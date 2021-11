Murat Yakin coacht Schweizer Nati zu einem 1:1 gegen Italien

Kommentar Murat Yakin bringt die Nati weiter Das 1:1 gegen Italien ist erst sein fünftes Pflichtspiel als Nationaltrainer. Aber was Murat Yakin aus dieser Mannschaft bereits jetzt gemacht hat, ist beeindruckend. François Schmid-Bechtel 12.11.2021, 23.07 Uhr

Murat Yakin coacht die Schweiz beim Europameister zu einem 1:1. Jean-Christophe Bott/Keystone

Welch eine Verwandlung im Vergleich zum 0:3 an der EM. Dabei sind seither nur fünf Monate vergangen. Aber was die Schweiz damals abgeliefert hat und was sie gestern zeigte, kommt einem Quantensprung nahe. Man käme jedenfalls nicht auf die Idee, es sei bei beiden Partien die selbe Mannschaft auf dem Platz gestanden.