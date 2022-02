Olympische Spiele: Die Kolumne von Klaus Zaugg

KOLUMNE: ZAUGG AUS PEKING «Pausenplatz-Hockey» in Peking – ein gutes Omen Echte Hockey-Romantik in Peking? Bei den bestüberwachten, sterilsten Spielen der Geschichte? Sicher nicht. Oder doch? Pascal Kuba Jetzt kommentieren 04.02.2022, 19.40 Uhr

Ein leeres Stadion bietet etwas Olympiaromantik und Pausenplatzhockey für die Männer-Nati. Alex Plavevski / EPA

Die Schweizerinnen spielen am Freitagmittag gegen die Russinnen. Sie werden 2:5 verlieren. Aber interessanter ist ein Small Talk mit Nationaltrainer Patrick Fischer. Unter normalen olympischen Umständen wäre das am Rande einer Partie und ausserhalb offizieller Termine nicht möglich. Aber das Stadion ist fast leer. Ein Zusammentreffen ist unvermeidlich. Ein bisschen olympische Romantik.

Am Donnerstag sind unsere Hockeystars in Peking eingetroffen. Schon auf dem gut neunstündigen Flug von Zürich nach Peking ist der Mannschaftsgeist gelebt worden: Die Hockey-Delegation hätte Anrecht auf zwei Plätze vorne in der Businessklasse gehabt. Patrick Fischer sagt: «Wir haben darauf verzichtet und sind alle hinten gesessen.» Eine wahre Mannschaft hat zwar eine klare Hierarchie. Aber sie ist im Sinne von Karl Marx und Friedrich Engels klassenlos. Der Auftakt ist schon mal gelungen.

Vor vier Jahren hatte das olympische Abenteuer in Südkorea mit einer denkwürdigen Medienkonferenz begonnen: Die Schweizer beklagten sich offiziell über zu harte Betten in der Unterkunft. Bissig war der Spott und nach einer Niederlage gegen Deutschland wurden die Lichter schon nach dem Achtelfinal gelöscht. Patrick Fischer versteht nun vier Jahre später die Boshaftigkeit hinter der Frage, wie er und seine Männer jetzt liegen und beruhigt: «Die Betten sind gut.»

Aber trotz weichen Betten hat er so seine Sorgen. Ein letztes Testspiel gegen die Kanadier im Zuger Luxus-Trainingszentrum OYM musste abgesagt werden. Die letzte Partie liegt nun schon mehr als 40 Tage zurück: Am 17. Dezember besiegte die Schweiz die Slowakei in Visp 3:2.

Im Gegensatz zu Pyeongchang schlafen die Eishockey-Nati und Trainer Fischer in Peking gut. Andy Mueller / freshfocus

Ein Trainingsspiel vor der ersten Partie in Peking am Mittwoch gegen Russland wäre gut. Ist aber nicht machbar. Zumindest nicht offiziell. Doch Patrick Fischer hat eine Lösung gefunden: «Am Sonntag haben die Finnen gleich nach uns Training. Wir planen, unsere Trainings zusammenzulegen und ein Spiel auszutragen.» Ohne Schiedsrichter. Ohne Uhr.

Kommt diese Testpartie tatsächlich zu Stande, dann gibt es wohl olympisches «Pausenplatz-Hockey»: Mehr Plausch als Pflicht und Taktik.

Eigentlich ein gutes Omen. Patrick Fischers Konzept war bei seiner ersten WM 2016 in Moskau als untaugliches, viel zu offensives «Pausenplatz-Hockey» kritisiert worden. Es reichte nicht einmal für den Viertelfinal.

Inzwischen wissen wir es besser und verneigen uns: Patrick Fischer war ein verkannter Visionär. Es war das erste Wetterleuchten einer spielerischen Entwicklung, die 2018 bis ins WM-Endspiel gegen Schweden geführt hat. Vom Pausenplatz in zwei Jahren bis hinauf in den WM-Final. Vielleicht braucht es für diesen Steigerungslauf hier in Peking nur zwei Wochen.

