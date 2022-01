Für die FIS stellt sich die Sinnfrage

Kommentar Jährliche Ski-WM – dann reicht’s! Der neue FIS-Präsident Johan Eliasch entwickelt kühne Ideen: eine Alpine Weltmeisterschaft jeden Winter oder mit den sogenannten «FIS Games» sogar ein Mini-Olympia als eine Art Best-of-Skisport. Rainer Sommerhalder 04.01.2022, 05.00 Uhr

FIS-Präsident Johan Eliasch Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Die Präsidenten der grossen Sportverbände ticken alle gleich. Die Olympischen Sommerspiele gibt es seit 2015 zusätzlich in der Europaversion. Ein Flop! Fifa-Präsident Gianni Infantino will den Fussball mit zweijähriger WM und neuen Formaten vergolden. Nun zieht Skipräsident Johan Eliasch nach: eine WM in jedem Winter anstatt alle zwei Jahre – oder sogar ein Mini-Olympia mit den Quotenknüllern des Skisports zwischen den offiziellen olympischen Spielen.