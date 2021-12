Radrennfahrer Stefan Küng im Interview:

Interview Radrennfahrer Stefan Küng: «Es geht mir nicht um Rampenlicht und Geld – sondern vielleicht nur, mein Ego zu befriedigen» Er wurde Europameister, doch an den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen verpasste Zeitfahrspezialist Stefan Küng eine Medaille, in Tokio um 0,4 Sekunden. Was hat das mit ihm gemacht? Simon Häring Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Küng: «Ich habe das Privileg, einer der besten Zeitfahrer der Welt zu sein.» Bild: Andri Vöhringer

(5. Oktober 2021)

Stefan Küng, wenn wir an Radrennen denken, haben wir packende Duelle, aber auch schlimme Massenstürze vor Augen. Dennoch sagen Sie, Radfahren sei für Sie Romantik. Können Sie das erklären?

Stefan Küng: Natürlich geht es auch um den Wettkampf, aber ich sehe das Velofahren nicht nur als Sport. Du gehst raus, bist mit dir selber vielleicht nicht im Reinen, der Kopf rotiert und du denkst dir: Jetzt gehst du aufs Velo. Nach einer halben Stunde habe ich alles vergessen. Nach einer Stunde schaue ich in die Natur. Zwei Stunden später bin ich zufrieden, dass ich überhaupt auf dem Velo sitzen und durch die Landschaft fahren kann. Das macht für mich das Velofahren aus.

Besteht nicht die Gefahr, dieses Gefühl zu verlieren, wenn aus dieser Leidenschaft der Beruf wird, wie das bei Ihnen der Fall ist?

Bei mir war es eher umgekehrt. Richtig schätzen gelernt habe ich es erst, als ich Profi wurde. Wenn ich zum Beispiel im Frühling im Toggenburg unterwegs bin, ich sehe den frisch eingeschneiten Säntis, aber rundherum blüht alles, erwacht die Natur zum Leben, das sind jedes Mal Momente, in denen ich sage: Wow, ich habe den besten Beruf der Welt. Das entschädigt für vieles. Wie oft höre ich, wie hart ich es hätte, weil ich viel unterwegs sei und viel trainiere, auch im Regen. Klar, diese Momente gibt es, aber ein anderer sitzt dann im Büro. Und ich kann aufs Velo sitzen. Das ist ein riesiges Privileg.

Sportlich war es ein ergiebiges Jahr. Sie wurden Europameister im Zeitfahren, gewannen eine Etappe der Tour de Suisse, eine Etappe und die Gesamtwertung der Valencia-Rundfahrt. Welches Fazit ziehen Sie?

Von der Leistung her kann ich mir nichts vorwerfen. Ich war enorm konsequent im Training, nie verletzt, nie krank, und ging drei Mal ins Höhentrainingslager. In jenen Zeitfahren, in denen ich mir etwas vorgenommen hatte, war ich bereit: Ich wurde Europameister, dazu Zweiter bei Tirreno-Adriatico, Zweiter bei der Tour de France, Fünfter an den Weltmeisterschaften und Vierter bei den Olympischen Spielen.

In Tokio trennten Sie nach 44,2 Kilometern nur 0,4 Sekunden von der Bronzemedaille. Hand aufs Herz: Wie lange hat Sie das noch verfolgt?

Das passiert bis heute. Kürzlich war eine Sportlerehrung im Thurgau, wo aufgeführt war, wer bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat – und mein Name fehlte. Natürlich schmerzt das. Aber ich bin ein pragmatischer Mensch und frage mich immer, wo ich stehe und was das Beste, das ich aus einer Situation machen kann. In Tokio war es so: Das Rennen war vorbei, ich war Vierter, und konnte nichts mehr machen, auch wenn es nur 0,4 Sekunden waren. Das war mir bewusst, aber das Unterbewusstsein spielte mir ab und zu übel mit.

Verpasste eine Olympia-Medaille um 0,4 Sekunden: Der Thurgauer Radrennfahrer Stefan Küng. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Nach dem Rennen sagten Sie: «Ich muss das abhaken, sonst kann ich wochenlang nicht schlafen.» Hat dieses Verdrängen funktioniert?

Nach Tokio habe ich ein paar Tage Pause gemacht, aber sobald das Velo ins Spiel kam, war ich wieder damit konfrontiert. Wenn du Zuhause bist, kannst du dich ablenken, du unterhältst dich mit jemandem, liest ein Buch. Auf dem Velo geht das nicht, du kannst nicht vor den Gedanken flüchten und bist ihnen ausgeliefert.

Also ist das Velofahren für Sie weniger etwas, das Sie in einem meditativen Zustand versetzt, als dass es Sie zum Nachdenken bringt?

Es gibt zwei Bereiche. Zum einen gehören die Rennen, aber auch alle Intervalltrainings. Das ist knallhart, da weisst du: jede Session zählt. Da musst du bei der Sache sein, da muss der Kopf leer sein, sonst kann es gefährlich werden. Der andere Bereich, wie jetzt in der kalten Jahreszeit, beinhaltet die Ausdauertrainings. In dieser Zeit habe ich viele Termine, weil ich Zuhause bin, Familie und Freunde sehen will. Dann freue ich mich besonders, aufs Velo zu gehen. Am Ende einer Pause ist es das, was mir fehlt: die Zeit mit mir alleine, die ich nur auf dem Velo habe. Es ist schön, konnte ich mir dieses Gefühl erhalten.

Sie waren schon mehrfach länger im Höhentrainingslager auf dem Säntis, wir stellen uns das ziemlich einsam vor. Kein Problem für Sie?

Im Gegenteil. Ich freue mich jedes Mal und geniesse diese Einsamkeit. Natürlich kannst du dich ablenken, aber früher oder später musst du dich mit dir selber auseinandersetzen. Du stellst dir Fragen: Wo stehe ich? Wo will ich hin? Nach Tokio waren die Sehnsucht und Motivation gross, sofort wieder hochzugehen. Weil ich wusste: Ich bin so nahe dran, das möchte ich alles rauspressen. Gleichzeitig wusste ich, dass es wichtig war, Ruhe zu finden und nicht zu viel zu wollen.

Nahe dran waren Sie auch bei der Tour de France, als Sie im Zeitfahren alle Spezialisten hinter sich liessen, ihnen dann aber Tadej Pogacar den Sieg noch wegschnappte. Macht man da nicht die Faust im Sack?

Doch, natürlich, und das ist auch frustrierend. Aber der Sport ist kein Wunschkonzert. Jeder, der eine Nummer trägt, gibt Vollgas. Als ich im Ziel war, hatte ich alle Spezialisten geschlagen, natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass Pogacar auch gewinnen kann, aber man sagt sich dann: Bitte heute nicht. Du sitzt zweieinhalb Stunden auf dem heissen Stuhl und dann haut er so eine Leistung raus. Beim Sprint weisst du sofort, dass du Zweiter bist, im Zeitfahren hoffst du irgendwie immer, dass noch etwas passieren könnte. Es entgleitet dir ganz langsam.

Wie war es, als Sie wussten, dass Sie wieder «nur» Zweiter sind?

Im ersten Moment ist es Frust. Ich hätte nicht schneller fahren können an diesem Tag, das war eine der besten Leistungen, die ich je gebracht habe, aber zwanzig Sekunden verloren. Im ersten Moment ist es der Frust, im zweiten der Gedanke: Ich weiss, ich bin in der Weltspitze. Ich weiss, ich kann jeden Gegner schlagen. Natürlich ist das unglaublich schwierig, aber das ist mein Ziel: Alle immer zu schlagen. Deshalb lohnt es sich, jeden Stein umzudrehen, jedes Detail anzuschauen.

Anfang 2020, zu Beginn der Pandemie, konnten Sie trainieren, Rennen fanden aber keine statt. Welche Erkenntnisse haben Sie in dieser Zeit, in der wir auf uns selber zurückgeworfen waren, gewonnen?

Bisher hat sich im Leben alles gefügt. Ich wurde Profi, ich merkte: Ich bin gut. Für mich war es selbstverständlich, Veloprofi zu sein, so lange ich gut arbeite. Als es keine Rennen mehr gab, habe ich gemerkt, dass ich von so vielen Faktoren abhängig bin, die ich nicht beeinflussen kann. Als Sportler willst du immer mehr: noch besser, noch schneller, noch weiter. So ist unsere Gesellschaft, das Innehalten fällt uns schwer. Plötzlich war da eine Zäsur. Ein Stopp, vor dem wir nicht davonlaufen konnten. Wir waren gezwungen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Mir hat das sicher auch gut getan. Ich habe mir die Frage gestellt, wo ich mich in zehn Jahren sehe.

Und: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Ich habe eine Vorstellung davon, aber im Radsport kann und will ich nur von Jahr Jahr schauen. Das mag vielleicht abgedroschen klingen, aber ich möchte das Beste aus mir herausholen. Ich habe meinen Körper und eine gewisse Begabung. Ich habe das Privileg, einer der besten Zeitfahrer der Welt zu sein. Klar, das Ziel ist es, Weltmeister zu werden, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen.

Also ist Velofahren doch nicht nur Romantik?

Selbstverständlich nicht nur. Der Wettkampf macht 80 Prozent aus, die Romantik vielleicht 20 Prozent, maximal. Der Wettkämpfer ist immer da Aber ich empfinde das Velofahren dennoch als Privileg. Kürzlich hat mir ein Handwerker eine Frage gestellt, die ich mir noch nie gestellt hatte: Weshalb betreibst Du diesen ganzen Aufwand?

Was haben Sie ihm geantwortet?

Ich habe lange überlegt und dann gesagt: Weil ich es will. Meine Motivation ist nicht das Rampenlicht, nicht das Geld. Vielleicht geht es nur darum, mein Ego zu befriedigen. Zu wissen: Heute war ich der Beste. Heute habe ich alle geschlagen. Heute habe ich mein Ziel erreicht. Mein Ziel war es nie, Olympiasieger oder Europameister zu werden. Mein Antrieb war und ist immer: Ich will der Beste sein.

Sie sagten einmal, wenn Sie nicht Veloprofi geworden wären, hätten Sie gerne Physik oder Medizin studiert, weshalb?

Schon als Kind faszinierte mich die Frage: Weshalb tritt welcher Effekt ein? Und der menschliche Körper interessiert mich deshalb, weil ich jeden Tag damit arbeite und mich dauernd damit auseinandersetze: Habe ich genug gegessen? Bin ich bereit fürs Training? Was löst die Höhe aus? Wann sagt der Körper: Jetzt geht es nicht mehr? Weshalb? Was hilft bei der Erholung? Oder die Ernährung: Ich will begreifen, was etwas im Körper auslöst, lasse mir von den Sportärzten Studien schicken, lese mich ein und stelle viele Fragen. Ich werde nie etwas nehmen, nur weil mir jemand sagt, das sei gut.

Nehmen Sie in der Impffrage auch eine gewisse Skepsis gegenüber Wissenschaft und Medizin wahr? Und wie beurteilen Sie diese?

Ein schwieriges Thema, über das viel geschrieben wird und über das ich viel lese. Mich interessiert das ganze Spektrum an Meinungen: Ich möchte wissen, wer weswegen dafür oder dagegen ist. In meiner Wahrnehmung geht es nicht nur um eine Impfung, sondern um sehr viel mehr. Ich selber bin ein sehr rationaler Mensch, aber es ist eine emotionale Diskussion und keine rationale und ich kann das sehr gut verstehen. Wenn jemand seinen Coiffeurladen fünf Monate schliessen musste und nichts verdient hat, verstehe ich, dass er wütend ist. Das muss ein Gefühl der Ohnmacht sein. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe gelernt, dass man versuchen sollte, das zu schätzen, was man hat und sich auf das zu konzentrieren, was möglich ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen