Kolumne aus Peking: Grenzerfahrungen eines alten Chronisten

Kolumne: Zaugg aus Peking Grenzerfahrungen eines alten Chronisten Eine unsichtbare Grenze durchzieht Peking in diesen Tagen. Von Raumkapseln, beklemmenden Gefühlen und der Vorfreude auf die Heimat. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 16.02.2022, 20.00 Uhr

Der Bus ist in Peking so etwas wie eine Raumkapsel, welche die Inseln des Archipels Olympia verbindet. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Eine undurchdringliche Grenze mitten in einer grossen Stadt. Ein wenig mahnt Peking 2022 an Berlin im «Kalten Krieg». Berlin war die getrennte Stadt in der Zeit des «Kalten ­Krieges».

Was in Berlin ein dramatisches Kapitel Weltgeschichte war,

ist hier in Peking bloss eine Episode. Es geht lediglich um die kurzzeitige Isolation der Olympischen Welt. Nicht um eine Grenzziehung aus ­ideologischen Gründen wie damals in Berlin.

Die Grenzen, die die Inseln des «Archipel Olympia» in Peking vom Rest der Welt trennen, werden lückenlos überwacht. Niemand kommt unbemerkt hinein, niemand unbemerkt hinaus. Das ist die Parallele zu Berlin. Und doch spürt der Chronist diese Grenzen im olympischen Alltag kaum.

Denn er muss beim Übertritt keine Dokumente vorweisen, keine Formulare ausfüllen, kein Geld wechseln, keine Fragen beantworten:

Das Tor wird geöffnet. Der Bus verlässt eine hermetisch abgeriegelte Insel (wie das Areal des Hotels) im Schritttempo und fädelt in den ­Strassenverkehr ein. Der Bus ist jetzt so etwas wie eine Raumkapsel, die durch eine Welt rollt, die wir nicht betreten dürfen. Die Fahrt wird beim Wiedereintritt in die nächste Insel (dem Stadion) wiederum auf Schritttempo verlangsamt. Damit die ­Strassensperre geöffnet ­werden kann. Das ist alles.

Beklemmendes Gefühl

Und doch: Mitten in einer Millionen-Stadt werden ­einzelne Inseln hermetisch abgeriegelt. Strassenzüge, Wege und Stege, ­Verbindungen, ja ganze ­Gebiete, die wohl über ­Jahrzehnte gewachsen sind, werden durchtrennt. Nicht bloss für eine Durchfahrt einer Etappe der Tour de Suisse oder wegen einer Demo. Sondern während mehr als sechs ­Wochen. Tag und Nacht. Während 24 Stunden.

Eigentlich ist eine abgesperrte Strasse unter normalen ­Umständen einer philosophischen Betrachtung wert. Aber hier weckt eine breite, ­permanent abgeriegelte ­Strasse mitten in einer Stadt eben doch ein wenig ein beklemmendes Gefühl. Fast wie damals in Berlin. Der Anblick dieser Abschrank­ungen mahnt den Betrachter daran, dass Peking 2022 ein Sportereignis ist, das es so noch nie gegeben hat und

wohl nie mehr geben wird. Grenzerfahrungen eines alten Chronisten.

Und nun hat ihn hier, im Land mit den weltweit strengsten Covid-Regeln, die Meldung erreicht, dass daheim die Maskenpflicht und auch sonst so ziemlich alle ­Restriktionen aufgehoben worden sind. Die Vorfreude auf die Reise zurück in die Schweiz, in die Freiheit, in ein Leben ohne Masken, in eine andere Welt, ist fast noch grösser als einst in den Zeiten des «Kalten Krieges» auf den Heimflug nach einem Aufenthalt in Moskau.

