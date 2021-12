Kastriot Imeri ist die Entdeckung der Super-League-Saison

Super-League-Attraktion «Er ist wie eine Bombe, hochexplosiv»: Neo-Nationalspieler Kastriot Imeri bringt seinen Coach zum Staunen Kastriot Imeri ist im Servette FC die grosse Super-League-Entdeckung der Saison. Vor kurzem debütierte er auch in der A-Nationalmannschaft. Servette-Coach Alain Geiger glaubt, dass dies der Karriere noch mehr Schub geben wird. Nicola Berger, Genf 10.12.2021, 05.00 Uhr

Kastriot Imeri beim seinem Nati-Début gegen Italien.

«Bum, bum, bum, bum!». Alain Geiger gestikuliert wild und sagt: «Er ist wie eine Bombe, hochexplosiv.» Der Trainer des Servette FC wurde gebeten, bei der Ergründung des Faszinosums Kastriot Imeri unterstützend einzugreifen, diesem jungen Tausendsassa, der in der Super League gerade nach Belieben trifft, sechs Tore in den letzten fünf Partien, und es bis in die Nationalmannschaft gebracht hat. Imeri, 21, ist so etwas wie die Entdeckung der Saison, ein aussergewöhnlicher Spieler mit Grinta, Spielwitz und einer Technik, an der man sich ewiglich laben kann. Ein Kunstschütze auch, der aus allen Lagen treffen kann.

Imeri und die Engelsgeduld

Servette engagierte Imeri, als er 14 war und in Meyrin spielte, einem Genfer Vorort. Dort lebt er bis heute mit seinen Eltern, die 1990 aus dem Kosovo in die Schweiz flohen und heute in Genf beide als Reinigungskräfte arbeiten. Mit 17 debütierte er in der ersten Mannschaft; im Servette FC hat er inzwischen schon so lange als Versprechen gegolten, dass es die Befürchtung gab, das Etikett würde um den Zusatz «ewiges» ergänzt werden. Imeri schien zu stagnieren, er spielte unregelmässig und ständig auf anderen Positionen, der Sechs, der Acht, auf dem Flügel; Coach Alain Geiger tat sich schwer damit, Verwendung für das Juwel zu finden. «Manchmal brauchen diese Dinge Zeit», sagt Geiger heute fast entschuldigend.

Aus dem Ergänzungsspieler Imeri ist eine Stammkraft geworden, ein aufregender, mitreissender Energiespieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Wie zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg in Bern, bei dem Imeri gegen Meister YB beide Treffer erzielte. Wie hat er das geschafft, so geduldig zu bleiben, jahrelang, in einer Zeit, in der das eine rare Tugend geworden ist? Es ist Donnerstag, Imeri sitzt im Pressezentrum des La-Praille-Stadions. Unter dem Shirt spannen sich die Muskeln, das Energiebündel lächelt und sagt: «Wissen Sie, als kleiner Junge wollte ich immer für Servette spielen. Das ist mein Klub des Herzens, meine Stadt. Ich wollte mich hier durchsetzen. Natürlich gab es schwierige Phasen, aber ich habe einfach weitergearbeitet. Wenn ich nicht spiele, dann bin ich nicht gut genug. Also habe ich versucht, mich zu verbessern. Diese Erfahrungen haben mich stärker gemacht.»

Gegen YB führte Kastriot Imeri sein Team zuletzt zum Sieg. Claudio De Capitani/Freshfocus

Er schob Extraschichten – und die Plackerei hat sich gelohnt. Sein Durchbruch in diesem Herbst hat etwas Spektakuläres, und nun naht er, der Abschied aus der Heimat. Der Vertrag bei Servette gilt bis 2023, aber über den Sommer hinaus wird er kaum noch hier sein. Er wird dem Klub eine Rekordablöse bescheren und die 20 Jahre alte Bestmarke von 3,3 Millionen Euro für den nach Wolfsburg verkauften Bulgaren Martin Petrov übertreffen. Zuletzt hatte Servette mit Transfers wenig Fortune: Es bildete beispielsweise die Nationalspieler Denis Zakaria und Kevin Mbabu aus. Doch beide wechselten so früh, dass die Millionengewinne in die YB-Kasse flossen und für Servette nur Brosamen übrig blieben. Imeri ist für den Klub ein Glücksfall. Und eine Gelegenheit, sich für einmal für die exzellente Nachwuchsarbeit zu belohnen.

Lustrinelli: «Er hat fast unbeschränktes Potenzial»

Die Frage ist, wie weit Imeri es bringen kann. Ob er die Schweiz 2022 an der WM vertreten und sich in einer grossen Liga durchsetzen könnte. Mauro Lustrinelli traut ihm beides zu. Der Coach der U21-Nationalmannschaft, in der Imeri bereits mehrfach brillierte, sagt: «Er hat fast unbeschränktes Potenzial.» Für Lustrinelli ist Imeri ein klassischer 10er, der mit seinen Ideen und Schusskraft viel Schaden anrichten kann. «Es gibt auf seiner Position in der Schweiz nicht viele Spieler dieser Klasse», sagt er. Und er ergänzt: «Imeri hat in den letzten Monaten enorme Fortschritte gemacht. Er hat sehr hart gearbeitet. Ist fitter geworden, reifer auch. Und er geht jetzt auf dem Platz dort hin, wo es wehtut. Seine Entwicklung macht uns viel Freude.»

Alain Geiger sieht das ähnlich. Er glaubt, das Nationalmannschaftsdébut gegen Italien vor knapp vier Wochen habe der Begabung einen zusätzlichen Schub verliehen: «Kastriot hat dort gesehen, was es braucht, um zu den besten Spieler der Welt zu gehören. Das hat ihn noch einmal zusätzlich angetrieben. Seither ist er fast nicht zu stoppen.» Diese Eigenschaft haben «Bomben» so an sich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Imeri wieder explodiert. Vielleicht schon am Sonntag gegen den FC Basel.