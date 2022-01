Snowboard: Jan Scherrer in Halfpipe auf Platz 2

LAAX OPEN «Endlich» aufs Podest: Der Schweizer Snowboarder Jan Scherrer überzeugt als Zweiter im Halfpipe-Final Nach drei vierten Plätzen schafft der Toggenburger beim Laax Open, dem wichtigsten Wettkampf in Europa, erstmals den Sprung unter die ersten drei. René Weber 16.01.2022, 15.21 Uhr

Jan Scherrer freut sich nach der prachtvollen Leistung in der Laaxer Halfpipe. Bild: Keystone

Vater, Schwester, Bruder und Freunde von Jan Scherrer jubelten am Ende der Halfpipe ausgelassen. Der Toggenburger selbst strahlte in die TV-Kamera, die auf ihn gerichtet war. «Endlich, endlich, endlich ist es aufgegangen», sagte er. Und:

«Heute passte alles. Ich fühlte mich am Start noch nie so gut wie dieses Mal.»

Scherrer genoss das Momentum nach dem spektakulären Nachtfinal vor 10000 Zuschauern auf dem Crap Sogn Gion. Es fühle sich verdammt gut an, erklärte er. Dies, vor allem darum, weil er in den Trainings und am Donnerstag im Halbfinal noch Probleme hatte und mit der Halfpipe nicht zurechtgekommen war. Für den dritten Schweizer Halfpipe-Sieg in Laax nach Iouri Podladtchikov vor drei und dem Davoser Thierry Brunner vor 16 Jahren fehlten Scherrer am Ende lediglich 3,25 Punkte.

Auch Shaun White konnte nur noch staunen

Diese im Hinblick auf die Winterspiele aufzuholen, wird kein einfaches Unterfangen für den Toggenburger. Was der 23-jährige Japaner Ayumu Hirano bei der Flutlicht-Entscheidung in Laax zeigte, war eine Klasse für sich. Teile seiner Flugshow waren unter anderem Dreifachsaltos gepaart mit seitlicher Rotation – und das ohne jegliche Unsicherheiten.

Für Hirano war es nach 2013 und 2016 beim grössten und bedeutendsten Snowboard-Event Europas bereits der dritte Erfolg. Selbst der 35-jährige Olympiasieger und langjährige Taktangeber in der Halfpipe, der Amerikaner Shaun White, konnte betreffend Flughöhe und Rotation mit Hirano nicht mithalten, empfahl sich mit seinem dritten Rang zumindest aber für ein Olympia-Ticket im starken US-Team.

Vaterfreuden für Scherrer (erst) im April

Jan Scherrer, der am Morgen vor dem Final eine Uni-Prüfung für sein Wirtschaftsstudium geschrieben hatte, blieb in der Stunde des Erfolgs bescheiden. Die 8000 Franken Preisgeld, die ihm für den zweiten Platz ausbezahlt werden, nimmt er gerne und wird sie in seinen Nachwuchs investieren. Die in den letzten Tagen von Printmedien und dem Schweizer Fernsehen verbreiteten Meldung, dass er im November erstmals Vater geworden ist, ist aber falsch. Erst im April wird es soweit sein.

Zuerst gilt Scherrers Konzentration nun aber den Olympischen Spielen. Selbst auf die Teilnahme an den X-Games am kommenden Wochenende verzichtet der St.Galler. Dem Olympia-Wettkampf ordnet er alles unter. Bis zum Abflug nach China am 1. Februar wird Scherrer auf dem «Stein des heiligen Johannes» weiterhin intensiv trainieren und an seinem neuen Sprung arbeiten, mit dem er seine Konkurrenten überraschen und in Peking reüssieren will.

Dort wird der ehemalige Davoser Sportmittelschüler einen Exploit benötigen, um sich nach dem Aroser Gian Simmen (1998), den Amerikanern Ross Powers (2002) und Shaun White (2006, 2010, 2018) sowie Landsmann Iouri Podladtchikov (2014) am 12. Februar als fünfter Halfpipe-Olympiaseiger feiern lassen zu können.

Genauso dominant wie der Japaner Ayumu Hirano trat bei den Frauen die Amerikanerin Chloe Kim auf. Die 21-jährige Olympiasiegerin von 2018 und zweifache Weltmeisterin siegte zum bereits vierten Mal nach 2017, 2019 und 2021 auf dem Crap Sogn Gion.

18-jährige Bianca Gisler auf Rang acht

Im Gegensatz zur Halfpipe war die Schweiz im Slopestyle der Frauen im Final vertreten. Die 18-jährige Bündnerin Bianca Gisler, Dritte der Olympischen Jugendspiele 2020, blieb in der Entscheidung aber chancenlos und wurde Achte. Mit ihren 56,50 Punkten war die Scuolerin zufrieden, auch wenn sie sich gegenüber dem Halbfinal am Vortag nicht steigern konnte. Als Gewinnerin im Slopestyle der Frauen liess sich die Australierin Tess Coady feiern.