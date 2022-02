Keine Fussball-WM für Russland: Uefa und Fifa nehmen Stellung

SOLIDARITÄT Keine Fussball-WM für Russland Fifa, Uefa und IOC schliessen Kriegsnation Russland vom Sport aus. Auch der Schweizer Fussballverband nimmt Stellung. Etienne Wuillemin 28.02.2022, 21.20 Uhr

Auf einmal geht es ziemlich schnell. Noch am Sonntag ­deutet vieles auf ein Zögern und Zaudern hin, wie so häufig eben bei den grossen Fussballverbänden. Doch am Montagabend folgt der unvermeidliche Schritt: Die Fifa und die Uefa melden sich in einer gemeinsamen Erklärung zu Wort: Alle russische Mannschaften, egal ob Klubs oder Nationalteams, werden bis auf weiteres von sämtlichen Wettbewerben im Fussball ausgeschlossen.

Die Fussballfans zeigen Solidarität mit der Ukraine. Andy Rain / EPA (London, 27. Februar 2022)

Das bedeutet: Die Fussball-WM am Ende dieses Jahres in Katar findet ohne Russland statt. Am 24. März hätte das erste Playoff-Spiel gegen Polen stattgefunden. Polen, wie auch die beiden möglichen Playoff-Final-Gegner Schweden und Tschechien, schlossen es jedoch bereits am Wochenende aus, gegen Russland anzutreten. Der Druck auf die Fifa wurde immer grösser. So gross, dass sie nun rasch handelt.

Auch das Internationale Olympische Komitee fordert die Sportverbände auf, russische Sportlerinnen und Sportler von ihren Wettkämpfen auszuschliessen. Kurz vor Beginn der Paralympics steht Russland auch in Peking vor dem Komplettausschluss. Zudem entzog das IOC dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den 2001 verliehenen Olympischen Orden.

Das alles ist ziemlich bemerkenswert für Sportverbände, die ansonsten gerne die Meinung vertreten, der Sport könne in jedem Konflikt zum Frieden beitragen. Auch, was das Geld anbetrifft, handelt die Uefa. Die Verträge mit Sponsor Gazprom werden mit sofortiger Wirkung beendet. Es betrifft sowohl Wettbewerbe der Nationalteams als auch die Champions League und die EM 2024.

In der gemeinsamen Mitteilung von Fifa und Uefa steht: «Der Fussball ist hier vereint und in voller Solidarität mit ­allen betroffenen Menschen in der Ukraine. Beide Präsidenten hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine deutlich und schnell verbessern wird, damit der Fussball wieder ein Faktor für Einheit und Frieden zwischen den Menschen sein kann.»

Die Schweiz bekennt sich früh gegen Russland

Die Reaktion der Russen fiel erwartungsgemäss harsch aus. Der Entscheid der Fifa sei «diskriminierend», schreibt der russische Fussballverband. «Er schadet einer grossen Anzahl von Sportlern, Trainern, Angestellten der Vereine und Fans, deren Interessen es zu schützen gilt.»

Bereits am Montagmorgen äusserte sich der Schweizer Fussballverband in aller Deutlichkeit. Der SFV forderte den ­Ausschluss des russischen ­Männer-Nationalteams von den WM-Playoffs und schloss explizit aus, dass die Schweizer Fussballerinnen am 9. Juli an der EM gegen Russland antreten werden. ­Weiter schrieb der Verband:

«Diese Haltung ist nicht verhandelbar.»

Es war ein frühes, starkes Zeichen aus dem Schweizer Fussball. SFV-Präsident Dominique Blanc äusserte auf Anfrage von CH Media die Hoffnung, dass möglichst viele Verbände die Schweizer Stimme hören mögen und sich am Boykott anschliessen. Das geschah. Und mittlerweile ist die Meinung in der Sportwelt einhellig: Wer Krieg führt, hat auf Sportplätzen nichts verloren.