagte es trotzdem.

Der Trainerberuf war für mich wie eine Droge und ich habe dafür mein Leben hergegeben. Ich war ein Perfektionist.



Können Sie uns ein Beispiel geben?



Zum Beispiel bin ich nach einem Spiel stundenlang durch Wälder gelaufen, um mir bis ins letzte Detail auszudenken, was ich am nächsten Tag in der Kabine sagen und im Spiel verändern will. Die Worte, die Lautstärke, die Tonart, die Grammatik, der Inhalt, die Taktik – kurze Pässe, lange Pässe, Pressing, Gegenpressing – alles habe ich mir vorgestellt, mir zurechtgelegt und eingeprägt, bis alles perfekt war.

Ich war wie in Trance, aber es funktionierte.

Meine Familie musste mich jeweils wieder ins Leben zurückholen. Erst etwa ab 2010 erkannte ich, dass es auch noch etwas anderes im Leben gibt als Eishockey. Ich habe sogar die Firmung meines Sohnes verpasst.



Arno Del Curto als Trainer des HC Davos im Jahr 2007. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Schläpfer: Das ist bei mir genauso. Auch ich bin nach einem Spiel stundenlang durch die Nacht gewandert, um meine Gedanken zu ordnen und mir zurechtzulegen, was ich am nächsten Tag den Spielern sagen will. Es freut mich, dass Du als mein Trainer-Vorbild dies ebenso gemacht hast.

Viele denken, ich sei als Trainer ein Chaot. Ich war aber im Kopf immer 100 Prozent auf jede Situation vorbereitet.



Del Curto: …das ist über mich auch gesagt und geschrieben worden.



Stimmt es?



Del Curto: Nein, überhaupt nicht. Ich habe bis 2017 über jeden Tag Buch geführt und den Trainingsbetrieb klar strukturiert. Aber ich habe den Spielern keine Papiere ausgehändigt.



Was wäre geworden, wenn jemand wie Sie nicht das Hockey, sondern in der Politik die Welt hätte verändern wollen?



Del Curto: Wahrscheinlich wäre ich erschossen worden. Weil ich ehrlich bin und umsetze, was ich sage.



Sind Sie also ein Nonkonformist, wie immer wieder mal gesagt wird?



Del Curto: Vielleicht ein Nonkonformist, der ein bisschen weise geworden ist. Ich sage immer, was ich denke. Auch wenn 700 anderer Meinung sind, bleibe ich bei meiner Meinung, wenn ich sie für richtig halte.

Damit hätten Sie es in der Politik tatsächlich nicht einfach.



Schläpfer: In der Politik gilt das Kollegialitätsprinzip. Das finde ich schwierig, weil ich wegen dieses Prinzips anders argumentieren müsste, als ich selber denke. Das könnte ich nicht.



Del Curto: Nun gut, dass der Bundesrat nur so funktionieren kann, verstehe ich schon. Anders geht es wohl nicht.



Schläpfer: Was würdest Du denn als Bundesrat tun, wenn Du wegen des Kollegialprinzips eine andere Meinung als deine vertreten müsstest?



Del Curto: Dann würde ich die Meinung der Mehrheit des Gremiums vertreten, aber alle würden an meinem Gesichtsausdruck sehen, dass ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Ich könnte es einfach nicht verbergen.



Herr Schläpfer, bevor Sie in Biel Trainer wurden waren Sie Sportchef. Hätten Sie mit Arno als Trainer arbeiten können?



Del Curto: Warum hätte es mit mir und Kevin nicht funktionieren sollen? Wenn ich will, dann geht es.

Ich bin eigentlich ein viel zu lieber Mensch und kein typischer Hockeytrainer. Ich liebe die Harmonie und ich kann im Team arbeiten.



Schläpfer: Ja, ich glaube auch, dass das möglich gewesen wäre. Wir hätten uns bestens ergänzt. Mit Heinz Ehlers und Kent Ruhnke hatte ich in Biel ebenfalls zwei starke Trainer-Persönlichkeiten. Mit Heinz bin ich heute noch befreundet. Ich habe gerne starke Leute um mich. Ich habe oft zu Arno gesagt: komm, mach doch Nationaltrainer und ich werde dein Assistent.



Etwas interessiert uns nach wie vor: Warum ist die grosse Freundschaft zwischen Reto von Arx und Arno Del Curto zerbrochen?



Del Curto: Ja, das ist sehr schade.



Warum ist es so weit gekommen?



Del Curto: Weil es fast unmöglich ist, den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt zu finden. Im Sport und im Leben. Sogar Angela Merkel hat den richtigen Zeitpunkt verpasst.



Sie haben uns noch nicht gesagt, warum diese Freundschaft zerbrochen ist.



Del Curto: Wie sagen Sie einem Freund, dass diese Zeit um ist? Dass er zurücktreten sollte? Ich brachte das nicht übers Herz und redete um den heissen Brei herum. Ich war in dieser Situation für einmal nicht mich selbst. Ich hätte Trainer sein sollen und sagen: Die Zeit für deinen Rücktritt ist gekommen. Ich war in dieser Situation zu sehr Freund, aber zu wenig Trainer.



Stimmt es, dass Sie nicht mehr miteinander reden?



Del Curto: Wenn wir uns begegnen, dann grüssen wir uns.



Freunde grüssen nicht nur. Sie haben sich etwas zu sagen.



Del Curto: Es ist, wie es ist. Für ihn stimmts. Für mich auch. Es gibt unzählige Freundschaften, die zerbrechen.

Steckbrief Kevin Schläpfer Geburtsdatum: 24.11.1969.

Werdegang: Spielerkarriere von 1986 bis 2006: Lugano, Zug, Olten, Lausanne, Langnau, Chur, Biel, Langenthal. – 212 NLA-Spiele (59 Punkte), 598 NLB-Spiele (538 Punkte). – Ab 2006 Sportchef, zwischen 2010 bis 2013 Sportchef und Trainer, ab 2013 bis 2017 Trainer in Biel. – 2017 bis 2018 Trainer in Kloten. – seit 2019 Sportchef Langenthal.

Wichtigste Erfolge: Meister mit Lugano (1990), NLA-Aufstiege mit Olten (1993), Langnau (1998) und Chur (2000).

Steckbrief Arno Del Curto Geburtsdatum: 23. Juli 1956.

Werdegang: Verletzungsbedingt keine NLA-Karriere als Spieler. – Wichtigste Trainerjobs: 1989 bis 1991 Herisau (NLB). 1991 bis 1993 ZSC. – 1994 bis 1996 Luzern und U 20-Nationalteam. – 1996 bis 2018 Davos. – Januar 2019 bis Saisonende ZSC. – Heute: Entwicklung von Bau- und Immobilien-Projekten.

Wichtigste Erfolge: Meister 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 und 2015 mit Davos, Spengler-Cup-Sieger 2000, 2001, 2004, 2006, 2011.