Regionalfussball: Automatisierte Kurzberichte bei CH Media

Kurzberichte Wie wir mit Datenanalyse und Automatisierung über den Regionalfussball berichten Zu den meisten regionalen Fussballspielen der unteren Ligen finden Sie bei uns Kurzberichte. Diese erstellen wir automatisiert. Ein paar Worte zum Wie und Warum. 27.08.2021, 10.12 Uhr

Jedes Wochenende treffen auf den Schweizer Fussballplätzen hunderte Teams und tausende Spieler und Spielerinnen aufeinander. Viele unserer Leserinnen und Leser interessieren sich dafür, ob der Dorfclub seine Siegesserie fortgesetzt, ob der Neffe wieder ein Tor erzielt oder wie viele Tore der Bürokollege und Goalie kassiert hat. Das lesen wir an unseren Leserzahlen ab.

CH Media bietet einen seit vergangenem Jahr einen Service an, um diesem Interesse entgegenzukommen: Ein Textroboter verfasst kurze Matchberichte zu möglichst vielen Spielen im Regionalfussball. Wir versuchen, mit intelligenter Datenanalyse, auch in unteren Ligen interessante Geschichten über das Fussballgeschehen zu finden.

Diese Texte ersetzen nicht die Arbeit unserer Journalistinnen und Journalisten, sondern ergänzen sie. Weiterhin beobachten wir das Geschehen im Regionalfussball, auf und vor allem auch neben den Plätzen.

Roboter setzt Textvorlagen zusammen

Automatisierte Texterstellung ist in anderen Ländern weit verbreitet, beispielsweise in Skandinavien, Deutschland oder den USA. Dazu werden ausgeklügelte Algorithmen programmiert, die selbstständig aus Daten zu Torschützen, Verwarnungen, Tabellensituation oder Saisonverlauf Texte schreiben.

Unsere Journalistinnen und Journalisten besuchen auch weiterhin Fussballspiele der unteren Ligen: Szene aus dem Solothurner 2.-Liga-Match zwischen FC Iliria und FC Lommiswil (22. August 2021). José R. Martinez



Wenn beispielsweise ein Team aus dem hinteren Tabellenbereich den Leader schlägt, dann erkennt der Algorithmus das und titelt vielleicht: «Überraschungssieg für Team A gegen Team B». Die Vorlagen für diese und andere Textpassagen schreibt nach wie vor ein Journalist. Der Roboter setzt sie nur zusammen.

Solche Informationen in Textform ergänzen das Matchtelegramm, was den Leserinnen und Lesern zusätzliche Informationen liefern soll und für manche auch angenehmer zum Lesen ist. Und wir erweitern so unsere Berichterstattung, denn wir können nicht einen Journalisten an jedes Fussballspiel schicken. Das wäre zu teuer.

Dieser Ansatz hat natürlich auch Grenzen: Stimmen von Trainern und Spielern einholen und über verpasste Chancen, taktische Finessen oder umstrittene Szenen schreiben, das kann der Textroboter nicht. Deshalb werden unsere Journalistinnen und Journalisten auch weiterhin Fussballspiele der unteren Ligen besuchen.

Jede Woche über 200 Texte

Wir arbeiten für unser Projekt mit den regionalen Fussballverbänden zusammen, da wir ein gemeinsames Ziel verfolgen: den Sport in den Regionen einem grösseren Publikum zugänglich zu machen. Mit den Daten der Verbänden schreibt unser Roboter jede Woche über 200 neue Spielberichte.

Ob Sie einen Robotertext lesen, erkennen Sie übrigens an einem Hinweis am Textende. Finden Sie einen Fehler oder haben eine Bemerkung, dann melden Sie sich beim Projektverantwortlichen: stefan.trachsel@chmedia.ch

