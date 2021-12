Tour de Ski plant künftig ohne Biathlon-Hochburg Lenzerheide

Langlauf-Weltcup Die Biathlon-Hochburg Lenzerheide kehrt der Tour de Ski in den kommenden Jahren den Rücken Heute startet der Langlauftross zur Tour de Ski in der Lenzerheide – einem Ort, der mit Biathlon grössere Pläne hat als mit Langlauf. Swiss Ski sucht für die kommenden Austragungen nach einem neuen Schweizer Tour-de-Ski-Etappenort. Ralf Streule Jetzt kommentieren 27.12.2021, 18.49 Uhr

Glockengeläut für Langlauf oder Biathlon? In Lantsch/Lenzerheide verschieben sich die Kräfte.

Hannes Parpan ist im Element, stapft während des Telefongesprächs durch das Weltcup-Gelände, man hört die Schritte und den Schnauf. Es gibt viel zu tun in diesen Tagen für den OK-Chef des Tour-de-Ski-Auftakts in Lantsch bei Lenzerheide, wo heute und morgen Langlaufrennen ausgetragen werden. Parpan schwärmt von der Infrastruktur, von den guten Loipen und von einem eingespielten Team mit guter Improvisationsgabe, was gerade in Covid-Zeiten wichtig sei.

Hannes Parpan, OK-Chef Weltcup Lenzerheide. Bild: pd

Bereits seit acht Jahren gehört die Lenzerheide als Etappenort zur 2005 gegründeten Tour de Ski. Alternierend mit dem Val Müstair trägt sie jeweils die Tour-Prologe aus. «Sehr attraktiv» sei das Datum in der Altjahrswoche, sagt Parpan. Dennoch: Ob die De­stination künftig noch als Tour-­de-Ski-Etappenort in Frage kommt – und kommen will, ist offen. Mit der diesjährigen Austragung läuft der vierjährige Vertragszyklus aus, wie Parpan sagt. Derzeit werden die Tour-Eckpunkte innerhalb der Schweiz von Swiss-Ski neu verhandelt. Und für einmal dürfte die Lenzerheide bei diesen Verhandlungen zurückhaltender sein. Denn in den kommenden Jahren sind hier grosse Biathlon-Anlässe geplant: in der kommenden Saison die EM, im Dezember 2023 der Weltcup, 2025 gar die WM.

Grosses Schweizer Aufgebot an der Tour Die diesjährige Tour de Ski wird lediglich sechs Etappen beinhalten, zwei Sprints und vier Massenstartrennen. Die Tour ist kürzer als in anderen Jahren – was unter anderem mit den Olympischen Spielen zu tun hat, die Anfang Februar in Peking auf dem Programm stehen. In Lantsch/Lenzerheide werden heute Skating-Sprints und morgen klassisch-Einzelstartrennen ausgetragen. Danach verschiebt sich der Tross nach Oberstdorf, später ins Val di Fiemme, wo die Tour am 4. Januar mit dem Aufstieg zur Alpe Cermis beendet wird. Aufgrund der Olympischen Spiele werden einige bereits qualifizierte Läuferinnen und Läufer auf die Tour de Ski verzichten und individuell trainieren. So unter anderem die norwegische Dominatorin Therese Johaug oder der Russe Sergej Ustjugow. Für viele andere geht es um die Qualifikation für die Winterspiele. So kämpfen im Schweizer Team unter anderem die Distanzläufer Jason Rüesch, Jonas Baumann, Roman Furger oder Beda Klee um eine olympische Teilnahme. Eine Delegation von sieben Schweizerinnen und zwölf Schweizern, angeführt vom Dario Cologna und Nadine Fähndrich, wird zur Tour starten. (rst)

Lantsch ist frühestens 2026 wieder Tour-Etappenort

Um das Biathlon-Hoch im Bündner Tal zu begreifen, braucht es den Blick zurück. Am Anfang stand eine Biathlon-Anlage, die 2013 den Betrieb aufnahm. Schub erhielt das Projekt, als zwei Jahre später der deutsche Unternehmer Michael Hartweg einstieg, dem nicht nur die Ferienregion gefiel, sondern der auch dem Biathlonsport verfallen war. Eine 25 Millionen Franken teure Biathlonanlage entstand, mit einer «Snow-Factory», dem «Nordic House» samt Bistro, Seminarräumen und ­Hotelzimmern, alles etwa zur Hälfte von Hartweg finanziert.

