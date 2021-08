Jubiläum Roger Federer wird 40 – unsere 40 Wünsche zum Geburtstag Roger Federer wird am Sonntag 40 Jahre alt. Zeit, den grössten aller Schweizer Sportler mit Beglückwünschungen einzudecken. 40 Redaktorinnen und Redaktoren gratulieren Federer zum Geburtstag und geben Wünsche mit auf den Weg. 08.08.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Silvan Wegmann

1. Lieber Roger, ich wünsche Dir die gleiche Coolness wie bei den 463 gewonnenen Tiebreaks, wenn Deine 12-jährigen Zwillingstöchter Mila Rose und Charlene Riva demnächst in die Pubertät kommen. (Rainer Sommerhalder)

2. Es ist ja nicht so, dass wir Dir die Vorzüge unserer tollen Berge anpreisen müssten. Die tollen Skipisten auf «deiner» Lenzerheide kennst Du schon bestens. Ich wünsche Dir, dass Du all die verpassten Sonnentage im Schnee nachholen kannst – und Dir auch einmal ein Fondue mit ein paar Schnäpsen gönnst in einer der zahlreichen tollen Berghütten. Die erste Runde geht auf mich. (Ruedi Kuhn)

3. Die Chance, zweimal Zwillinge zu bekommen, war verschwindend klein. Du hast es geschafft. Warum nicht noch einmal, Roger? (René Meier)

4. Ich wünsche Dir, dass Du die schönsten Städte dieser Welt irgendwann auf eine andere Weise kennen lernen wirst als nur auf dem Weg vom Hotel zum Tenniscourt. (Frederic Härri)

5. Dass es Dir nicht geht wie vielen grossen Sportler vor Dir und Du den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst. (Raffael Schuppisser)

6. Ich wünsche Dir, dass die Baslerinnen und Basler über ihren Schatten springen und eine schicke Tennishalle nach Dir benennen oder wenigstens eine Strasse. Und wenns die Basler nicht tun, sollens die Baselbieter richten. (Michael Nittnaus)

7. Zu Deinen besten Zeiten sagtest Du einmal, Du seist noch weit von der Weltklasse entfernt: Du könnest nicht kochen. Ich wünsche Dir, dass Du Dich nach Deinem Karriereende überwindest und einen Kochkurs besuchst. Die Kochlehrer und anderen Kursteilnehmer würden sich freuen – und sicher auch Deine Frau Mirka. (Simon Tschopp)

8. Ich wünsche Dir, dass Du nach der langen, erfolgreichen Degen-Ära beim FCB mit viel Altersweisheit das Präsidium übernimmst und ihn zu einem Schweizer FC Barcelona umbaust, der nicht nur im Fussball, sondern auch in vielen anderen attraktiven Teamsportarten wie Basket-, Volley-, Hand- und Wasserball den Namen der Sportstadt Basel nach Europa hinausträgt. (Bojan Stula)

9. Vielleicht ist es der offensichtlichste Wunsch, trotzdem: Ich wünsche Dir, dass Dein Knie bald gesund wird und Du Dich danach nie mehr verletzen wirst – wir möchten noch so lange wie möglich mitfiebern können. (Natasha Hähni)

10. Ich wünsche Dir, dass Du weiterhin so stylish bleibst wie Du bist und dass Du beim Anblick der alten Bilder stets ein Schmunzeln im Gesicht behältst. (Sabine Camedda)

11. Ich wünsche Dir einen Sponsoring-Vertrag mit den Sigg-Trinkflaschen, damit Du Deinen PET-Verbrauch verringerst. So wird Dich auch die Klimajugend im Wimbledonfinal 2022 gegen Djokovic unterstützten. (Thaddäus Braun)

12. Ich wünsche Dir, dass es Dir in Zukunft gelingt, Dich neben Deinen wertvollen Projekten für Kinder in Afrika und der Schweiz auch für die Menschenrechte in Deiner zweiten Heimat Dubai einzusetzen. (Cyril Aregger)

13. Ich wünsche Dir zum Geburtstag viel Ruhe, dass Du wieder im Alpstein wandern gehen kannst, ohne stets für Selfies oder sonstiges Tamtam posieren zu müssen. Und dass Du künftig Deine Zeit für Sinnvolleres nützen kannst als für Werbung irgendwelcher Art, genug Pulver für den Rest des Lebens hast Du ja. (Raphael Rohner)

