Olympische Spiele: Die Kolumne von Klaus Zaugg

KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING Die Berge der Raben – eine Reise ins olympische Absurdistan Olympische Winterspiele in Peking? Na und? Erst ein Augenschein vor Ort, eine Reise ins Absurdistan des Wintersportes offenbart den Irrsinn dieser Spiele. Klaus Zaugg

Der olympischen Schauplatz der Alpinen: Yanking. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Magie der Winterspiele geht von den Schneesportarten aus. Der Höhepunkt: Die Abfahrt. Die Formel 1 auf gefrorenem Schnee. Sage mir, wie es dort ist, wo die Abfahrt ausgetragen wird, und ich sage dir, ob die Spiele eine Seele haben.

Und so beschliesst der Chronist, die Raumstation Peking zu verlassen und in die Aussen-Raumstation Yanking rund 100 Kilometer nördlich von Peking zu reisen. Um der Abfahrt der Männer beizuwohnen.

Natürlich darf er die Raumstation (die olympische Blase) nie verlassen. Er reist erst mit der Eisenbahn (bis 183 km/h Höchstgeschwindigkeit), dann in zwei Etappen mit dem Bus und schliesslich am Ende mit der Gondelbahn. Diese Verbindungen zwischen der Mutter-Raumstation in Peking und der Aussen-Raumstation in den Bergen sind für die Eingeborenen nicht zugänglich. Sie sind hermetisch abgeriegelt. Das macht die Fahrt speziell: Du schaust durchs Fenster und weisst: Zu denen da draussen darf ich nicht. Wir sind hier drinnen sicher. So wird es einmal auf dem Mars sein, wenn wir dort von Raumstation zu Raumstation fahren: Nur ja nicht aussteigen und diese feindliche Welt betreten.

Ach, wie schön wird es sein, endlich in die Berge zu kommen. Verschneite Tannenwälder und mächtige Schneeberge. Vorfreude auf ein chinesisches Winter-Wunderland. Der hochmoderne Zug rollt leise aus der Stadt hinaus. Aber: Fahren wir tatsächlich in Richtung eines Winter-Wunderlandes? Flach das Land. Ausgetrocknet, wüstenähnlich. Kein Schnee. Schliesslich kommen wir doch in die Berge. Die Strasse windet sich hoch, über Brücken, durch Schluchten und Tunnels. An den umliegenden Hängen: Kein Schnee. Auf den Bergspitzen: Kein Schnee. Eine staubtrockene, ausgedörrte Kältewüste. Und dann die Erlösung. Kurz vor der Talstation der Gondelbahn, die den Reisenden zum Zielgelände der Abfahrt bringt: Schnee!

Ein schmales, schneeweises Band über nacktem, braunem Felsen. Kunstschnee. Verrückt. In Europa haben wir gewaltige Schneeberge. Denken wir doch nur ans Lauberhorn! Aber die Abfahrer, die mutigsten Olympischen Helden sind um die halbe Welt geflogen um sich an diesem hässlichen, unwirtlichen Ort zu messen. Was für eine Verrücktheit.

Nach anderthalb Stunden verlässt der Chronist den garstigen, kalten, zugigen Ort wieder. Desillusioniert. Und ein wenig enttäuscht, dass er keinen echten Schnee, keine verschneiten Tannen und kein Chalet gesehen hat.

Aber dann hört er auf der Talfahrt mit der Gondelbahn vertraute Klänge. Kein Alphorn. Kein Schwyzerörgeli. Aber das Krähen eines Rabenvogels. Und tatsächlich: Raben! Wunderschöne, grosse Raben!

Die Berge der Raben. So weit sind wir also gekommen: Rabenvögel sind alles, was uns vom Olympischen Winterwunderland geblieben ist.

