Die Schweizer Nati will in London Anlauf holen für die WM

Lange Durststrecke Im Wembley will die Schweizer Nati Anlauf holen für die WM – der letzte Sieg gegen England liegt lange zurück Die Schweiz eröffnet das Länderspieljahr in England – die Erinnerungen an diesen Gegner sind mit wenigen Ausnahmen schlimm. Trainer Murat Yakin sagt: «Es wäre frech, in England zu experimentieren.» Etienne Wuillemin, London Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Murat Yakin will am Samstagabend in London mit dem bestmöglichen Team antreten - dazu gehört auch Xherdan Shaqiri. Andy Müller/Freshfocus

Wenn es schon mit der Sonne nicht klappen wollte im Trainingscamp von Marbella, so reisen die Schweizer wenigstens mit guten Gefühlen im Gepäck nach London. Dort wartet am Samstag um 18:30 Uhr im Wembley die erste grosse Aufgabe des Jahres: die Nati trifft auf England, den EM-Finalisten 2021 und WM-Halbfinalisten von 2018.

Das Camp von Marbella war, bei aller Nässe, ein gelungener Auftakt ins neue Nati-Jahr. Es bot auch noch einmal Gelegenheit, zurückzuschauen auf den Herbst. Die positiven Emotionen der gelungenen WM-Qualifikation dürfen sich gerne im Kreis der Nati einnisten.

Seit 2004 fehlte die Nati nur an der EM 2012

Erstmals seit Murat Yakin die Nati als Trainer übernommen hat, stehen in einem Zusammenzug nicht gleich entscheidende Spiele an. Nervenaufreibende Barrage-Spiele vermisst niemand. Das Beispiel 2017, als die Schweiz gegen Nordirland beinahe stolperte, zeigt, wie schmal der Grat zwischen Euphorie und Frustration sein kann. Zur Erinnerung: Die WM 2022 wird für die Schweiz das fünfte grosse Turnier in Serie sein. Seit 2004 fehlte sie nur an der EM 2012 – es ist eine herausragende Bilanz.

Fortan richtet sich der Blick also vorwärts. Zeit, um viel Neues auszuprobieren, sieht Yakin nicht. Er sagt: «Es wäre frech, in England zu experimentieren.» Die Schweiz wird mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen. Im mit 90’000 Zuschauern ausverkauften Wembley. Für Yakin ist das legendäre Stadion eine Premiere.

Letzter Sieg gegen England über 40 Jahre her

Die jüngere Geschichte der Schweizer Fussballer gegen England ist gewiss nicht reich an Erfolgserlebnissen. Über 40 Jahre ist der letzte Sieg her. Am 30. Mai 1981 in Basel gewann die Nati dank Toren von Scheiwiler und Sulser 2:1. Elf Begegnungen gab es seither, nur drei Unentschieden brachten die Schweizer zustande.

In dieser Zeitspanne hat die Schweiz gegen alle anderen grossen Fussballnationen Europas mindestens einen Sieg errungen. Einzig gegen die «Three Lions» harzt es regelmässig. In den letzten vier Begegnungen gelang der Schweiz nicht einmal mehr ein Tor.

Xhaka war so nervös, dass er fast zusammenbrach

Granit Xhaka erinnert sich gut an seinen ersten Auftritt im Nati-Dress. Andy Müller/Freshfocus

Vielleicht hilft ja die Erinnerung an den 4. Juni 2011. Jener Auftritt der Schweiz in England begründete die Generation um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri. Das 2:2 war Xhakas erstes Länderspiel. Als er in Marbella darauf zurückschaut, tut er das mit einem breiten Lachen. «Ich war so nervös wie später nie mehr in meinem Leben. Als die Nationalhymne lief, bin ich fast zusammengebrochen.»

Nun stehen erneut spezielle Spiele an für Xhaka. In London, wo sein Klub Arsenal beheimatet ist, steht sein 99. Länderspiel an. Am Dienstag dann gegen seine zweite Heimat, den Kosovo, das Jubiläum. Es sind die ersten Spiele des Captains unter Yakin.

Der Konkurrenzkampf könnte sich verschärfen

Shaqiri hat das Jubiläum der 100 Länderspiele bereits im letzten Herbst geschafft. Auch er erlebte einst gegen England eine Premiere – sein erstes Länderspieltor, im September 2010 war es. Bei ihm ist die grosse Frage: Wie verändert ihn der Wechsel in die MLS nach Chicago? Für abschliessende Erkenntnisse kommt der Auftritt in England noch zu früh. Zumindest eines ist aber sicher: Die Diskussionen, ob Shaqiri im Klub zu genügend Spielpraxis kommt, sind vorbei. Ist er nicht verletzt, dreht sich Chicagos Spiel um ihn. Vier Partien im Verein hintereinander, die er stets über die volle Distanz bestritten hat, vor einer Länderspielpause? Das gab es letztmals vor der WM 2018, als Shaqiri bei Stoke City unter Vertrag war.

Bis zum Start der WM-Endrunde im November kann sich selbstredend noch vieles ändern. Ab dem 1. April kennt die Schweiz dann ihre Gegner. Eine gute Nachricht gibt es aber alleweil. Das Gerüst des Teams steht unverändert. Allzu offensichtliche Problemfelder hat Yakin nicht zu lösen. Im Gegenteil. Es deutet sich an, dass sich der Konkurrenzkampf verschärfen könnte. Gerade in der Offensive. Mit Embolo, Okafor, Zuber, Steffen und Vargas kommen im jetzigen Aufgebot fünf Spieler für die drei Startplätze um Shaqiri herum in Frage. Für den langzeitverletzten Seferovic wird die Rückkehr ins Team eine grosse Herausforderung.

Die Partie in England wird erste Antworten liefern, wie sich die Hierarchien verschieben könnten.

