Der letzte Formcheck vor dem Kilchberg Schwinget.

Kilchberg Schwinget Samuel Giger, Fabian Staudenmann, Nick Alpiger, Joel Wicki: Wer holt sich den Sieg beim Höhepunkt der Schwingsaison? Am nächsten Samstag findet in Kilchberg das Highlight der Saison statt. Nur die 60 besten Schwinger des Landes sind dabei. Ein letzter Formcheck vor dem grossen Kräftemessen. 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die unbestrittene Nummer 1 in dieser Saison: Samuel Giger. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der 23-jährige Thurgauer hat sich am Eidgenössischen Schwingfest 2016 in Estavayer mit sieben Siegen an die nationale Spitze katapultiert. Dort hält er sich seither und untermauert seinen Status laufend mit eindrücklichen Zahlen: 22 Kranzfestsiege, mit vier Erfolgen Rekordsieger auf der Schwägalp, 46 Kränze. In dieser Saison setzte er erneut eine neue persönliche Bestmarke: Er gewann sieben Kranzfeste bei neun Teilnahmen und verlor von 54 Gängen lediglich einen einzigen. Gigers grösste Stärke ist wohl sein Ehrgeiz: Der Modellathlet aus Ottoberg mit den Gardemassen von 1,94 m und 125 kg hört nie auf, besser zu werden.

Nach dem verpassten Königstitel von Zug, als er bereits nach drei Gängen aus der Entscheidung um den Sieg fiel, drehte er an einigen Stellschrauben. Mittlerweile arbeitet Giger als Lastwagenchauffeur in der Baubranche, um Energie für das Training zu sparen. Sein Arbeitspensum reduzierte er vor eineinhalb Jahren auf 80 Prozent. Dies wurde möglich, weil er sich seit kurzem von fünf regionalen Sponsoren unterstützen lässt.

Zudem arbeitet der Thurgauer seit dieser Saison im mentalen Bereich. Doch die markanteste Entwicklung legte Giger im Sägemehl hin. Seit dieser Saison präsentiert er sich deutlich vielseitiger, kommt mit zahlreichen Schwüngen zum Erfolg. Und dennoch: Auf seinen explosiven Kurzzug bleibt weiterhin Verlass. Der Thurgauer sagt: «Ich fühle mich bestens – in allen Bereichen.» Nun strebt Giger den ersten Sieg an einem eidgenössischen Anlass an. Die Zeit scheint reif. (ibr)

Fabian Staudenmann: Der moderner Böse

Er bringt beste körperliche Voraussetzungen mit: Der Berner Fabian Staudenmann. Marcel Bieri/Keystone

Für die Titanen aus dem Bernbiet zieht nach einer Zeit beispielloser Erfolge – seit 2010 ist der König ein Berner – die Götterdämmerung herauf. Matthias Sempach (König 2013) und Mathias Glarner (König 2016) sind längst im Ruhestand und der regierende König Christian Stucki verletzt. Bleibt noch Kilian Wenger, der König von 2010.

Aber nur noch in lichten Momenten – dieses Jahr auf dem Brünig und beim Kantonalen – blitzen seine königlichen Kurz- und Hüfterzüge siegreich auf. Obwohl das Fest in Kilchberg in seiner ganzen Geschichte von Routiniers dominiert worden ist, gilt im Bernbiet einer aus der nächsten Generation als Geheimfavorit: der 21-jährige Fabian Staudenmann.

Er hat seine Wurzeln in Riggisberg, dem Hoheitsgebiet des einstigen Kranzschwingers und Eidgenössischen Obmannes Fritz Schwander. Er entspricht mit Grösse (191 cm) und Gewicht (110 kg) dem Prototyp des modernen «Bösen»: mächtig in der Gestalt und zugleich beweglich. Diese Saison hat er seine zwei ersten Kranzfeste gewonnen.

