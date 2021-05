Jason Dupasquier Tod eines modernen Helden – sind wir Menschen noch nicht bereit für zu viel Sicherheit? Der Töfffahrer Jason Dupasquier hat sein Leben verloren - die Faszination des Risikos als Rebellion gegen die «Vollkasko-Gesellschaft» Klaus Zaugg 31.05.2021, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Teamkollegen des tödlich verunfallten 19-jährigen Schweizer Motorradrennfahrers Jason Dupasquier gedenken ihm mit einer Schweigeminute und einem Transparent vor dem Motogp Grand Prix of Italy. Keystone

Warum wählt ein kluger junger Mann einen Beruf, bei dem er auf einer Höllenmaschine sitzend mit mehr als 200 Stundenkilometer um die Wette fährt? Er könnte doch eine Karriere als Banker oder Ingenieur machen. Warum übt er einen Sport aus, bei dem er in jedem Training und Wettkampf sein Leben und seine Gesundheit riskiert?

Das sind Fragen, die wir uns nach dem tödlichen Unfall des Motorradrennfahrers Jason Dupasquier stellen. Er wäre am 9. Juli 20 Jahre alt geworden. Er ist ein neuer Name auf einer langen Liste von Männern und Frauen, die in Risikosportarten auf eisigem Schnee oder asphaltierter Piste ihr Leben verloren haben: Jo Siffert, Jochen Rindt, Ayrton Senna, Herbert Müller, Leonardo David, Ulrike Maier, Gernot Reinstadler…

Jason Dupasquier, aufgenommen anlässlich der offiziellen Moto GP 2 Testtage, auf der Rennstrecke in Jerez, Spanien, am Freitag 21. Februar 2020. Keystone

Aber es gibt noch eine Frage: woher kommt diese unheimliche Faszination für Töff- und Autorennen, für die Ski-Abfahrt und, nicht zu vergessen, die Lust am Risiko im Freizeitsport? Warum wenden wir uns nicht ab vom gefährlichen Spektakel auf den Rennpisten? Warum schauen wir doch hin? Warum meiden wir nicht konsequent gefährliche, risikoreiche Freizeitbeschäftigungen?

Oder noch viel banaler: warum entfernen wir uns aus dem geschützten Alltagsbereich, aus dem gewohnten Umfeld, um etwas Waghalsiges zu unternehmen, wohlwissend um die damit verbundenen Risiken, um mögliche schwerwiegende gesundheitliche Folgen? Und warum schauen wir, wenn wir etwas weniger mutig sind, im Fernsehen Menschen zu, die sich bei Wettkämpfen in Todesgefahr begeben?

Der Tod gehört nicht mehr zum Alltag

Tod und Sterben waren in der vormodernen Zeit Teil des Alltags und der Alltag ein Risiko. Jeder Beinbruch, jede kleinste Infektion konnte den Tod bringen, eine Feuersbrunst oder eine Krankheit den Sturz in die Armut. Diese jahrtausendealte Vertrautheit mit der Schicksalshaftigkeit des Lebens gibt es nicht mehr. Noch nie lebten wir sicherer. Oder besser: versicherter.

Und ein endloser Strom von Verboten, Vorschriften und Regeln sorgen dafür, dass diese Sicherheit noch grösser und jedes denkbare Risiko ausgeschaltet oder minimiert wird. Und dafür bezahlen wir viel Geld und nehmen weiterreichende Einschränkungen unserer persönlichen Freiheiten in Kauf. Wir leben im 21. Jahrhundert in unserem Teil der Welt einer «Vollkasko-Gesellschaft».

Aber entspricht die «Vollkasko-Mentalität» unserer wahren Natur, unserem Wesen? Der Mensch ist ein Geschöpf, das sich über Jahrtausende in einer feindlichen Umwelt gegen unzählige Feinde durchgesetzt hat. Der Adrenalinkick, ausgelöst, um im Moment höchster Gefahr zu überleben, gehört zu unserer Natur. Und seit wir die Herrschaft über die Schöpfung übernommen und die archaischen Zeiten scheinbar hinter uns gelassen haben, sind wir doch nicht zur Ruhe gekommen. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat schon im 17. Jahrhundert gesagt, der Mensch sei des Menschen Wolf. Wir sind wahrscheinlich tief in unserem Inneren noch nicht bereit für eine langweilige Vollkasko-Gesellschaft.

Diese (wenigen) Sicherheitsvorkehrungen treffen Motorradrennfahrer:

Sportler sind heute unsere drachentötenden Helden

Früher faszinierten die Menschen tapfere Krieger und mutige Forscher, Männer, die Gefahren trotzten, Feinde zur Strecke brachten, Drachen erschlugen, den Teufel überlisteten oder Meere durchsegelten. Zahllos sind die Heldensagen: von Odysseus, David, der den Goliath tötete, Julius Cäsar, der Gallien eroberte, Marco Polo, der nach China reiste, Robert Scott, der auf der Rückkehr vom Südpol mit seinen Getreuen erfror, Charles Lindbergh, der den Atlantik überflog. Nicht nur atmen, essen, schlafen und trinken gehören zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Oft geht vergessen, dass wir ohne Geschichten über Heldengestalten nicht leben wollen.

Früher wurden diese Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Heute ist es die Medienindustrie, die unseren Alltag mit Helden bevölkert. Und da heute die Drachen erschlagen, Gallien erobert, die Teufel ausgetrieben, die Welt vermessen und der Mond betreten ist, liefert uns vor allem der Sport verlässlich und regelmässig diese Sagenfiguren. Und so sehr uns sportliche Höchstleistungen begeistern – die wahren Helden, die uns faszinieren, sind jene, die sich in Gefahr begeben. Die Höllenmaschinen auf zwei oder vier Rädern steuern, die sich auf Brettern von Bergen herabstürzen. Die ihr Leben riskieren.

Diese Sportlerinnen und Sportler sind verunfallt:

Wengen, 19.1.1991: Beim Ski Alpin-Rennen am Lauberhorn, verunglückt der Österreicher Gernot Reinstadler (21) beim Zielsprung tödlich. Keystone Ulrike "Ulli" Maier im Januar 1994 bei einem Weltcup-Rennen in Marburg kurze Zeit vor ihrem tödlichen Unglück in Garmisch-Partenkirchen. Keystone Helfer kümmern sich um die schwerverletzte Ulrike Maier (36) nachdem sie mit rund 105 Stundenkilometern bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen frontal gegen die Absicherung eines Geschwindigkeitsmessers geschleudert war. (Archivbild vom 29. Januar 1994) . Keystone Der Schweizer Basejumper, Gleitschirmflieger und Fallschirmspringer Ueli Gegenschatz – hier bei einem Sprung aus dem Flugzeug über dem irischen Galway – verunfallte 2009 bei einem Sprung vom Sunrise Tower in Zürich. Er war 37 Jahre alt. Der Schweizer Formel-1-Rennfahrer Jo Siffert verunfallte am 24. Oktober 1971 bei einem Formel-1-Rennen in Brands Hatch, (ohne Weltmeisterschaftsstatus), dem World Championship Victory Race tödlich. Die Schweizer Fussballspielerin Florijana Ismaili wurde nach einem Sprung in den Comersee am 29. Juni 2019 vermisst. Drei Tage später wurde ihre Leiche aus rund 200 Metern Tiefe geborgen. Keystone Daniela Jutzeler unterwegs in Zug auf ihrem High-Tech-Wettkampfrollstuhl. Die erfolgreiche Rollstuhlsportlerin erlitt einen Unfalltod beim Training 1994, als sie von einem Lieferwagen überfahren wurde. Dominik Baumann Der zwanzigjährige Deutsche Handballer Sebastian Faisst brach bei einem Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Schaffhausen am 3. März 2009 zusammen und starb. Keystone Am 28. November 2020 wurde die Schweizer Mountainbikerin, Triathletin und Multisportlerin Andrea Huser, nachdem sie von einem Training in der Region von Saas-Fee nicht zurückgekehrt war, als vermisst gemeldet. Am darauffolgenden Tag wurde sie von Rettungskräften tot aufgefunden. (Archivbild 2018)

Christiana Sutter



Der deutsche Ruderer Maximilian Reinelt (Olympiasieger von London 2012 mit dem Deutschland-Achter) starb beim Langlaufen 11.02.2019 in St. Moritz mit 30 Jahren an einem Herztod. Keystone

Bildermaschinen übertragen ihre Taten in unsere Stuben und wir sehen mit wohligem Schauer zu. So gross das Entsetzen auch sein mag, wir können und doch nicht aus dieser Faszination befreien. Es ist der passive Adrenalinkick. Und die mutigeren unter uns suchen diesen Kick im richtigen Leben. Sie stürzen sich an Gummiseilen von Brücken herunter, springen mit Stummelflügeln von hohen Felsen oder rasen viel zu schnell auf zwei oder vier Rädern dahin.

Es ist wie eine Rebellion gegen die «Vollkasko-Gesellschaft».

Die Faszination am Risiko geht von der Beherrschung technischen und natürlichen Grenzwerte, die man erreichen oder gar überschreiten möchte. Weil das so schwierig ist, weil das so gefährlich ist, weil das viel Mut erfordert, weil das einer ganz zähen und systematischen Arbeit bedarf, und weil das Gefühl, zu einer ganz kleinen Elite zu gehören, ein sehr berauschendes Gefühl ist, gibt es riskanten Freizeitsport und riskanten Profisport.

Werden Freizeit-Risikosportler von den Schwingen des Schicksals gestreift, so lesen wir irgendwo ein paar Zeilen. Namenlose, einsame Tragik. Helden werden nur jene, die an der Schwelle zu einer grossen Karriere das Wagnis eingehen, mit dem Schicksal einen Vertrag abzuschliessen. Dieses Schicksal kann Berühmtheit und Geld einbringen. Aber im Nu alles wieder wegnehmen. Innert einer Sekunde. Wie bei Jo Siffert. Oder Jason Dupasquier. Tragik für Millionen.