Auch der Schweizer Skiverband Swiss-Ski erkannte das Potenzial – und übernahm im Herbst die Biathlon Arena Lenzerheide AG. Parpan, selber in der Geschäftsleitung der AG, spricht von einer «Win-win»-Situation: Swiss-Ski erhält eine eigene Infrastruktur, garantiert den Betreibern gleichzeitig eine stärkere Nutzung der Anlage, mit Seminaren und verschiedenen Trainings.

Das «Nordic House» der Biathlon-Arena. Bild: pd

Doch könnte nun nicht gerade diese Übernahme dazu führen, dass die Lenzerheide von Swiss-Ski auch in Sachen Langlauf stärker für Weltcup-Rennen berücksichtigt wird? Parpan gibt zu bedenken, dass die personellen Ressourcen in der Region nicht vorhanden sind, mehr als einen Grossanlass pro Winter in der Biathlon Arena zu stemmen. Dazu kommt, dass auch der alpine Ski-Weltcup Ressourcen abziehe. Nicht zu vergessen der Mountainbike-Weltcup im Sommer. Man sei nicht abgeneigt, allenfalls auch ausserhalb der Tour-Woche einen Langlauf-Weltcup zu stemmen, sagt Parpan. Doch die Lenzerheide könne dafür frühestens 2026 wieder Thema sein.

Christian Flury, Disziplinenchef Langlauf bei Swiss Ski

Christian Flury, Chef des Schweizer Langlaufteams, ist sich dieser Tatsache bewusst. Swiss Ski wolle unbedingt andere Schweizer Destinationen für die Tour gewinnen, Gespräche diesbezüglich seien im Gang. Das Val Müstair wird weiter im Rennen sein. Vielleicht sei das Goms Thema. Und möglich sei, dass Davos als Tour-Destination in Frage kommen könnte – gerade 2023, wenn der Biathlon-Weltcup in der Lenzerheide während des traditionellen Davoser Weltcup-Datums Anfang Dezember stattfindet, sei allenfalls eine Verschiebung denkbar. Jedenfalls wolle man auch in Zukunft in der Schweiz zwei Weltcup-Rennen pro Saison stellen. Hier gilt es, auch die Pläne der FIS zu berücksichtigen – gut möglich, dass die Tour in den kommenden Jahren ohnehin Änderungen erfährt, so Flury.

Genau hier setzt OK-Chef Parpan mit Kritik an. «Die FIS ist gefordert, mehr herauszuholen.» Was TV-Präsenz und Sponsoring angehe, sei die Lenzerheide derzeit mit Biathlon besser bedient. In Deutschland ist Biathlon der Wintersport Nummer eins, TV-Stationen und Sponsoren stünden Schlange.

Biathlon wird zentraler vermarktet als der Langlauf

Tatsächlich sei beim internationalen Skiverband FIS einiges im Tun, sagt Jürg Capol, Marketingdirektor der FIS. Der Bündner ist Erfinder der 16 Jahre alten Tour de Ski, unterdessen aber nicht mehr für deren Ausrichtung verantwortlich. Biathlon habe den Vorteil, dass er vom Verband (IBU) als alleinige Sportart zentral vermarktet wird, während die FIS mehrere Sportarten unter einem Dach vereint und die Weltcups weniger zentral vermarktet würden. Capol geht aber davon aus, dass es hier bald Verbesserungen geben wird.

Ganz grundsätzlich aber ist er zuversichtlich, dass die Tour ein wichtiger Teil des Wintersport-Jahrs bleiben wird. Nicht vergessen dürfe man eines: Die Lenzerheide bleibe aus touristischer Sicht eine Langlaufregion. «Der Feriengast ist in aller Regel kein Biathlet.» Diese Überlegungen würde sich die Lenzerheide mit Sicherheit auch machen, wenn es um die Vergabe von Langlauf-Weltcups gehe. Auch wenn Biathlon zumindest vorläufig klar den Ton angibt.

