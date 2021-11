Swiss Cup: Giulia Steingruber vergiesst Tränen am Familienfest

Kunstturnen Giulia Steingruber verdrückt am Fest der Turnfamilie Tränen der Rührung und sagt: «Es kribbelt schon sehr, einfach anders» Der Swiss Cup im Zürcher Hallenstadion bildet den Schlusspunkt der Kunstturnsaison. Er ist auch das Familientreffen der Turnfamilie. Mit Giulia Steingruber, Pablo Brägger, Oliver Hegi und Ilaria Käslin wurden vier Athletinnen verabschiedet, die den Sport lange geprägt haben. Simon Häring 07.11.2021, 15.58 Uhr

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Medaillen verteilt sind, trifft sich ein Teil der Turnelite beim Swiss Cup im Zürcher Hallenstadion. Vieles ist hier anders: geturnt wird in gemischtgeschlechtlichen Zweierteams, die Übungen sind kürzer. Zwar geht es um 80'000 Franken Preisgeld, doch im Vordergrund steht die Show. Für den Schweizerischen Turnverband STV, den grössten Sportverband des Landes, ist der Swiss Cup immer auch eine Art Familientreffen. Es ist eine Zeit des Rückblicks und des Ausblicks.



Giulia Steingruber, Pablo Brägger, Oliver Hegi und Ilaria Käslin haben eine Generation im Schweizer Turnen geprägt. Sie gewannen Medaillen bei Europameisterschaften, Steingruber sogar an Olympischen Spielen und an Weltmeisterschaften. Das machte sie zum Stolz der ganzen Turnfamilie.

Steingruber hinterlässt eine grosse Lücke

Anfang Oktober hat mit Giulia Steingruber die letzte aus diesem Quartett ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie war sechs Mal Europameisterin, 2016 holte die inzwischen 27-Jährige mit Bronze als erste Schweizer Turnerin eine Olympia-Medaille. Steingruber war 18, als sie ihre erste von zwölf Medaillen an internationalen Titelkämpfen gewann; sie war die einzige Schweizerin auf Höchststufe, und sie ist es geblieben. Das machte sie zum grossen Stolz der Schweizer Turnfamilie. Das zeigte sich im Hallenstadion, wo das Quartett verabschiedet wurde, und wo natürlich Tränen flossen.



Dazwischen posierte Steingruber für Fotos mit jungen Turnerinnen, zu deren Vorbild sie geworden ist. «Es ist schön, hier zu sein», sagt sie auf Frage dieser Zeitung. Im Schoss der Turnfamilie. Fehlt ihr der Wettkampf? «Es kribbelt sehr, einfach anders.» Beim Mitfiebern sei sie nervöser, als sie es als Athletin gewesen sei. Der Abschied ist noch frisch, das Ende noch nicht fassbar. Zudem steht Steingruber derzeit fast täglich in Magglingen in der Turnhalle. Bis Ende Jahr arbeitet sie als Trainerin im Nationalkader der Frauen, zusammen mit den beiden interimistisch angestellten US-Coaches Anthony Retrosi und Wendy Martin. Steingruber sagt:

«Es ist schwierig zu realisieren, dass ich nicht mehr Turnerin bin, weil ich trotzdem immer noch in Magglingen bin. Ich brauche noch etwas Zeit, um alles sacken zu lassen. Wenn ich etwas Abstand habe, werde ich es sicher besser verstehen.»

Dass Steingruber in dieser Funktion in Magglingen weilt, hat auch damit zu tun, dass in der Turnfamilie, wie in jeder anderen Familie auch, zuletzt nicht nur eitel Sonnenschein herrschte. Im Oktober 2020 hatten frühere Turnerinnen und viele Gymnastinnen in den Magglingen-Protokollen von übergriffigen Trainern, von Mobbing, Depressionen und Suizidgedanken berichtet. Es kam zu Untersuchungen, auch Sportministerin Viola Amherd schaltete sich ein. Im September 2021 wurden Steingrubers Erfolgstrainer Fabien Martin, dessen Frau Natalia und dessen Bruder Jérôme freigestellt. Sportlicher Erfolg soll nicht mehr auf Kosten der Athletinnen erfolgen.



Steingrubers Ziel: Cheftrainerin, irgendwann

Steingruber hat sich bei Fragen zu diesen Vorkommnissen immer nur sehr zurückhaltend geäussert. Sie hat Magglingen nie als Unort erlebt und sich öffentlich nicht weiter geäussert. Sie gilt als harmoniebedürftig, war diese bedroht, galt es, die Turnfamilie gegen negative Einflüsse zu schützen. Und auch wenn Steingruber sagt, sie wolle nun Distanz gewinnen, dem Turnen bleibt sie eng verbunden. Künftig arbeitet sie in einem Regionalzentrum in Bern in der Administration, daneben treibt sie die Ausbildung zur Trainerin voran. Steingruber kann sich vorstellen, dereinst auch als Cheftrainerin zu arbeiten. Kürzlich sagte sie: «Jetzt noch nicht. Aber das ist mein Ziel!»



Pablo Brägger (28) hat sich stärker aus dem Schoss der Familie gelöst und hat sich weniger schwer getan, seine Zelte in Magglingen, wo er zwölf Jahre trainiert und gelebt hatte, abzubrechen. Er kündigte früh an, nach den Olympischen Spielen in Tokio aufzuhören, zog in die Ostschweiz, hat eine Ausbildung zum Physiotherapeuten aufgenommen und geniesst den neuen Alltag, der nicht mehr von Trainings dominiert wird. Eine Laufbahn als Trainer strebt er nicht an, schliesst sie aber auch nicht aus. Auch er sagt: «Dem Turnen werde ich erhalten bleiben.» In welcher Form? Das ist offen.



Den radikalsten Schnitt vollzog Oliver Hegi. Der 28-Jährige begann bereits im Herbst 2020 ein Physikstudium an der ETH Zürich, zog zurück in die Heimat und bereitete sich im Aargauer Turnzentrum Niederlenz auf die Europameisterschaften in Basel im Frühling und die Olympischen Spiele im Sommer vor. Angetreten ist er dort nicht. Im März beendete Hegi seine Karriere. Studium und Sport waren nicht in Einklang zu bringen. Dazu kam ein «Wertewandel», wie Hegi sagte. Die globale Lage habe ihn dazu veranlasst, sich genauer mit seinen Zukunftsplänen auseinanderzusetzen.



Am Swiss Cup wurde auch Hegi verabschiedet, sprechen wollte er nicht. Er genoss die Rolle als Zuschauer und im Schoss der Familie, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Die sportliche Bühne gehörte dem russischen Duo Angelina Melnikowa und Nikita Nagorni, die in Tokio Olympiasieger geworden waren. Das Schweizer Duo Lena Bickel und Noe Seifert belegte den vierten Rang. Es war das würdige Ende für das Fest der Turnfamilie.