Ukrainische Sportler in der Schweiz: "Ich nur zuhören"

Krieg in der Ukraine «Ich kann nichts tun, ausser meiner Mutter zuzuhören»: Der Sport hat diese Ukrainerinnen in die Schweiz gebracht, jetzt schauen sie hilflos in die Heimat Ein Ringtrainer, eine Volleyballspielerin und eine Basketballerin gehören zu den wenigen ukrainischen Sportlern in der Schweiz. Sie berichten, wie es ihnen nach dem Einmarsch der Russen geht. Martin Probst und Dominic Wirth Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miriam Uro-Nile, ukrainische Basketballerin bei Nyon Basket Féminin. Swiss Basketball

Daria Butkewitsch, Volleyballspielerin

Daria Butkevych. zVg

Daria Butkewitsch kommt aus Schytmoyr, einer Grossstadt östlich von Kiew. Wenn man sie fragt, wie es dort derzeit aussieht, dann schickt sie per Whatsapp ein Video. «In meiner Stadt, heute», schreibt sie, dazu ein Ausrufezeichen. «Die Schule, im Zentrum der Stadt.» Noch ein Ausrufezeichen. Das Video zeigt ein zerschossenes Gebäude. Davor liegen Trümmerteile.

Butkewitsch ist 26 Jahre alt, sie ist Volleyballspielerin, und im letzten Jahr hat sie ein Angebot vom VBC Valtra erhalten, einem NLA-Klub aus dem Val de Travers im Neuenburger Jura. Butkewitsch hatte noch nie von ihm gehört. Aber die Schweiz wollte sie schon immer mal sehen, und das war die Gelegenheit. Und so zog die Ukrainerin ins Val de Travers. In Les Verrières lebt sie seither mit anderen Volleyballspielerinnen in einer WG.

In der Ukraine, so Butkewitsch, hat man seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 immer befürchtet, dass die Russen dereinst einmarschieren werden. Jetzt ist es passiert, und Butkewitsch sitzt in einem abgelegenen Schweizer Tal, weit entfernt von der Heimat. «Ich fühle mich so hilflos», sagt sie. Drei, viermal am Tag ruft sie nach Hause an, in ein kleines Dorf auf dem Land.

Dort lebt die Grossmutter, die schon den zweiten Weltkrieg miterlebt hat und der es jetzt besonders schlecht geht, weil alte Erinnerungen wieder hochkommen. Butkewitsch Mutter ist zu ihr gezogen, um zu helfen. Und weil zu zweit alles ein wenig einfacher ist. Am Telefon berichten die zwei von Fliegern in der Luft, vom Geräusch explodierender Bomben. Die Tochter in der sicheren Schweiz hört zu und steht so bei.

Butkewitsch hat einen russischen Vater, zu dem sie seit langem keinen Kontakt mehr hat. Sie hat einst auch in Russland Volleyball gespielt. Freunde von damals sagen ihr nun, es gebe keinen Krieg in der Ukraine, alles sei gelogen. Sie entgegnet, dass sie es doch wissen müsse, weil ihre Leute den Krieg erlebten. Aber das, sagt Butkewitsch, nähmen die Freunde nicht ernst. «Putins Propaganda wirkt», sagt sie.

Vor ein paar Tagen ist der VBC Valtra aus der NLA abgestiegen. Es sei eine komplizierte Saison gewesen, sagt Butkewitsch. Sie braucht jetzt eine Pause vom Volleyball. Wie es weitergeht, weiss sie nicht. Am liebsten würde sie ihre Familie in die Schweiz holen, aber das geht nicht, weil der Weg für die Grossmutter zu weit und zu kompliziert ist. Und so bleibt Butkewitsch erst einmal alleine im Neuenburger Jura. Und hofft, dass bald alles ein Ende nimmt.

Miriam Uro-Nilie, Basketballerin

Miram Uro-Nilie. zVg

Miriam Uro-Nilie ist jetzt immer online, 24/7, seit mehr als einer Woche schon. Und wer weiss, wie lange noch. Die junge Frau aus Kiew schaut ukrainisches Fernsehen. Liest Webchats. Und vor allem will sie da sein für ihre Leute in der Ukraine. Für Freunde und Familie, die Mutter und die Grossmutter, die gemeinsam in einer Wohnung in Kiew sitzen.

«Ich kann nichts tun», sagt sie, «ausser ihnen zuzuhören, wann immer es geht.» Ständig ist sie mit der Familie in Kontakt, das Internet funktioniert zum Glück noch.

Kiew ist ihre Stadt, dort war sie ein Kind, dort hat sie studiert. «Sie bedeutet mir alles», sagt Uro-Nilie. In der ukrainischen Hauptstadt nahm auch die Basketball-Karriere der 27-Jährigen ihren Anfang. Diese Karriere hat die ukrainische Nationalspielerin schon nach Frankreich geführt und nach Polen. Und nun eben in die Schweiz, an den Genfersee, zu Nyon Basket Féminin. Dort spielt Uro-Nilie seit dem letzten Sommer in der höchsten Schweizer Liga. Im ganzen Land gibt es derzeit keine bessere Skorerin.

