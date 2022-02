Olympische Spiele in Peking: «Blankoscheck für Chinas Propaganda»

Die Olympischen Spiele in Peking sind eröffnet. Melissa Schumacher / CH Media

Olympische Winterspiele «Wenn eine Debatte zu Menschenrechten unterdrückt wird, gibt man Ländern wie China einen Blankoscheck für Propaganda» Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir die Olympischen Spiele in China mitverfolgen, wo Menschenrechte mit Füssen getreten werden? Und was bringt ein diplomatischer Boykott wirklich? Das Interview mit der Menschenrechtsanwältin Andrea Florence. Simon Häring und Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.00 Uhr

Chinas Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Keystone

Die muslimische Minderheit der Uiguren wird in Lagern interniert, Frauen werden zur Abtreibung und Sterilisation gezwungen, die Menschen auf Schritt und Tritt verfolgt und überwacht. Auch mit Tibet und Hongkong steht China in Konflikten, die sich seit Monaten zuspitzen. Und auf den unabhängigen Inselstaat Taiwan erhebt das Land ebenfalls Anspruch. Und in diesem China, das Menschenrechte mit Füssen tritt, finden nun die olympischen Winterspiele statt. Was bedeutet das für den Sport? Wie sollen sich Athletinnen verhalten, denen die freie Meinungsäusserung untersagt wird? Und was bringt ein diplomatischer Boykott der Spiele? Fragen, die Menschenrechts anwältin Andrea Florence beantwortet.

2022 finden mit den Olympischen Spielen in China und den Fussball-Weltmeisterschaften in Katar die bedeutendsten Sportveranstaltungen in zwei Ländern mit einer problematischen Menschenrechtslage statt. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für den internationalen Sport?

Es sagt viel aus über das Auswahlverfahren und die Verantwortung, die das Internationale Olympische Komitee IOC und die Fifa tragen. Die Menschenrechtslage hätte schon zu Beginn des Verfahrens berücksichtigt werden müssen. Es ist entlarvend, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen, wenn es um die Werte geht, die IOC und Fifa zu leben vorgeben. Sie müssten die Hebelwirkung dieser Megaevents nutzen, um die Menschenrechtslage zu verbessern und andererseits verhindern, dass Länder wie China und Katar damit von der Verletzung von Menschenrechten ablenken können.

Kann man die Situation in China und Katar miteinander vergleichen? Welche Parallelen und welche Unterschiede sehen Sie diesbezüglich?

Die Situation ist unterschiedlich, aber in Bezug auf die Verantwortung der Sportverbände, also des IOC und der Fifa, ist sie praktisch identisch. In beiden Fällen war die Menschenrechtslage kein Kriterium im Auswahlverfahren. Sonst würden diese Veranstaltungen nicht an Länder vergeben, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen oder wo eigene Athletinnen zum Schweigen gebracht werden, wenn sie einen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs erheben.

Zur Person zVg Andrea Florence Die Brasilianerin ist stellvertretende Direktorin der Sport and Rights Alliance , einer Koalition von NGOs und Gewerkschaften, die gemeinsam gegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption im Sport ankämpfen. Die Vereinigung wurde 2015 gegründet, ihrer Kerngruppe gehören neun weltweit tätige Organisationen an. Florence engagiert sich seit Jahren als Menschenrechtsanwältin und Aktivistin für Frauenrechte. Sie arbeitete für den Internationalen Strafgerichtshof, Amnesty International und für Terre des Hommes. Sie studierte in São Paulo und Genf Rechtswissenschaften, spezialisierte sich in Zürich und Paris auf Menschenrechte und lebte in Basel.

Sie sprechen den Fall Peng Shuai an, die nach ihren Vorwürfen aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Was halten Sie vom Plan des IOC-Präsidenten Thomas Bach, die Tennisspielerin zum Essen zu treffen?

Ein Essen anzusetzen, kann niemals die Lösung sein in einem solchen Fall. Stellen Sie sich vor: Sie bringen den Mut auf, einen sexuellen Übergriff im Internet zu teilen. Und dann werden Sie und Ihr ganzes Leben aus dem Internet gelöscht. Dann tauchte Peng Shuai wieder auf, nur um zu sagen: Nichts davon ist geschehen. Und dann schlägt das IOC ein Nachtessen vor? Wenn das Opfer eines sexuellen Übergriffs seine Aussagen zurückzieht, hat das meistens einen Grund: eine Drohung, die Angst vor Konsequenzen. Bis jetzt hat das IOC mit seinen Aktionen nur Chinas Strategie unterstützt, Peng Shuai zum Schweigen zu bringen und ihre Menschenrechte zu missachten. Zudem ist es eine abschreckende Botschaft für die MeToo-Bewegung in China, weil es zeigt, wie mit Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen umgegangen wird: Man wird zum Schweigen gebracht und die Vorwürfe gehen vergessen.

