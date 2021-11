Interview «Wenn nicht jeder Einzelne mitmacht, werden wir zur Lachnummer der Nation»: Was FCSG-Sportchef Alain Sutter von seinen Spielern einfordert Nach einem durchzogenen Saisonbeginn und dem Sieg gegen die Young Boys stellt sich die Frage: Wo steht der FC St.Gallen derzeit wirklich? Sportchef Alain Sutter ordnet ein. Renato Schatz und Ralf Streule Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Alain Sutter ist seit Anfang 2018 Sportchef im FC St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Sportchef Alain Sutter empfängt im «Fortimo Pub» im fünften Stock des Kybunpark, mit Blick auf den leeren Rasen – wo sein FC St.Gallen am vergangenen Wochenende gegen YB einen überraschenden Sieg landete. Wie immer antwortet er gemächlich, analytisch – und ohne emotionalen Überschwang.

Ist die Krise des FC St.Gallen nach dem Sieg gegen die Young Boys überwunden? Oder gab es gar nie eine Krise?

Alain Sutter: Selbstverständlich gibt es eine Krise. Das Spiel gegen YB hat daran nichts geändert. Wir müssen erst beweisen, dass wir einen Schritt vorwärts gemacht haben.

Gegen YB war aber wieder jene Solidarität zu sehen, die den FC St.Gallen in der Vizemeistersaison ausmachte.

Solidarität war immer sichtbar. Gegen YB habe ich aber mehr Konsequenz in unseren Handlungen gesehen. Das war in den letzten Spielen nicht immer so.

Bei der 2:5-Niederlage gegen die Grasshoppers zum Beispiel. Damals wirkten Sie beunruhigt.

Ich war beunruhigt, weil ich Dinge gesehen habe, die ich noch nie gesehen hatte, seitdem ich hier bin.

Welche Dinge waren das?

GC hatte viele Räume, weil wir nicht gemeinsam dasselbe gemacht haben. Doch hier in St.Gallen geht es nur gemeinsam. Wer das nicht kann oder will, hat hier nichts verloren. Wenn bei dieser Art Fussball nicht jeder Einzelne mitmacht, machen wir uns zur Lachnummer der Nation. Deshalb haben bei mir die Alarmglocken geläutet. Weil in einem solch entscheidenden Spiel nicht allen bewusst war, worum es geht. Also nahmen wir vor dem Testspiel gegen Union Berlin eine Kurskorrektur vor. Wir mussten etwas verändern.

Wie sieht diese Kurskorrektur aus? In welche Richtung geht es nun?

In Richtung Klarheit.

Alain Sutter fordert Klarheit. Der Sportchef im Kybunpark, unter den historischen FCSG-Bannern. Bild: Tobias Garcia

Können Sie das ausführen?

Wenn wir so Fussball spielen, wie wir Fussball spielen wollen, muss jeder mit der absoluten Konsequenz seinen Job erledigen. Das musste jedem bewusst werden. Aber wir wollen das nicht nach aussen tragen. Intern wissen alle Bescheid, es hat jeder gehört.

An wen waren diese Worte gerichtet? An einzelne Spieler oder an alle, den ganzen Verein?

An alle, jeden.

Vor zwei Jahren gab es die fast schon berühmte Cupniederlage in Winterthur. St.Gallen war schwach in die Saison gestartet. Auch damals gab es eine Kurskorrektur. Man spielte fortan anders, mit einer Raute. Ist das mit der gegenwärtigen Kurskorrektur vergleichbar?

Das waren andere Voraussetzungen. Aber damals hatten wir auch eine Kurskorrektur vorgenommen, ja.

Wie geben Sie Ihre Beobachtungen nach Spielen wie gegen GC weiter?

Ich tausche mich regelmässig mit dem Trainerteam aus. Manchmal in der Halbzeitpause, manchmal nach dem Spiel, manchmal einen Tag später. Wenn ich bei einem Spieler etwas wahrnehme, gehe ich direkt auf ihn zu. Im Bewusstsein, dass ich nicht Teil des Trainerteams bin. Fussballtaktisches obliegt den Trainern.

Alain Sutter mit Trainer Peter Zeidler im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Basel. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ihre Aufgabe indes ist die Kaderplanung. Im Winter dürften noch Anpassungen nötig sein, oder?

