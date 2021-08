Kommentar Shaqiri out, Embolo out, Gavranovic out. Jetzt ist Yakin der Magier gefordert Dem neuen Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin fehlen für die WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und in Nordirland fünf von acht EM-Toren. Kann das gut gehen? François Schmid-Bechtel 31.08.2021, 17.53 Uhr

Selten war der Anfang für einen Nationaltrainer problembeladener als das, was Murat Yakin nun erlebt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ein Nationaltrainer ist nie sorgenfrei. Aber was Murat Yakin vor seinem Debüt erlebt, ist so etwas wie ein Albtraum. Xherdan Shaqiri – abgereist. Breel Embolo – abgereist. Mario Gavranovic – abgereist. Damit fehlen der Schweizer Nati in der WM-Qualifikation am Sonntag gegen Italien und am Mittwoch darauf in Nordirland fünf von insgesamt acht EM-Toren.