Er bringt fast alles für einen Kilchberg-Triumph mit. Als «Standschwinger» ist er allerdings darauf angewiesen, seine Gegner «aus dem Stand» mit wuchtigen Kurzzügen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Gehen sie ihm aus den Griffen, wird es schwierig, im «Bodenkampf» ein Resultat zu erzielen. Daher das «fast». Sein Talent steht nicht zur Debatte: 2017 holte er im Alter von 17 Jahren die ersten vier Kränze. Inzwischen sind es 27 geworden – und darunter das Eidgenössische Eichenlaub 2019 in Zug im 7. Rang. (kza)

Nick Alpiger: Der Spielverderber

Nick Alpiger hatte keine leichte Saison. Zuerst erlitt er eine Bänderverletzung am Fuss, dann folgte die Coronaerkrankung. Alexander Wagner/Keystone

Am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug besiegte Nick Alpiger im ersten Gang Samuel Giger und damit einen der meistgenannten Favoriten auf den Königstitel. Auch für das Kilchberger wird Giger hoch gehandelt. Kann Alpiger erneut zum Spielverderber werden, der Träume platzen lässt? Oder hat er sogar selbst Chancen auf den Festsieg?

Das Eidgenössische musste der Aargauer vor zwei Jahren mit einer Hüftverletzung aufgeben. Und auch diese Saison verläuft für den 25-Jährigen nicht frei von Sorgen. Erst zog er sich im Juni eine Bänderverletzung im Fuss zu, dann wurde er unmittelbar vor dem Nordwestschweizerischen Fest Anfang September positiv auf Corona getestet.

Umso beeindruckender war in beiden Fällen seine Rückkehr. Das Kranzfestcomeback nach der Fussverletzung am Basellandschaftlichen gewann er und am Nordostschweizer Fest am vergangenen Sonntag holte Alpiger den Kranz. Wie gross der Respekt vor ihm mittlerweile ist, zeigte sich am Solothurnischen im Juni, als es im ersten Gang zur Revanche mit Samuel Giger kam. Der Thurgauer versuchte erst gar nicht, einen Kampf zu beginnen, was zu einem Gestellten führte – mit Punktabzug für beide.

Überhaupt fällt auf, wie schwer sich die Dominatoren gegen Alpiger tun. Neben Giger kam auch Damian Ott, der zweifache Bergfestsieger der Saison, zuletzt nicht über ein Unentschieden hinaus. Das Problem: Um das Kilchberger zu gewinnen, braucht Alpiger auch Siege gegen die ganz «Bösen». Sonst bleibt ihm wohl wieder die Rolle als Spielverderber. (mpr)

Joel Wicki: Der Wiedergenesene

Einwandfreies Comeback: Joel Wicki am vergangenen Wochenende bei seinem Sieg am Luzerner Kantonalfest. Urs Flüeler/Keystone

Joel Wickis Saison war begleitet von Zweifeln. Nach dem Innerschweizer Schwingfest Anfang Juli und einem Rencontre mit Samuel Giger fiel er mit einer Verletzung am Ellenbogen aus. Gut einen Monat später kehrte er beim Teilverbandsfest der Berner zurück. Die Einheimischen fassten den Gast aus dem Entlebuch mit der üblichen Härte an. Im ersten Gang bekam er den Schwingerkönig zugeteilt, Christian Stucki.

Es war die Gelegenheit, sich für die Niederlage beim Eidgenössischen zu revanchieren. Wicki konnte nichts ausrichten. Er verlor erneut, später fügte ihm Lukas Renfer noch einen Gestellten zu. Nach dem schweren Fest folgte der nächste Dämpfer. Wicki verletzte sich im Training im Oberschenkel- und Kniebereich. Sein Team räumte später ein, dass der Einsatz beim Berner Kantonalen wohl zu früh kam.

Am vergangenen Sonntag folgte sein zweites Comeback in dieser Saison. Beim Luzerner Kantonalfest gewann er fünf Gänge und trennte sich einzig mit Sven Schurtenberger, der Nummer 2 der Innerschweiz, Unentschieden. Wicki gewann das Fest und setzte ein starkes Zeichen. Ob er bereits wieder der Alte ist? Der Kurz, sein Paradeschwung, hat noch nicht die Dringlichkeit des Spätsommers 2019. Aber Wicki ist längst nicht mehr nur auf diese eine Waffe angewiesen. Aufgrund der Verletzungen hat er bis jetzt nur drei Kranzfeste bestritten. Zwei davon gewann er. Wenn Wicki an Schwingfesten teilnimmt, will er den Sieg. Egal, ob es ein Rangschwinget oder ein Eidgenössischer Anlass wie das Kilchberger ist. (cza)