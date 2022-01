Kommentar Die FIS manövriert sich in eine Grauzone – aber auch Swiss-Ski muss aufpassen In Wengen überzeugen die Schweizer Skifahrer und sorgen für ein Fest. Doch zu reden gibt der Streit zwischen dem Internationalen Skiverband und Swiss-Ski. Martin Probst 17.01.2022, 05.00 Uhr

Daniel Yule schrieb mit dem ersten Slalom-Podestplatz für die Schweiz seit 23 Jahren Ski-Geschichte. Gesprächsthema Nummer 1 bleibt aber der Krach zwischen FIS und Swiss-Ski. Keystone

Eigentlich hätten ja beide Parteien Grund, zufrieden zu sein. Swiss-Ski, weil die Heimrennen in Wengen einmal mehr zu einem Schweizer Ski-Fest wurden: Marco Odermatt gewann den Super-G. In den beiden Abfahrten gab es drei Schweizer Podestplätze. Und am Sonntag sorgte Daniel Yule für den ersten Podestplatz eines Schweizers seit 23 Jahren im Slalom. Aber auch der Inter­nationale Skiverband FIS profitierte von vier spannenden Rennen bei traumhaftem Wetter. Das war allerbeste Werbung für den Skisport.