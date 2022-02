Kolumne: Zaugg aus Peking Der letzte Bus in Peking, das letzte Tram in Bern Als unser Chronist nach getaner Arbeit das Eishockey-Stadion verlassen will, ist die Tür verriegelt. Dumm nur, dass schon bald der letzte Bus zum Hotel fährt. Doch dann hört der Chronist Stimmen von Marsmenschen. Klaus Zaugg 13.02.2022, 16.46 Uhr

Auf einer Busfahrt wird unser Chronist melancholisch Salvatore Di Nolfi/Keystone

Peking. Samstag. Kurz vor Mitternacht. Die Schweizer haben gegen Dänemark 3:5 verloren. Eigentlich Zeit, um Feierabend zu machen. Aber den Text will der Chronist noch zu Ende komponieren. Der letzte Bus vom Stadion zurück Richtung Hotel fährt um 1.05 Uhr. Die freundlichen Helferinnen verabschieden sich schon mal. Und auf einmal ist der Chronist der letzte Aufrechte, der im Medienzentrum des Stadions noch arbeitet. Um 0.45 packt er seine Sachen zusammen und strebt der Haltestelle vor dem Stadion zu.

Aber er hat Pech: Die Ausgangstüre ist bereits zugesperrt. Was nun? Der Chronist eilt durch die halbdunklen Gänge, sucht einen anderen Ausgang und findet keinen. Hinter einer Türe hört er Stimmen. Er öffnet die Türe. Und erstarrt: Marsmenschen! Sie haben die Kopfbedeckung abgelegt und essen Nudelsuppen.

Vielleicht können sie dem Chronisten helfen. Nur: Wie soll er sich verständigen? Wie soll er nach dem Ausgang zur Bushaltestelle fragen? Die Kabarett-Nummer «Das blaue Bähnli» kommt dem gehetzten Chronisten in den Sinn: Ein deutscher Tourist fragt in der Stadt Bern einen urchigen Einheimischen, wo der Bus nach Worb abfahre und verzweifelt schier.

Doch der Chronist hat eine Idee: Er deute einem Marsmenschen an mitzukommen. Draussen auf dem Gang ist ein Schild «Exit». Er deutet darauf und der Marsmensch nickt, lächelt, versteht und geleitet den altmüden Chronisten durch die Gänge. Aber zu einem anderen Ausgang auf einer anderen Seite. Mehr kann auch ein freundlicher Marsmensch in Peking für einen alten Emmentaler nicht tun.

Der Chronist rennt ums Stadion herum. Um den letzten Bus noch zu erwischen. Er muss. Er biegt um die Ecke. Der Bus fährt ihm bereits entgegen. Er kann ihn stoppen. Zischend öffnet sich die Tür. Gerettet. Er ist der einzige Fahrgast. Ein Emmentaler ist eben kein Deutscher. Der deutsche Tourist in der Kabarettnummer verpasst das öffentliche Verkehrsmittel nach Worb. Der Emmentaler im fernen China verpasst den letzten Bus nicht.

40 Minuten lang geht die Fahrt zurück durch die Nacht. Durch fremde Strassen. Gesäumt von fremden Häusern. Beschriftet mit fremden Buchstaben. Lost in China. Der Chronist wird melancholisch und nun wird ihm klar, warum Polo Hofer so schön über die Fahrt im letzten Tram singen konnte: «Chaschs gsorget gä im letschte Tram. – Me chader nüt me näh im letschte Tram. – Mueschs näh wis chunnt im letschte Tram. – Dr Schuss isch dus im letschte Tram.» Gut, sitzen Patrick Fischer und seine Spieler in Peking auch nach dem 3:5 gegen Dänemark noch nicht im letzten Tram.