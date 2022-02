Kolumne aus Peking: Beim positiven Test kommen die Marsmenschen

KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING Das Leben auf dem «Planeten Peking»: Beim positiven Test kommen die Marsmenschen Ist der PCR-Test positiv, kommen später am Tag die Marsmenschen. Die Sache mit den Marsmenschen in einer fremden Stadt in einem fernen Land unter Menschen, deren Sprache ich nicht verstehe, kommt mir Unwirklich vor. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 03.02.2022, 14.43 Uhr

Reinigungskraefte im Banquan Service Centre in Peking. Johann Groder / EXPA Pictures

Jeden Tag ein PCR-Test. Ein kleiner Marsmensch im Schutzanzug hat im Hotel gleich neben der Lobby sein Labor eingerichtet. Alle müssen jeden Tag vor dem Verlassen des Hotels bei ihm vorbei. Ob vor oder nach dem Frühstück ist unerheblich. «Ahh» sagen. Wattestäbchen in den Rachen. Unangenehm zwar. Aber es dauert kaum viel länger als eine Minute.

Das Problem: Bei einem positiven Testresultat kommen später am Tag die Marsmenschen. Sie stecken den Unglücklichen spätestens bei der Rückkehr ins Hotel in ein Auto und bringen ihn weg. Isolation. Wohin? Wie lange? Unter welchen Bedingungen? Wie kommt man wieder raus? Kommt dazu: Die Marsmenschen bestimmen, ob das Testresultat positiv oder negativ ist. Könnte es sein, dass ein negativ berichtender Chronist positiv gemacht wird? Schauermärchen werden erzählt. Es ist einfach nicht möglich verlässlichen Bescheid zu bekommen. Den Test zu umgehen auch nicht. Akkreditiert sein heisst: Im System erfasst. Die Marsmenschen sehen im Computer, ob der tägliche Test gemacht ist und wo ich mich befinde. Niemand kann den «Planeten Peking» unbemerkt verlassen. Nach dem Test weiss ich den halben Tag lang nicht, ob die Marsmenschen kommen. Ich weiss nur: wenn sie nicht kommen, ist alles gut. Bis zum nächsten Morgen.

Klaus Zaugg, Kolumnist und Sportjournalist. Emanuel Per Freudiger

Das Leben auf dem «Planeten Peking» könnte interessant und unbeschwert sein. Meine Kommunikations-Mittel und die Verbindungen zur Aussenwelt funktionieren tipptopp. Die Hotelunterkunft ist geräumig. Die Busse fahren pünktlich. Nirgendwo ein Gedränge. Die Sonne scheint. Aber eben: Jeden Tag die bange Frage: Kommen die Marsmenschen?

Die meisten Chronistinnen und Chronisten scheint es nicht zu kümmern. Wird schon nichts passieren. Nur nicht paranoid werden. Eine Ansteckung ist doch höchst unwahrscheinlich. Was wäre das für eine Ironie: Zwei Jahre lang in der freien Welt ungeschoren davongekommen. Und dann ausgerechnet in einer hermetisch abgeriegelten und total überwachten Welt unter Geimpften und täglich Getesteten den Virus einfangen. Come on!

Also gut. Vielleicht ist es ja bloss der Jetlag und vielleicht auch das Alter und in ein paar Tagen fühle ich mich wohler. Aber die Sache mit den Marsmenschen in einer fremden Stadt in einem fernen Land unter Menschen, deren Sprache ich nicht verstehe, bedrückt mich hin und wieder schon ein wenig und kommt mir Unwirklich vor. Nicht einmal Franz Kafka und George Orwell hatten genug Fantasie, um zu erahnen, wie kafkaesk Peking 2022 mit dem orwellschen Überwachungssystem sein wird. Ach, wie haben doch die Jungs von Plüsch einst gesungen:

Un i ha Heimweh nach de Bärge

Nachem Schoggi und em Wii

Nach dä Wälder

Nach dä Seeä u nach em Schnee

Un i bi wiit wäg vo deheimä

I dr Schtadt woni nid wett sii

Verlorä i so vilne Lüüt

Woni nüm mag gsee.

