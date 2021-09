Am Mittwoch übersieht Sandro Schärer ein penaltywürdiges Foul des FCB-Verteidigers Petretta am St. Galler Besio. Die Basler profitieren nicht das erste Mal in dieser Saison von einem Fehler Schärers.

François Schmid-Bechtel 23.09.2021, 14.23 Uhr