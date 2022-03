Interview Wann ist Sport nach einer Corona-Infektion wieder sinnvoll? «Man sollte zu trainieren beginnen, als ob man ein Anfänger wäre» Viele Menschen sind oder waren mit Corona infiziert und einige fragen sich nun, ob die Rückkehr ins Sportleben gefährlich sein könnte. «Nein», sagt der Aargauer Sportmediziner Markus Renggli. Wir haben ihn gefragt, was Sportlerinnen und Sportler aber beachten sollten. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Eine langsame Rückkehr in den Sportalltag nach einer Coronainfektion ist wichtig. Arthur Gamsa

Die Corona-Fallzahlen sind hoch. Viele Menschen in der Schweiz waren oder sind mit dem Virus infiziert. Und viele Sportlerinnen und Sportler fragen sich, wann sie wieder beginnen dürfen und auf was sie achten müssen. Schliesslich sind die Verläufe sehr unterschiedlich und derzeit oft mild.

Kommt hinzu, dass die Dauer der Isolation verkürzt wurde. Was gilt nun? Und muss man Angst haben, sich zu übernehmen? Wir haben beim Aargauer Sportmediziner Markus Renggli nachgefragt.

Viele Menschen haben derzeit Corona und fragen sich: Muss ich während der Isolation auf Sport verzichten oder darf ich zum Beispiel auf den Hometrainer, wenn ich mich fit fühle?

Markus Renggli: Nicht nur die Fallzahlen sind hoch, sondern auch die Dunkelziffer. Es gibt derzeit wohl viele Menschen, die ganz normal Sport betreiben, ohne zu wissen, dass sie an Corona erkrankt sind. Nun hat sich gezeigt, dass dies mit der vorherrschenden Omikron-Variante nicht mehr so problematisch ist. Das war bei den ersten Varianten anders, als strikte Sportpausen wichtig waren und streng umgesetzt wurden.

Markus Renggli ist Sportmediziner und Mitglied der Sport & Exercise Medicine Switzerland (SEMS). zvg

Das heisst, ich darf problemlos auf den Hometrainer?

Schaut man auf den Spitzensport, sieht man, dass Pausen nach wie vor empfohlen werden. Wenn man von der ­Infektion weiss, macht es also auch im Amateurbereich Sinn, sich zu schonen. Man spricht von normalen, täglichen Aktivitäten, die kein Problem sind. Man darf also zum Briefkasten laufen, oder die Treppe hoch.

Und nach Ende der Isolation?

Die Dauer wurde bekanntlich von zehn auf fünf Tage reduziert. Die Sport­medizin empfiehlt aber weiterhin zehn Tage ohne Sport und eine Wiederaufnahme frühestens nach sieben symptomfreien Tagen. Erst danach sollte man langsam wieder beginnen.

Was heisst langsam?

Man sollte sehr gut auf die eigenen ­Körpersignale achten. Es gibt einen einfachen Trick, der vielen helfen könnte: Ist der Ruhepuls am Morgen im Bett, nachdem man wieder mit sportlichen Aktivitäten begonnen hat, höher als üblich, hat man sich wohl übernommen.

Gibt es konkrete Empfehlungen, wie man starten sollte?

Als Faustregel kann man sagen, dass die Belastung bei der Wiederaufnahme nicht mehr als 70 Prozent der normalen Leistungsfähigkeit betragen sollte. Wichtig ist auch die Dauer. Zu Beginn sollte man 15 Minuten nicht über­schreiten. Erst wenn das funktioniert, ohne dass man länger für die Erholung braucht als gewöhnlich, kann man sich steigern.

Wie merke ich sonst, dass ich mich übernommen habe?

Atemnot ist ein klares Signal. Aber eigentlich kann man es ganz einfach sagen: Wer sich nach dem Sport längere Zeit nicht mehr wohlfühlt, der hat es offensichtlich übertrieben.

Muss ich Angst haben, wenn ich mich einmal übernommen habe?

Man hört ja zum Beispiel, dass die Gefahr einer Herzmuskel­entzündung bestehen kann. Nein – auf keinen Fall. Es gibt Unter­suchungen im Profibereich, dass nur 0,6 Prozent aller Sportlerinnen und Sportler mit Symptomen eine Herzmuskelentzündung entwickelten. Und was man zum Beruhigen auch noch ­sagen kann: Mit der Omikron-Variante, die sich vor allem in den oberen Atemwegen ansiedelt und viel seltener die Lunge oder die Gefässe angreift, ist das Risiko einer Folgeerkrankung massiv zurückgegangen.

Wir haben von einem langsamen Start gesprochen: Ab wann muss ich mir Sorgen machen, dass die Fortschritte nicht so sind, wie ich mir das erhoffe?

Es gibt Studien, die zeigen, dass es bei vielen Menschen sechs bis acht Wochen dauert, bis sie wieder deutlich besser in Form sind. Man muss also Geduld haben. Wenn nach drei Monaten allerdings noch immer keine Besserung beginnt, sollte man sich Hilfe holen.

Gibt es Möglichkeiten, schneller wieder in Form zu sein?

Hilfreich ist vor allem, wenn man vor der Erkrankung fit war. Ein Fehler, der vielen passiert, ist aber auch, dass man sein Training zu früh an alten ­Gewohnheiten ausrichtet. Dabei sollte man beginnen, als ob man untrainiert wäre, also ein Anfänger. Wer zu früh zu intensiv trainiert, erzielt damit keinen Effekt. Wichtig ist also der langsame Aufbau.

