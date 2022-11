Kommentar zur WM 2022 in Katar: Die Kritik ist scheinheilig

Kommentar Die Kritik an der WM ist scheinheilig – wer sich empört, sollte wenigstens konsequent sein In zwei Tagen rollt der Ball endlich. Die kollektive Empörung über die WM ist unerträglich. Vielen geht es einzig darum, die eigenen Hände in Unschuld zu waschen und ein bisschen Applaus zu erhaschen. Dabei beschränken sich die hässlichen Fratzen des Fussballs nicht auf Katar 2022. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Die WM 2022 in Katar sorgt für viele Diskussionen. Hassan Ammar / AP

Nur noch zwei Tage bis zum Start der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Endlich geht es los. Und jetzt bitte: Schluss mit Motzen und Mäkeln an den Umständen dieses Turniers!

Auf allen Kanälen wird uns rund um die Uhr gesagt, wie fürchterlich diese WM ist. Gibt’s noch andere Themen am Fernsehen? Ferndiagnosen hier, Geschwurbel da. Hauptsache, die eigenen Hände noch rasch in Unschuld waschen. Und ein bisschen Applaus erhaschen inmitten der kollektiven Empörung.

Das ist scheinheilig. Man sollte nicht so tun, als würden sich die hässlichen Fratzen des Fussballs allein auf diese WM in Katar beschränken. Der Fussball wird nicht erst seit gestern mit Geld überschwemmt. Unwirkliche Sponsoringverträge, absurde Summen für TV-Rechte, gigantische Ablösesummen – die Fussballwelt läuft seit Jahrzehnten aus dem Ruder. Wer jetzt also laut aufschreit, hätte konsequenterweise dem Fussball längst den Rücken kehren sollen. Und dürfte nicht beim nächsten Champions-League-Spiel, wenn die Kritik am Fussball-System wieder leiser ist, begeistert den TV einschalten. Oder vor Weihnachten den Kindern noch rasch ein Messi- oder Neymar-Trikot von Paris St-Germain besorgen.

Noch rasch ein Trikot von Messi zu Weihnachten kaufen? Bild: Michel Euler / AP

Wer sich in diesen Tagen traut, sich auf die WM zu freuen, den trifft die soziale Ächtung mit voller Wucht. Aber eines müssen sich die WM-Zuschauerinnen und -Zuschauer bestimmt nicht vorwerfen lassen: Doppelmoral.