Es ist überhaupt nicht so, dass ich davon ausgehe, dass im Winter irgendetwas passiert. Ich habe das Gefühl, wir haben ein spannendes Team beisammen. Es geht nun darum, dieses Team besser zu machen. Wir beobachten das ganz genau. Dann werden wir im Winter entscheiden. Parallel halten wir natürlich die Augen offen, falls wir reagieren müssten.



Oft heisst es, die Pandemie habe den Transfermarkt verändert. War es schwieriger, neue Spieler zu finden?

In jenen Revieren, in denen wir uns bewegen, nicht. Wir hatten sogar eher noch mehr Auswahl als vorher, weil viele Vereine ihre Kader verkleinert haben. Es gibt ausserdem mehr Spieler, die vereinslos sind oder keinen neuen Vertrag bekamen.

Die Auswahl an Spielern ist auch beim FC St.Gallen gross, gerade im Sturm. Aber kein Stürmer sticht deutlich heraus. Gab es den Gedanken, weniger Spieler zu verpflichten, dafür qualitativ bessere?

Zuerst einmal gilt es festzuhalten, dass aus meiner Sicht alle unsere Stürmer sehr spannende Qualitäten haben. Aber, auch wenn mir die Frage häufig gestellt wird und ich den Gedankengang nachvollziehen kann: Die Realität ist, dass wir junge talentierte Spieler oder Spieler aus kleineren Ligen suchen, die spannend sind und wir die Überzeugung haben, sie weiterentwickeln und besser machen zu können, so wie dies schon mit vielen Spielern bei uns passiert ist. Itten und Demirovic waren bei ihrem Abgang auch auf einem anderen Niveau als bei ihrer Ankunft.



Man müsste ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.

So viel Geld, wie solche Spieler kosten, können wir gar nicht in die Hand nehmen. Alle sechs Stürmer, die wir haben, kosten zusammen weniger als Spieler, die uns mit Sicherheit besser machen würden. Deshalb haben wir viele junge und talentierte Spieler, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind.

Wie bewerten Sie die Entwicklung der jungen Spieler, die vom Nachwuchs zur ersten Mannschaft stiessen?

Alle jungen Spieler haben sich hervorragend integriert und sich auch den Vertrag verdient, den wir ihnen gegeben haben. Bei Alessio Besio ging es besonders schnell. Bei Christian Witzig etwas länger, weil er Anfang Jahr das Pfeiffersche Drüsenfieber hatte.

Alessio Besio, einer der jungen Hoffnungsträger in der St.Galler Offensive. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Routiniers dagegen sind rar im Kader. Als St.Gallen vor eineinhalb Jahren Zweiter wurde, waren mit Moreno Costanzo und Milan Vilotic zwei Routiniers im Team, die zwar kaum einmal spielten, aber in der Kabine wichtig waren. Gab es Überlegungen, erfahrenere Spieler wieder einzubauen?

Wir haben genügend Spieler, die schon ein paar Super-League-Saisons in den Beinen haben. Viele von ihnen haben hier Erfahrungen gesammelt und sind dadurch zu routinierten Spielern geworden.

Reicht die Qualität der Mannschaft für diese Liga, wenn sie die von Ihnen geforderte Konsequenz an den Tag legt?

Davon bin ich überzeugt. Wir stellen fest, dass wir Probleme haben, Punkte zu sammeln. Deshalb habe ich nach der Niederlage in Zürich gesagt, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Wir brauchen 40 Punkte. Bis dahin ist es ein langer Weg. Wir brauchen in jedem Spiel einen extremen Fokus. Uns muss bewusst sein, dass jede Aktion zählt, dass keiner auch nur eine einzige Sekunde abschalten kann. Eine Aktion kann ein ganzes Spiel entscheiden.



Waren Sie sich dessen als aktiver Fussballer jeweils bewusst?

Das ist ein Prozess. Je höher das Niveau ist, desto eher wird einem das bewusst. Man kann sich nicht erlauben, unaufmerksam zu sein. Sonst bezahlt man nicht nur als Spieler dafür, sondern als Mannschaft, als gesamter Verein.

Haben Sie im Laufe Ihrer Spielerkarriere jemals einen ähnlichen Fussball gespielt, wie dies St.Gallen seit dreieinhalb Jahren macht?

