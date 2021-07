Skateboard vor Olympia-Premiere: Legende Tony Hawk im Interview

Interview Skateboard-Ikone Tony Hawk: «Skateboarden ist für mich wie essen und trinken» Skateboard-Ikone Tony Hawk erklärt, warum seine Sportart bei Olympia hochwillkommen ist und wie gefährlich Skateboarder leben. Andreas W. Schmid 24.07.2021, 07.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tony Hawk testet die Skateanlage der Olympischen Spiele von Tokio. Markus Schreiber / AP

Tony Hawk, wer braucht den anderen mehr? Die Olympischen Spiele die Skateboarder – oder die Skateboarder die Olympischen Spiele?

Tony Hawk: Skateboarding ist längst als Lifestyle-Sport etabliert und braucht die Olympischen Spiele nicht, um sich zu legitimieren. Es gibt genügend Wettkämpfe in unserem Sport, schon seit langem. Die Spiele sind aber eine grosse Chance, weil die ganze Welt zuschaut. Das IOC seinerseits braucht die Skateboarder, weil der Sport cool ist und er ein deutlich jüngeres Publikum anzieht.

Was man von anderen Sportarten im olympischen Programm nicht behaupten kann – zum Beispiel vom Hammerwerfen oder Gehen oder Gewichtheben.

(Lacht.) Ja, ich denke, dass gewisse Disziplinen tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen. Skateboarding hingegen ist frisch und versprüht jugendliche Energie.

Was macht die Faszination dieses Sports aus?

Das Skateboarden gibt mir die Möglichkeit, auf meine eigene Weise kreativ zu sein. Es verleiht mir eine Stimme und Identität. Und es lehrt mich, mir selber zu vertrauen – was in vielen anderen Sportarten nicht in diesem Ausmass der Fall ist. Skateboarden ist ein Sport für jedermann, und trotzdem glaube ich, dass Kinder besonders von ihm profitieren. Er ist eine Lebensschule, weil du dich alle paar Meter neuen Herausforderungen stellen musst. Manchmal träume ich sogar vom Skateboarden. Dann kann es sein, dass mir im Schlaf ein neuer Trick einfällt.

Haben Sie als Jugendlicher zu hören gekriegt, dass Sie mit Skateboarden Ihre Zeit verschwenden würden?

Als es darum ging, ob ich Profi werde, hörte ich tatsächlich solche Stimmen. Ich verbaue mir die Zukunft, hiess es. Und dass man es damit zu nichts bringe. «Finde lieber einen richtigen Job!», sagten mir Lehrer in der High School.

Was haben Sie darauf geantwortet?

Nichts. Es hat mich nicht gekümmert, denn ich war ja bereits daran, Karriere zu machen. Von einem schlechten Einfluss, den der Sport auf mich habe, spürte ich nichts. Damals in den Siebzigern wurde Skateboarden noch nicht ernst genommen. Das sei ein kurzfristiger Hype, so wie Frisbee oder Yo-Yo. Weil es keine richtigen Anlagen für Skateboarder gab und wir uns den Raum irgendwo nahmen, wurden wir als Rebellen und Outlaws bezeichnet. Das hat sich zum Glück geändert. Heute gibt es überall auf der Welt Anlagen, die Kids beginnen noch früher mit dem Skateboarden.

Wie gefährlich leben Skateboarder?

Das hängt davon ab, wie gefährlich Sie es sich wünschen. Sie können den Sport absolut gefahrlos betreiben, wenn Sie sich zurückhalten und Helm sowie Schutzpolster tragen. Wenn Sie aber die Extremvariante wählen, mit den höchsten und verrücktesten Sprüngen, dann steigt das Risiko.

Haben Sie sich oft verletzt?

Ich brach mir den Ellbogen, hatte Hirnerschütterungen, die schlimmste Verletzung aber war der Beckenbruch. Drei Monate konnte ich gar nichts tun, was schlimm genug war. Denn Skateboarden ist wie essen und trinken für mich. Danach gings nochmals drei Monate, bis ich mir wieder meine früheren Fertigkeiten erarbeitet hatte.

Tony Hawk auf der Olympia-Anlage von Tokio. Markus Schreiber / AP

Wir leben in einer Welt, in der Eltern jeden Schritt ihres Kindes überwachen wollen, damit ja nichts passiert. Da hat das Skateboarden natürlich einen schweren Stand.

Klar wollen die Eltern nicht, dass ihre Kinder sich die Zähne ausschlagen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Kids das Gefühl von Freiheit spüren und sich an ihre eigenen Grenzen herantasten können.

Skateboard-Legende Tony Hawk filmt Skater Nyjah Huston bei den Olympia-Testvorbereitungen. Ben Curtis / AP

Ihr Vater unterstützte Sie beim Skateboarden von Anfang an.

Das machte es einfacher und war ein wichtiger Grund, weshalb ich in meinem Sport zu dem wurde, was ich heute bin. Viele meiner Freunde hatten keine Eltern, die sie unterstützten. Es ist aber nicht so, dass mir alles in den Schoss fiel. Gerade als Mittzwanziger hatte ich eine herausfordernde Phase. Um mein Leben als Skateboarder finanzieren zu können, nahm ich jeden Job an, den ich fand. Ich musste mich ziemlich einschränken. Aber das nahm ich gerne in Kauf. Entscheidend war, dass ich weiterhin skateboarden konnte.

Was ist wichtig, wenn man sich zum ersten Mal auf ein Skateboard stellt?

Habe Vertrauen in dich selbst. Zweifle nicht an dir. Nichts ist wichtiger. Und etwas Sinn für Kreativität kann auch nicht schaden.

Mit wieviel Training muss man rechnen?

Da fällt mir eine Antwort schwer, weil ich es nie als Training empfand. Skateboarden war für mich vor allem ein Spass. Als Kind stand ich täglich sicher drei bis vier Stunden auf dem Board, die aber wie im Fluge vergingen. Heute sind es immer noch um die zwei Stunden, drei bis vier Mal pro Woche.

Wie viele Versuche benötigten Sie, um als erster Mensch in der Halfpipe den legendären 900er, also eine zweieinhalbfache Drehung, zu vollführen?

Es waren sicher hunderte, ja tausende von Versuchen. Ich brauchte ja auch über zehn Jahre für den Sprung, bis es endlich klappte. Umso grösser war die Erleichterung.

Bis in welches Alter werden Sie skateboarden?

Ich stelle mir kein Ultimatum und möchte es tun, solange es geht. Ich bin immer noch kreativ auf dem Skateboard und kann das zeigen, was die Menschen von mir erwarten. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, werde ich kürzertreten, aber wohl kaum ganz vom Skateboard runter steigen. Solange ich auf meinen beiden Füssen stehen kann, ist das auch auf dem Board möglich.

Sie befuhren mit Ihrem Skateboard gar mal das Weisse Haus. Wie haben Sie jenen Tag in Erinnerung?

Das war im 2009. Ich wurde vom Weissen Haus eingeladen, um den Vatertag zu feiern. Ich habe immer mein Board bei mir, und so fuhr ich auf ihm durch die langen Gänge und schoss Fotos. Einige fanden es lustig, andere bezeichneten es als respektlos. Ich selber war sehr stolz, dass ich einmal im Weissen Haus skateboarden durfte.

Und Barack Obama? Wollte er sich auch aufs Skateboard stellen?

Er äusserte nichts dergleichen, entschuldigte sich aber: «Sorry, dass wir hier keine Skateboard-Rampen haben.»

Stehen Sie nachher noch aufs Skateboard?

Zuerst folgt noch ein Meeting. Danach gehe ich aber sicher skateboarden. Ich brauche das.