14. Dass Du, falls es Dir nach Deinem Karrierenende wider Erwarten langweilig werden sollte, die Nachfolge von Heinz Günthardt als TV-Experte übernimmst. (Daniel Weissenbrunner)

15. Ich wünsche Dir, dass Du 40 weitere Jahre federleicht durchs Leben schreitest und Dich mehr Tennisbälle zum Sieg führen, als dass Du an Tennisarmen leidest. 2081 würde ich Dich auch im Rollstuhl zum Tennisplatz fahren. Das wäre ganz grosses Tennis! (Janina Schenker

16. Ich wünsche Dir, dass Du endlich regelmässig die Spiele Deines Herzensvereins FC Basel verfolgen kannst. Support your local Club und so. Oder wirst Du jetzt dank Deines Hauses am Zürichsee plötzlich Fan von Rapperswil-Jona? Die Spieler würden sich bestimmt freuen. ­(Raphael Gutzwiller)

Der Schweizer Roger Federer in Aktion bei den Swiss Open in Gstaad im Juli 1998 Keystone

17. Du sagst, dass Du im Leben nie mehr etwas so gut können wirst wie Tennis spielen. Vielleicht glaubst Du, dass Dir auch nichts so viel Spass bereiten wird. Wir hoffen, dass Du Dich irrst. (Etienne Wuillemin)

18. Lieber Roger, damit Du bald einmal etwas zur Ruhe kommst, schenk ich Dir zum 40. den neusten Globi-Band mit Dir als Hauptfigur. Laut meinen Söhnen ist es die langweiligste Globi-Geschichte aller Zeiten. Zwei nationale Strahlemänner ohne Fehl und Tadel sind einfach einer zu viel. (Katja Fischer De Santi)

19. Ich wünsche Dir ein Wohnzimmer ohne Regenwürmer. Den Rasen von Wimbledon hast Du ja zu Deinem «Wohnzimmer» gemacht, aber mit 40 darfs in der Stube auch Teppich und ein Sofa haben. (Martin Probst)

20. Hoi Roger, ich bins, der kleine Maxi, dem Du vor 20 Jahren im Tennis-Center Paradies trotz frisch serviertem Wurstsalat das Donald-Duck-Etui unterschrieben hast. Bleib so wie Du bist: Ein Gentleman, Vorzeigesportler und -mensch und die Persönlichkeit, zu der jedes Kind hochschaut und sagt: «Ich will so werden wie Roger Federer!» (Maximilian Karl Fankhauser)

21. Lieber Roger, ich wünsche Dir, dass Du solange Tennis spielst, wie Du willst. PS: Ich spiele die Rückhand auch einhändig. (Janick Wetterwald)

22. Ich wünsche Dir ganz viele rot-blaue Sternstunden, ­zahlreiche Meisterfeiern und aus­gelassene Abende im Joggeli. (Lea Meister)

23. Ich wünsche Dir, dass Du in ein paar Jahren in Vergessenheit gerätst – nicht in der Sportwelt, aber zumindest so weit, dass Du in der Migros einkaufen kannst, ohne angestarrt oder um Autogramme angebettelt zu werden. (Niklaus Salzmann)

24. Ich wünsche Dir, dass die Menschen bei Deinem ­«Geburtstagsständchen» ein bisschen weniger schräg singen als Du im Sunrise-Werbespot. Und: Nicht immer gilt das dort angepriesene «The more. The better». Mögest Du das bei Deiner Jagd nach Titeln und Anerkennung niemals vergessen. (Larissa Gassmann)

25. Das Gute liegt nah. Besonders von Rapperswil. Zum Beispiel der Hochetzel. Oder die Insel Ufnau. Ich wünsche Dir, dass Du mit Deiner Familie Zeit findest, die lokalen Attraktionen zu geniessen. (Kari Kälin)

26. Ich wünsche Dir, dass Du Dein Tennis-Talent weiter öffentlich ausspielen kannst – Du wärst der perfekte Sportkolumnist in unserer Zeitung! (Patrik Müller)

27. Ich wünsche Dir, dass Deine Fans ein bisschen lockerer werden im Umgang mit Kritik an Dir. Ich wurde vor zehn Jahren beinahe gesteinigt für eine Glosse, in der ich darüber sinniert hatte, ob Du wohl mehr verdienst mit Deiner Backhand, die einen Ball übers Netz bugsiert, oder mit Deinem Handrücken, der eine Uhr ins Bild hält. (Stefan Strittmatter)

28. Mit 19 Jahren warst Du einmal so relaxed, dass Du nach einem Training mit uns die Tennisbälle im Regen hast stehen lassen. Das würde Dir heute nicht mehr passieren. Aber ich hoffe, dass Du irgendwann wieder so abschalten kannst, dass Du alles um Dich vergisst und einfach mal entspannst. Das hast Du Dir verdient. (Céline Feller)

29. Da ich aus dem Rheintal komme und Ehrenpräsident des FC Au-Berneck bin, hoffe ich, dass Du wieder häufiger in die Region kommst, aus der Dein Vater stammt. Du trägst ja einen typischen Bernecker Namen. Auch meine Mitbürger würde das freuen. Unsere Fussballer wären topmotiviert, wenn Du einmal auf dem Platz auftauchen würdest. Und danach stossen wir an, schliesslich ist der Bernecker Wein einer der meist unterschätzten der Schweiz. (Daniel Good)

30. Ich wünsche Dir, dass Du die Menschen weiterhin auf und neben dem Platz inspirieren kannst, wie Du es in den vergangenen 40 Jahren bereits getan hast. (Nicolas Blust)

31. Ich wünsche Dir, dass Du das geniesst, was Du tust. Unabhängig davon, ob Du weiter Tennis spielst. (Dan Urner)

32. Ich wünsche Dir und Deinen Liebsten baldmöglichst amüsante Stunden beim Schlendern über die Herbstmesse und durch die ­Gassen an der Basler Fasnacht. (Aimee Baumgartner)

Mirka und Roger Federer halten ihre Zwillingstöchter Myla und Charlene im Arm. (Dezember 2009) Keystone/facebook.com/ Robert Federer

33. Ich wünsche Dir, dass Deine zwei Zwillingsmädchen eines Tages in die Fussstapfen der Williams-Schwestern treten und an den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane zwei Goldmedaillen um den Hals hängen haben. 32 Jahre nach Deiner ersten Olympia-Erfahrung, ebenfalls in Down Under. (Simon Leser)

34. Ich wünsche Dir ein Paar richtige Wanderschuhe, um die hiesige Bergwelt trittsicher zu erkunden – ohne Knöchelbrüche zu riskieren. Anna Wanner)

35. In 40 Jahren willst Du Deinen Stammtisch im «Ochsen» sicher nicht mit den immer gleichen Tennis-Legenden langweilen. Beim Thema Militärdienst kannst Du auch nicht mithalten, da Du nie in der RS warst. Darum wünsche ich Dir jetzt einen erfolgreichen Einstieg in den Zivilschutz, damit Du wenigstens hier Anekdoten für Deine alten Tage ansammeln kannst. Benjamin Wieland)

36. Ich wünsche Dir, dass Du uns noch manch schlaflose Nacht bescherst, die US Open und die Australian Open ohne Dich wären nicht dasselbe. (Simon Wespi)

37. In meinem ersten Interview mit Dir hast Du mir verraten, dass Du überhaupt nicht risikofreudig seist. «Ich würde nie Fallschirmspringen oder Achterbahnfahren», so Deine Worte. Ich finde beides grossartig. Deshalb wünsche ich Dir, dass Du Deine Angst überwindest. (Gabriel Vilares)

38. Ich wünsche Dir, dass Deine Kinder eine einfache Pubertät haben. Dass Du Dich nicht am Elternabend für sie schämen oder rechtfertigen musst, dass sie nicht heimlich kiffen und dass Du sie nicht regelmässig um 4 Uhr morgens vom Ausgang abholen musst. (Alessandro Crippa)

39. Lieber Roger, ich wünsche Dir ein Aquarium. Ein kleines, vielleicht 80 Liter oder so. Genügend Platz für tolle Fische hat’s auch so. Die Fische werden jedem Deiner Kinder unvergessliche Momente bescheren. Meine Zwillinge hätten zwar lieber einen Hund gehabt, aber wenn die Fische dann mal Junge kriegen, ist der Jöö-Alarm unvermeidlich und alle Hundewünsche sind (fast) vergessen. (Brigitte Gschwend)

40. Nach allem Schabernack, den wir uns für einmal erlaubten, ist es uns wichtig, lieber Roger, Dir das zu wünschen, was im Leben am wichtigsten ist: Gesundheit – für Dich und Deine Liebsten. (Simon Häring)