Warum David Wagner bei den Young Boys gehen muss

Kommentar Die Entlassung von YB-Trainer David Wagner kommt zum richtigen Zeitpunkt David Wagner ist der erste Fehlgriff von YB-Sportchef Christoph Spycher in seiner fast sechsjährigen Amtszeit. François Schmid-Bechtel 07.03.2022, 15.09 Uhr

David Wagner: Im Sommer als Fussballwunder-Trainer von Huddersfield verpflichtet, muss er bei YB schon wieder gehen. Pascal Muller/Freshfocus

Lob für die Wahl von David Wagner als YB-Trainer wird Sportchef Christoph Spycher nicht mehr erfahren. Sicher, Wagner hat den Klub in die Champions League geführt. Wagner stand an der Seitenlinie, als das grosse Manchester United 2:1 besiegt wurde. Aber Wagner ist auch der Trainer, mit dem der Meister in den letzten paar Wochen alle Titel-Ambitionen verspielt hat.