Am Mittwoch fand das letzte Spiel statt, Uro-Nilie war dabei, auch jetzt, wo in der Heimat der Krieg wütet. Auf ihrem Instagram-Profil steht der Satz «Blessed by god to play this game». In diesen Tagen ist Basketball für sie eine Ablenkung, «die einzige, die ich habe», sagt sie. Sie spielt auch, weil ihre Mutter und ihre Grossmutter es so wollen. Die beiden halten nichts von der Idee, dass sie heimkommt. «Dann weinen wir einfach zu dritt, das bringt doch nichts», hat die Mutter nur gesagt.

Desnyanskiy ist der Kiewer Stadtteil, in dem Uro-Nilie aufwuchs und in dem ihre Familie bis heute lebt. Auch dort sind schon Bomben gefallen und Schüsse. «Das schlimmste an der Situation ist, dass die Menschen nie Ruhe finden können», sagt Uro-Nilie. Die Mutter traut sich eine Woche nicht aus dem Haus. Als sie doch raus muss, weil sie Essen braucht, sitzt Uro-Nilie im fernen Nyon an ihrem Handy und verfolgt die Nachrichten. Irgendwann sagt die Tochter zur Mutter, sie müsse jetzt schnell heim, es gebe Fliegeralarm. Die Mutter kehrt ohne Brot nach Hause zurück.

Uro-Nilie hat einen togolesischen Vater und eine ukrainische Mutter. Mit Russland verbindet sie nichts, und wenn man sie fragt, was sie über den Nachbarn im Osten denke, dann entgegnet sie nur, dass sie nichts Gutes zu sagen habe.

Der Vertrag von Uro-Nilie in Nyon läuft noch bis zum Ende dieser Saison. Es gefällt ihr in der Schweiz, sie sagt, sie werde von allen sehr gut unterstützt, von den Mitbewohnerinnen, von ihrem Team. Aber allzu sehr in die Zukunft mag sie gerade nicht blicken, sie denkt von Stunde zu Stunde, auch, wenn es um Kiew geht, ihre Stadt.

Andrej Malzew, Ringtrainer

Andrey Maltsev zVg

Jeden Morgen und jeden Abend versucht Andrej Malzew seine Familie in der Ukraine zu erreichen. Manchmal vergeblich. So auch am Morgen des Gesprächs. «Ich weiss nicht», sagt er, dann bricht seine Stimme. «Vielleicht haben sie keinen Empfang. Vielleicht…» Malzew weint. Kaum einen Satz kann er beenden, ohne dass die Qual, die dieser Krieg in seiner Heimat auslöst, ihn übermannt. Später melden sich die Angehörigen doch noch.

Malzew lebt seit zehn Jahren in der Schweiz. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zeit seines Lebens war und ist er Ringer aus Leidenschaft. Lange war der Ukrainer Profi, international tätig und erfolgreich – auch als Mitglied der Ringerstaffel Freiamt. Schon seit 25 Jahren ist er im Verein. Zuerst als ausländischer Gast, seit vielen Jahren als festes Mitglied. Noch heute ist er Trainer. Das Ringen ist osteuropäisch geprägt. Malzew kennt und schätzt viele Russen. «Der Sport war nie ein Problem. Menschlichkeit zählt», sagt er.

Und jetzt? Malzew will etwas sagen, doch erneut bricht seine Stimme. «Wir sind ein internationales Netzwerk von Trainern. Wir wollen helfen – alle», sagt er. Eine Freundin der Familie versucht derzeit in die Schweiz zu kommen. Viele aber wollen bleiben. Darum organisiert Malzew Hilfe für vor Ort. Der 48-Jährige sammelt gemeinsam mit seinen Vereinskollegen im aargauischen Aristau Hilfsgüter: Schlafsäcke und warme Kleidung, vor allem aber medizinische Produkte. Es ist eine kleine Ablenkung. Mehr nicht.

Malzew ist in Saporischschja aufgewachsen. Der russische Vorstoss hat die Stadt im Süden der Ukraine bereits erreicht. Am Freitag brannte ein Kernkraftwerk, nachdem es unter Beschuss genommen wurde. Nicola Küng, Präsident der Ringerstaffel Freiamt, sagt: «Viele aus unserem Verein waren mit Andrej bereits in seiner Heimat.» Die Verbindung ist eng. Zu Malzew, «der längst nicht mehr aus unserem Verein wegzudenken ist». Aber auch zu dessen Heimat. «Die Ukraine war für uns immer ein wichtiger Ort», sagt Küng.

Für die ehemaligen Schweizer Olympia-Ringer Reto Bucher und Pascal Strebel zum Beispiel. Die beiden verbrachten während ihren Karrieren viele Monate mit Malzew in der Ukraine. Als Trainer aber auch als Trainingsgegner wurde der Ukrainer zu einem wichtigen Faktor in der Erfolgsgeschichte der beiden Schweizer Ringer. Das alles scheint für künftige Generationen nun nicht mehr möglich zu sein. «Der Krieg wird das Ringen verändern», sagt Vereinspräsident Küng. Vor allem aber wird er Malzew verändern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen