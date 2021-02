Kommentar War die Ski-WM ein Erfolg? Heute traut man sich wieder, mehr zu fordern Neun Medaillen gewannen die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer an der WM. Damit ist die Bilanz so gut wie seit 32 Jahren nicht mehr. Aber reicht das? Ein Kommentar. Martin Probst 21.02.2021, 17.19 Uhr

Lara Gut-Behrami (r.) freut sich über Gold im Riesenslalom. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Dreimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze. Die WM-Bilanz liesst sich gut – und erinnert an die erfolgreichsten Jahre im Schweizer Skisport. Schon 32 Jahre ist es her, seit ein Schweizer Team besser war. Und doch bleibt die ganz grosse Euphorie aus. Wieso ist das so?