Als Roy Hodgson die Nationalmannschaft trainierte, haben wir mit Pressing gespielt und den Gegner früh und intensiv attackiert. Das kam dem am nächsten, war aber noch immer weit weg von dem, was wir hier machen. Heute ist das Tempo höher, die Spieler sind viel athletischer.



«Heute ist das Tempo höher»: Alain Sutter im legendären Spiel an der WM 1994 in den USA gegen Rumänien. Die Schweiz gewann 4:1. Bild: Jonathan Daniel / Getty Images North America

Ist die Mannschaft körperlich vielleicht manchmal überfordert mit der Athletik, die für einen solchen Fussball notwendig ist? Sie hat acht Gegentore in der Schlussviertelstunde kassiert. Kein Super-League-Team erhielt mehr.

Man muss ein guter Athlet sein für dieses Spiel, eine richtige Maschine, das stimmt. Aber das ist der Beruf der Jungs. Sie machen den ganzen Tag nichts anderes. Wer noch körperliche Defizite hat, hat hier die Voraussetzungen, um daran zu arbeiten.

Luzern gleicht im Kybunpark in der Nachspielzeit gegen St.Gallen aus. Kein Team erhielt in der Schlussviertelstunde mehr Tore als die Ostschweizer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Inwieweit kann der FC St.Gallen das Risiko minimieren, Spieler zu verpflichten, die im Kopf nicht parat sind für diese Art Fussball?

Wir führen mit diesen Spielern natürlich Gespräche. Man kann aber noch so viele Gespräche mit dem Spieler führen und mit noch so vielen Leuten über diesen Spieler sprechen – wie er dann in diesem Gebilde wirklich funktioniert, weiss man vorher trotzdem nie. Es gibt immer ein Restrisiko, das weiss ich. Es ist für mich deshalb keine Tragödie, wenn der eine oder andere nicht funktioniert. Das ist auch schon passiert. Und wird auch weiterhin passieren.

Täuscht der Eindruck oder brauchen die Neuzugänge des FC St.Gallen jeweils länger, bis sie funktionieren, als die in anderen Super-League-Teams der Fall ist?

Nein, der Eindruck täuscht nicht. Das hat zum einen mit unserer Art des Fussballs zu tun. Und zum anderen mit dem Alter der Spieler. Oft verpflichten wir junge Spieler oder solche, die sich in schwierigen Situationen befinden.

Diese Art des Fussballs kann aber auch so etwas wie ein Halt sein für junge Spieler. Gerade, wenn man über weniger individuelle Klasse verfügt.

Ich weiss nicht, ob das so ist. Aber diese Art Fussball ist vorgegeben vom Verwaltungsrat. Er hatte eine klare Vorstellung davon, wie der FC St.Gallen Fussball spielen soll - und zwar alle Mannschaften. Es gibt also auch hier diese Klarheit, die wir einfordern. Jeder, der zu uns kommt, weiss, wie wir spielen.

Was halten Sie vom oft erwähnten Eindruck, dass sich die Gegner inzwischen auf den St.Galler Fussball eingestellt haben?

Im heutigen Fussball ist alles transparent. Jeder weiss alles über den Gegner.

Es gibt aber auch Mannschaften, die stärker variieren und den Gegner mehr überraschen.

Wenn eine Mannschaft variiert, weiss der Gegner, dass sie variiert. Und ist darauf eingestellt. Für mich geht es darum, dass man das, was man macht, konsequent macht. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann wird es für jeden Gegner schwierig. Aber selbst dann kann es sein, dass ein Gegner besser ist und wir das Spiel verlieren.

Und dennoch: Die Gegner schienen in der Vizemeistersaison überrascht vom St.Galler Fussball. Inzwischen sind sie es nicht mehr.

Wenn dem so wäre, würden wir ja davon ausgehen, dass unsere Gegner richtig dämlich sind. Und das sind sie nicht. Ein ganzes Jahr brauchen, um herauszufinden, wie ein Gegner spielt? Man kann ein einziges Spiel von uns ansehen, um herauszufinden, wie wir spielen. Ich habe mehr Respekt vor dem Knowhow unserer Gegner als Sie.

Reden wir von ein paar anderen Themen, das zuletzt immer wieder kontrovers diskutiert wurden. Erstens: Wie bewerten Sie den VAR in der Schweiz?

Das ist nicht mein Thema. Da sind andere Leute in der Verantwortung. Ich persönlich – unabhängig von diesem Job – sage: Mir hat der Fussball ohne VAR extrem gut gefallen. Ich mochte die Spontaneität, sie ist ein Stück weit verloren gegangen. Heute muss man zu oft warten, bevor die Emotionen ausgelebt werden können. Das entwaffnende Argument für den VAR ist die Gerechtigkeit, aber wir diskutieren trotz allem immer noch. Denn auch mit dem VAR sind viele Szenen Interpretationssache. Wie zum Beispiel das vermeintliche Foul von Ousmane Diakité vor dem 2:1-Siegtor gegen Servette. Man kann Foul pfeifen und man kann weiterlaufen lassen.



Umstrittener Entscheid im Spiel St.Gallen gegen Servette: Schiedsrichter Piccolo gibt den Siegtreffer für die Ostschweizer, dem (wohl?) ein Foul vorausging. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Zweitens: Die Fussballschweiz spricht derzeit auch über die Fans. Die Schliessung der Gästesektoren steht im Raum. Wie stehen Sie dazu?

Auch hier: Das ist nicht mein Thema. Das Wichtigste ist für mich, dass es friedlich ist. Dass die Leute gerne kommen und eine gute Stimmung herrscht.

Was, wenn es nicht friedlich bleibt? Wäre es sinnvoll, die Gästesektoren zu schliessen, um ein Zeichen zu setzen?

Das ist sehr komplex und sehr heikel. Man beisst sich seit Jahrzehnten die Zähne aus an solchen Fragen. Ich stelle mir vor, was dann passieren würde. Als wir im Zuge der Pandemie die Gästesektoren ebenfalls geschlossen waren, kamen die Fans trotzdem – vor das Stadion. Man kann den Leuten nicht verbieten, vor das Stadion zu kommen.

Drittens: Eine Aufstockung der Super League schien zuletzt wieder aufs Tapet zu kommen. Wünschen Sie sich, dass die Liga grösser wird?

Ich würde mir wünschen, dass man darüber nachdenkt. Weil das Niveau in der Challenge League sehr hoch ist. Der Cup beweist das immer wieder. Die Differenz zur Super League ist klein. Es gibt viele Vereine, die spannend sind und das Potenzial haben, um in der Super League zu spielen. Ausserdem treten wir jedes Jahr viermal gegen denselben Gegner an. Man sollte also zumindest prüfen, ob es eine Lösung gibt. Und sich fragen, ob es Zeit ist, etwas zu verändern.

Lassen Sie uns über Ihr früheres Kerngeschäft reden. In einer Woche trifft die Schweizer Nationalmannschaft auf Italien. Sie als ehemaliger Fernsehexperte dürften sich freuen.

Die Nationalmannschaft ist für mich kein Thema. Ich habe hier in St. Gallen genug zu tun.

Bleibt überhaupt Zeit, abzuschalten? Und wenn: Wie tun Sie das?

Ich habe das Glück, dass ich mich früher als Coach und Buchautor mit dem Stressmanagement auseinandergesetzt habe. Das Wichtigste für mich ist aber noch immer Bewegung.

In einem Porträt über Sie in der NZZ wurde einmal geschrieben: Die ganze Schweiz weiss, wer Sie sind, aber niemand kennt Sie. Können Sie diese Charakterisierung nachvollziehen?

Ich habe zwei Bücher geschrieben. Wer wissen möchte, mit wem man es zu tun hat, kann die Bücher lesen. Alles andere ist Fussball, das hat mit mir wenig zu tun. Hier geht es nicht um mich.

Nervt Sie das, wenn jemand so etwas schreibt?

Nein. Ich beschäftige mich nicht damit. Das musste ich lernen. Jeder gibt einen Kommentar über einen ab, schreibt etwas. Irgendwann wurde mir bewusst, dass das, was die Leute über mich sagen und schreiben, nichts mit mir zu tun hat. Es sagt vielmehr etwas über die Personen, die etwas über mich sagen und schreiben.

Es scheint, es gelinge Ihnen gut, die Dinge zu nehmen, wie sie sind. Auch die vergleichsweise bescheidenen finanziellen Mittel im FC St.Gallen. Stimmen Sie zu?

Ja. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich beeinflussen kann. Der Rest interessiert mich nicht. Ich vergeude dafür keine Energie.