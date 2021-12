Remo Freuler im Interview nach Siegtor: «Einfach unbeschreiblich»

Interview Remo Freuler: «So ein Tor zu schiessen, ist einfach unbeschreiblich» Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler spielt heute Mittwoch mit Atalanta Bergamo gegen Villarreal um die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League. Im Interview spricht er über sein Siegtor gegen Napoli vom Wochenende, die Geburt seines Sohnes und die Qualifikation der Schweizer Nati für die WM. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 08.12.2021, 13.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remo Freuler feiert sein 3:2 für Atalanta Bergamo im Spiel gegen Napoli. Alessandro Garofalo / AP

Am vergangenen Wochenende gewann Atalanta Bergamo auswärts bei Napoli das Spitzenspiel der Serie A 3:2 – Ihnen gelang dabei der Siegtreffer. Welche Emotionen haben Sie erlebt?

Remo Freuler: Ein entscheidendes Tor zu schiessen in so einem Spiel, das ist unbeschreiblich und einfach schön. Überhaupt sind die letzten Wochen sehr gut gelaufen für uns, es war der fünfte Sieg in Serie in der Meisterschaft - wir sind wieder in den Flow der letzten Jahre gekommen.

Was auffällt: Sie schiessen in Spielen gegen grosse Mannschaften immer mal wieder ein Tor, warum?

Das ist wirklich lustig. Ich treffe nicht so häufig, aber tatsächlich oftmals gegen die Grossen. Warum? Keine Ahnung (lacht). Logisch, ist es umso schöner.

In den letzten Jahren hatte Bergamo seine besten Phasen stets im Frühling. Nun steht Zwischenrang vier, mit nur vier Punkten Rückstand auf Leader Milan. Ist Atalanta ein ernsthafter Titelkandidat?

In den letzten Saisons hatten wirklich im Oktober und November mehr Mühe als in der Rückrunde, das ist so. Nun hatten wir nur eine kleine Baisse anfangs Oktober und fanden schnell in die Spur und gewannen entsprechend viele Punkte. Aber unser Ziel bleibt genau gleich wie in den letzten Jahren: Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Wenn es dann 10 Runden vor Schluss immer noch so gut oder noch besser aussieht, können wir früh genug neue Ziele definieren. Aber das ist noch zu früh. Wir sind mit dieser Philosophie zuletzt gut gefahren. Und es ist auch cleverer und besser, sich auf den Moment zu konzentrieren anstatt grosse Töne zu spucken.

Nun steht in der Champions League der Gruppenfinal gegen Villarreal an. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass Atalanta gewinnt und als Zweiter in den Achtelfinal einzieht?

Leider haben wir gegen YB den Sieg vergeben. Wir wissen nun, was es zu tun gibt: es zählt nur der Sieg. Die Ausgangslage ist zwar schwieriger geworden, aber wir haben alles in den eigenen Füssen und wir sind gut in Form, darum bleibt die Zuversicht gross.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Champions-League-Spiele von Atalanta in diesem Herbst ziemlich waren ziemlich wild und spektakulär – einverstanden?

So kann man es sagen. Ganz ehrlich: Wir haben viel zu viele Punkte liegen gelassen, könnten darum viel besser dastehen. In allen fünf Spielen sind wir in Führung gegangen, haben aber nur einmal gewonnen. Das ist zu wenig und darum müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen, nicht mehr Punkte heimgebracht zu haben. Es war oftmals ein Spektakel, das wir hätten vermeiden können.

Gerade die Spiele gegen Manchester United fallen auf. Auswärts führte Atalanta 2:0 und verlor noch 2:3. Zuhause führte Atalanta 1:0 und 2:1, und kassierte jeweils in der Nachspielzeit beider Hälften noch den Ausgleich. Welche Partie war schlimmer zu verkraften?

Jenes Spiel zu Hause. Auswärts waren wir nach der Pause ganz einfach schlecht. Wir sind kaum mehr aus der eigenen Hälfte gekommen. Darum war die Niederlage folgerichtig. Das Heimspiel nagt mehr, weil wir alles in den eigenen Händen hatten. Doch dann kam eben Ronaldo... Er ist schon extraklasse.

Sie sind in diesem Herbst erstmals Vater geworden - wie hat Sohn Romeo Ihr Leben verändert?

Er stellt alles auf den Kopf (lacht). Es ist das erste Kind für uns beide und ich finde, wir meistern das ganz gut. Wir müssen einfach mehr planen und vorausdenken. Gerade anfangs der Woche hatten wir einen Termin um 10:00 Uhr. Dann geht es eben nicht mehr, ein paar Minuten vorher zu sagen: Jetzt gehen wir los, sondern es braucht halt 45 Minuten, bis alles bereit ist.

Die Geburt war unmittelbar nach dem WM-Qualifikationsspiel mit der Schweizer Nati in Litauen, waren Sie rechtzeitig zurück?

Ja, es hat auf die Minute gereicht. Ich bin am Tag nach dem Spiel von Vilnius nach Zürich geflogen und konnte dann bei der Geburt dabei sein.

Remo Freuler nach seinem Tor zum 4:0 in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien. Die Schweiz schaffte die direkte Qualifikation für Katar 2022. Alessandro Della Valle / EPA

Stichwort Nationalmannschaft: Wenn Sie zurückblicken auf die Tage im November in Rom und Luzern, als sich die Schweiz mit tollen Leistungen gegen Italien und Bulgarien direkt für die WM qualifizierte - was geht Ihnen da durch den Kopf?

Sagen wir es mal so: Als ich die Auslosung der Playoffs gesehen habe und was das für Italien bedeutet, da war ich grad noch einmal mehr erleichtert, dass wir uns bereits qualifiziert haben. Italien muss Nordmazedonien besiegen und dann vor allem auswärts Portugal oder die Türkei, um doch noch an die WM zu kommen - das ist ziemlich herausfordernd. Umso schöner, dass wir das Ticket für Katar schon haben. Die Emotionen rund um dieses 4:0 gegen Bulgarien waren unvergesslich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen