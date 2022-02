KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING Von der Kunst, noch nicht auf den Hund zu kommen Der Chronist hat auf dem Archipel Olympia viel Zeit. So lernt er, dass in China der Respekt vor dem Alter gross ist. Dabei begegnet ihm eine Weisheit über ein langes Leben, die dem Chronisten sehr gefällt. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 11.02.2022, 19.00 Uhr

Der Chronist ist noch nicht auf den Hund gekommen. Bild: Andy Wong / AP

Der Chronist ist im Wesen freundlich. Erst recht, wenn er schreibend seiner Pflicht nachkommt. Was in der Regel dazu führt, dass die Menschen zum Chronisten auch freundlich sind. Und doch ist er überrascht, wie viel Respekt ihm hier entgegengebracht wird. Der Bus vom Medienzentrum zum Stadion ist voll. So muss ich halt stehen. Kein Problem. Aber spontan bietet mir ein junger chinesischer Kollege seinen Sitzplatz an.

Klaus Zaugg

Als eitler Mensch denkt der Chronist, er sei halt berühmt und deshalb dürfe er sitzen. Möglicherweise sind seine literarischen Werke auch in die chinesische Sprache übersetzt worden. Aber er hat nun herausgefunden: Es sind die grauen Haare. Respekt vor dem Alter ist auch in der chinesischen Kultur tief verwurzelt. Nicht die schriftstellerische Tätigkeit, sondern schlicht das Alter, für das der Chronist nichts kann, verschafft ihm Achtung und Respekt..

Der offensichtlich alt gewordene Chronist hat hier viel Zeit. Anders als bei früheren Winterspielen gibt es auf dem Archipel Olympia, diesen von der Aussenwelt abgeschnittenen Inseln, in der Zeit keine Möglichkeit, sich zu amüsieren, ausgiebig zu tafeln und köstlichen Wein zu geniessen. Und so wird der Chronist ein wenig philosophisch-melancholisch und beginnt, sich für das Alter in China zu interessieren.

Nein, keine Abhandlung über die chinesische Kultur. So viel Zeit ist denn doch nicht, um in die Tiefe dieser faszinierenden Welt einzudringen. Nur eine chinesische Weisheit über das Geheimnis eines langen Lebens und ein schönes Alter sei hier wiedergegeben, die dem Chronisten gut gefällt: «Halte dein Herz ruhig, sitze wie eine Schildkröte, laufe munter wie eine Taube und schlafe wie ein Hund.»

Das Herz ruhig halten: Darum bemüht er sich. Wie eine Schildkröte sitzt, weiss er nicht. Munter wie eine Taube ist er nach wie vor. Aber nun hat er – Google sei Dank – herausgefunden, dass alte, erwachsene Hunde 17 bis 20 Stunden Schlaf am Tag brauchen. Die schöne Lebensweisheit lässt sich wohl doch nicht ganz in die Tat umsetzen. Der Chronist ist noch nicht auf den Hund gekommen.