Das IOC befand sich in dieser Angelegenheit kurz vor den olympischen Winterspielen in Peking in einer diffizilen Situation. Wie hätte man den Fall besser handhaben können?

Erstens hätte man abklären müssen, was Peng Shuais unmittelbare Bedürfnisse sind. Braucht sie psychologische Unterstützung? Und was kann man tun, um ihre und die Sicherheit ihrer Familie zu gewährleisten? Zweitens: Wenn sie das wünscht, muss eine unabhängige Untersuchung stattfinden und sie muss in der Traumabewältigung begleitet werden. Und drittens müssen andere sexuelle Übergriffe untersucht werden. Denn in der Regel sind das keine einmaligen Ereignisse. Das IOC hat keinen Menschenrechts- oder Beschwerdemechanismus für Athletinnen und Athleten auf der ganzen Welt, die Unterstützung brauchen. Das muss sich ändern.

Das IOC beruft sich auf «stille Diplomatie» und sieht sich als Vermittler abseits von Öffentlichkeit und Medien. Würde es wirklich helfen, China öffentlich an den Pranger zu stellen, oder wäre das kontraproduktiv?

Die Women’s Tennis Association WTA, die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen, hat gezeigt, wie ein Sportverband seine Athleten unterstützen kann. Jetzt, kurz vor den Olympischen Spielen, hat das IOC eine Chance, etwas zu bewirken. Wenn die Wettkämpfe vorbei sind, gerät der Fall in Vergessenheit, weil die Menschen an den nächsten Grossanlass denken. Es geht jetzt zu zwei Dinge: Peng Shuais Sicherheit zu gewährleisten und den Umgang mit Menschenrechten innerhalb des IOC zu verbessern. Ich hoffe, dass Journalisten, Medien und die Gesellschaft den Fall nicht vergessen, nachdem die Olympischen und Paralympischen Spiele vorbei sind.

Thomas Bach Ende November in einem Videocall mit Tennisspielerin Peng Shuai, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs vorgebracht hatte. Ois/Ioc/ International Olympic C / EPA

Obwohl die Vergangenheit uns das Gegenteil gelehrt hat, beharrt das IOC weiterhin darauf, keine politische Organisation zu sein, sondern lediglich der Ausrichter Olympischer Spiele. Weshalb tut das IOC das?

Sport war immer politisch. Und die Olympischen Spiele und die Fussball-Weltmeisterschaften sind der Höhepunkt für Athleten. Sie zeigen auch sehr eindrücklich, weshalb der Sport politisch ist. Denn sie treten nicht für Klubs an, sondern für Länder. Länder werden an der Anzahl Medaillen gemessen, wie gut es ihnen sozial und ökonomisch geht. Die grosse Gefahr dieser Veranstaltungen zeigt sich an einer pompösen Eröffnungsfeier oder Schlussfeier, wie schön diese ist, mit Feuerwerk und Tanz. Dabei wird ausgeblendet, wie die Menschenrechtslage ist. Das zeigt für mich eindrücklich, wie politisch der Sport schon immer war, speziell Olympische Spiele. Vielleicht lehnt das IOC diese Wahrnehmung deshalb so stark ab.

Welche Vorteile versprechen sich autokratische Länder wie China und Katar von der Austragung dieser Grossveranstaltungen im Sport?

Alle Länder wollen sich von ihrer besten Seite zeigen, das ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Aber das darf und kann eine Debatte zu Menschenrechten nicht verhindern. Wenn das passiert, ist das ein Blankoscheck für Propaganda. Wenn Länder wie China den Zuschlag erhalten, diese milliardenschweren Veranstaltungen auszutragen, haben sie bereits gewonnen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wie unglaublich und grossartig sie sind – ohne auch nur zu versuchen, die schweren Verbrechen, die sie begehen, zu stoppen.

Sie kommen aus Brasilien, wo 2014 die Fussball-Weltmeisterschaften und 2016 die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Wie nahmen Sie die politische Dimension der Veranstaltungen wahr?

Brasilien wurde im Vorfeld als gesundes Land mit einer florierenden Wirtschaft dargestellt. Als diese Veranstaltungen dann stattfanden, sah man eine andere Seite der Wahrheit. Proteste und die freie Meinungsäusserung wurden zum Beispiel mit Gewalt durch die Polizei unterdrückt. Ganze Gemeinden, Familien und Kinder, wurden gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben, ohne eine Entschädigung zu erhalten. Bis heute kontrolliert die Militärpolizei die Favelas in Rio de Janeiro. Das ist ein Erbe dieser Veranstaltungen. Wir haben hier keine menschenrechtlichen Fortschritte gesehen – im Gegenteil.

Im Vorfeld und während der Olympischen Spiele 2016 kam es in Rio de Janeiro zu Protesten, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Leo Correa / AP

Zahlreiche Länder wie die USA, Grossbritannien, Kanada und Australien entsenden keine Politiker und Offiziellen nach Peking. Sehen Sie einen Nutzen im diplomatischen Boykott der Veranstaltung?

Es sendet zumindest die Botschaft aus, dass man sich nicht zum Komplizen Chinas bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit machen will. Dass man nicht tolerieren will, dass sich so etwas wie 1936 bei den Olympischen Spielen in Nazi-Deutschland wiederholt.

Die Schweiz schloss sich dem Boykott nicht an und entsendet wegen der Pandemie keine Offiziellen. Ist das nicht heuchlerisch?

Es ist sicher kein Zufall. Die Schweiz ist der Sitz vieler internationaler Sportdachverbände: Das IOC, die Fifa, die Uefa – alle sind dort. Die Schweiz spielt also eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass diese Sportverbände die UNO-Menschenrechte respektieren und durchsetzen. Als Regierung trägt die Schweiz eine Verantwortung, die Menschenrechte im Rahmen internationaler Rechte zu schützen – das beinhaltet deren Einhaltung durch Unternehmen, die in der Schweiz ihren Sitz haben. Ich hoffe, dass sich die Schweiz dieser Rolle bewusst ist und alles unternimmt, diese bestmöglich auszufüllen.

Am Tag vor der Eröffnungsfeier in Peking demonstrierten in Lausanne vor dem Hauptsitz des IOC in Lausanne Menschen für Tibet. Martial Trezzini / KEYSTONE

Gibt es auch Vorteile, dass die Olympischen Spiele und die Fussball-WM in Ländern stattfinden, in denen die Menschenrechtslage problematisch ist, weil China und Katar damit im Schaufenster der Öffentlichkeit stehen?

Es gibt keine erfolgreichen Olympischen Spiele, wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfinden, oder Fussball-Weltmeisterschaften, wo so viele Arbeiter starben, um Stadien zu bauen. Nach jahrelangen Kampagnen von Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft wurde das Kafala-System in Katar abgeschafft. Bei der Fifa und beim IOC gibt es Bemühungen, die Menschenrechtslage bei der Wahl der Gastgeber der Wettbewerbe zu berücksichtigen. Diese Verbände verstehen langsam, dass sie das tun müssen. Der Weg stimmt, es gibt Entwicklungen, aber wir müssen nun auch sicherstellen, dass sich das auch in konkreten Veränderungen für die Menschen niederschlägt, die von diesen Ereignissen betroffen sind. Dass es nicht nur bei leeren Worten bleibt.

In einer besonderen Situation befinden sich auch die Athleten. Wie sollen diese sich in China verhalten?

Wir wissen nicht, ob sie geschützt sind, wenn sie sich zur Verletzung von Menschenrechten äussern sollten. Das IOC hat bisher dazu kein einziges Wort verloren. Aber Sportler verlieren nicht ihr Recht auf freie Meinungsäusserung, nur weil sie Sportler sind. Stattdessen hat das IOC eine Regel, die versucht, dieses Recht zu beschneiden. Das ist beunruhigend, weil es Athleten in Gefahr bringt, wenn sie dieses Recht ausüben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es an den Olympischen Spielen um Menschen geht, die ihr Leben dem Traum einer Teilnahme gewidmet und Opfer erbracht haben.

Während der Australian Open machten Menschenrechtsaktivisten mit T-Shirts auf das Schicksal von Tennisspielerin Peng Shuai aufmerksam. Tertius Pickard / AP

Welche Rolle spielen wir dabei als Zuschauerinnen und Zuschauer: Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir diese Wettkämpfe trotzdem verfolgen?

Nein, es gibt einen Unterschied, ob Fans die Spiele mit diesem Wissen verfolgen oder nicht. Auch sie wollen nicht, dass diese Wettkämpfe in Ländern stattfinden, in denen Menschenrechte verletzt werden. Sie spielen eine wichtige Rolle. Fans können protestieren – wie zum Beispiel an den Australian Open mit Peng-Shuai-T-Shirts oder in den sozialen Medien. Man kann aber dennoch Athleten anfeuern und die sportlichen Wettkämpfe geniessen.

