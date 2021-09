Nati-Coach Yakin zum positiven Coronatest von Granit Xhaka

Keine Impfung Nati-Coach Yakin zum positiven Test Xhakas: «Auch ein Captain ist ein Mensch und hat seine Rechte» Vor dem Nati-Spiel gegen Griechenland wurde bekannt, dass der Shcweizer Captain Granit Xhaka positiv auf das Coronavirus getestet. Murat Yakin äusserte sich dazu – und zu dem Fakt, dass Xhaka sich nicht impfen liess. Keystone-SDA 02.09.2021, 06.26 Uhr

Mit einer verstärkten Ersatz-Auswahl und mit vier Debütanten kommt Murat Yakin zu einem vom Resultat her gelungenen Einstand. In Basel gewinnt die Schweiz das Testspiel gegen Griechenland 2:1. Steven Zuber (7.) und Ruben Vargas (51.) schiessen die Tore. Doch der Sieg war letztlich fast eine Randnotiz. Im St.-Jakob-Park schlug hohe Wellen, was eine halbe Stunde vor dem Spiel bekannt geworden war. Captain Granit Xhaka wurde positiv auf Covid getestet. Nach dem Spiel äusserte sich Murat Yakin zum positiven Test und der Tatsache, dass sich der Captain gegen eine Impfung entschieden hatte.