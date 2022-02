Olympische Spiele: Die Kolumne von Klaus Zaugg

KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING Der Chronist, Gotthelf und die Chinesen Unser Chronist ist zutiefst beunruhigt wegen eines chinesischen Roboters, der Essen zubereiten kann. Was, wenn der Roboter plötzlich den Chronisten ersetzt? Könnte der Roboter auch über Hosentelefone, Bandengeneräle und Lottergoalies schreiben? Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Roboter reinigt den Boden im olympischen Pressezentrum. Keystone

Olympische Pommes vom Roboter. Die Chinesen haben tatsächlich Roboter entwickelt, die Essen zubereiten. Sie werden hier in der Kantine des Medienzentrums eingesetzt. Essen vom Roboter: was für eine Verrücktheit. Der Chronist ist zutiefst beunruhigt. Er war sicher: Die Kochherdgeneräle und Kochlöffelvirtuosen können nie wegrationalisiert werden wie die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt oder die Besenbinderinnen und Besenbinder im Emmental.

Klaus Zaugg

Was, wenn auf einmal chinesische Roboter auch den Chronisten ersetzen? Es gibt bei uns schon solches Teufelszeug. Aber diese Schreibroboter sind nur dazu in der Lage, nichtssagende, staubtrockene Texte zusammenzustoppeln: keine Konkurrenz für den Chronisten. Aber was ist, wenn die Chinesen einen echten Chronistenroboter bauen und als Billigprodukt sogar in der Landi verkaufen? Es wäre nämlich gar nicht so kompliziert: Das Ding mit sämtlichen Wörtern aus dem Duden aufladen und als Würze die Wortkreationen dazu geben, die dem Chronisten zugeschrieben werden: wie beispielsweise Hosentelefon, Bandengeneral, Lottergoalie oder Tal der heulenden Winde. Es wären verschiedene Programme denkbar: sachliche, polemische oder poetische.

Aber wie könnte der Chronist dann in China auf geistiges Eigentum klagen? Und würde im Falle eines Falles sorgfältig mit seinem geistigen Eigentum umgegangen? Würden die Chinesen überhaupt die Wortschöpfungen verstehen und richtig programmieren? Ich habe einen chinesischen Kollegen gebeten, «Im Tal der heulenden Winde» chinesisch zu schreiben. Es ginge also schon.

Und überhaupt: So ein Schreibroboter hätte auch seinen Reiz. Noch in hundert Jahren könnten die Wortkreationen des Chronisten bei AliExpress direkt in China bestellt werden. Seine Werke würden über seine Lebzeit hinaus lebendig bleiben und Generationen inspirieren. Akkurat wie jene von Jeremias Gotthelf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen