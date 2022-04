interview Marco Odermatt: «Back- und Frontflip, das geht schon noch, wenn es etwas Pulverschnee gibt» Der beste Skirennfahrer der Welt spricht über seinen Beginn im Weltcup, Tränen auf dem Sessellift und wie er nach seinem Olympiasieg Michelle Gisin (fast) um den Schlaf gebracht hat. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Der strahlende Marco Odermatt posiert mit seinen wichtigsten Trophäen der Saison 2021/22. Odermatt: «Man kann sich ein Stück weit an das Siegen gewöhnen». Bild: Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Im alpinen Skiweltcup war der 24-jährige Nidwaldner Marco Odermatt im vergangenen Winter das Mass aller Dinge. Mit 1639 Punkten distanzierte er die Konkurrenz um mehr als 400 Zähler und krönte sich verdientermassen zum Sieger der grossen Kristallkugel. Zudem gewann er an den diesjährigen Olympischen Winterspielen Gold im Riesenslalom, seiner Paradedisziplin. Aber auch in der Abfahrt und im Super-G ist fuhr er mehrmals aufs Podest. Man fragt sich: wie schafft er das nur?

Haben Sie nicht langsam genug vom Schnee?

Marco Odermatt: Ich war kürzlich für 24 Stunden wieder mal zu Hause. Davor ist man in diesem Trott, reist von Winter zu Winter und von Rennen zu Rennen. Frühlingsgefühle kommen da nicht auf. Trotzdem geniesse ich nach der Saison die zwei, drei Wochen Skifahren ohne Druck. Sicher, ich trainiere dabei auch. Aber es ist nicht so, dass alles passen muss, weil am Wochenende wieder ein Rennen ansteht. Ich kann lockerer, anders trainieren.

Brauchen Sie diese Zusatzschlaufe? Könnten Sie nicht nach mit dem letzten Rennen beim Weltcupfinal die Ski einfach in die Ecke stellen?

Ich fahre einfach sehr gerne Ski. Und zum Skifahren komme ich während der Saison kaum. Wir fahren zwar die Rennen und trainieren, aber wir fahren nicht Ski, wie das alle anderen Leute tun. Wir hasten von Ort zu Ort, von Rennen zu Rennen. Ein Skitag während der Saison ist häufig um 10 schon fertig, weil man nicht unnötige Energie verbrauchen soll.

Wie fahren Sie Ski, wenn Sie ohne Druck fahren?

Es ist schon mal ein anderes Material, nicht diese bockharten Rennski. Schliesslich fahre ich ja auf normalen Touristenpisten. Das wäre schwierig mit den Rennski.

Ihr Jugendfreund und heutige Freestyle Ski-Profi Fabian Bösch sagte, früher hättet Ihr häufig beinahe die Siegerehrungen verpasst, weil ihr nach dem Rennen noch Tricks und Sprünge geübt habt. Machen Sie das jetzt, nach der Saison, immer noch? Wagen Sie sich noch an waghalsige Sprünge?

Natürlich seltener, weil ich nur noch selten zum freien Skifahren komme. Aber Back- und Frontflip, das geht schon noch, wenn es etwas Pulverschnee gibt.

Krass, dass Sie sich das noch getrauen.

Gelernt ist gelernt. Und irgendwie sind wir noch immer wieder auf die Beine gekommen.

Marco Odermatt (rechts) mit seinem Jugendfreund Fabian Bösch. Mit ihm übte er waghalsige Sprünge, die er auch heute noch ausprobiert. Zvg / zvg

Auf die Ferien im April freuen Sie sich?

Ja, ich hatte nach dem Weltcupfinal kaum Erholung.

Wohin verreisen Sie?

Das weiss ich wirklich noch nicht. Vielleicht nach Costa Rica.

Wann geht’s danach wieder los?

Nach der ersten Mai-Woche beginne ich wieder locker mit dem Training.

Und wann trainieren Sie wieder erstmals im Schnee?

Die konkrete Planung steht noch nicht. In der Regel gehen wir Ende Juli wieder erstmals in den Schnee.

Verfluchen Sie das Trockentraining im Sommer?

Nein, verfluchen ist der falsche Ausdruck. Natürlich gibt die ultraharten Einheiten, die ich etwas verfluche. Aber auch der Bauarbeiter verflucht vielleicht seinen Job, wenn er bei 35 Grad oder Minustemperaturen auf der Baustelle schuften muss. Unser Job ist so vielseitig und abwechslungsreich, da nimmt man die unangenehmen Dinge ziemlich klaglos hin. Schliesslich wissen wir, wofür wir leiden.

Im Oktober sagten Sie in einem Interview mit dieser Zeitung, von Olympia würden Sie nicht ganz so viel halten. Hat Olympia im Verlauf der Saison doch noch an Bedeutung gewonnen?

Ja. Meine Aussage damals war ein Stück weit als Selbstschutz gedacht, damit nicht schon im Oktober alle nur über Olympia reden. Schliesslich hatte ich noch andere Ziele wie den Sieg im Gesamtweltcup und die Klassiker in Wengen, Adelboden und Kitzbühel. Und auch jetzt denke ich erst mal an diese Klassiker im Januar und nicht schon an die darauffolgende WM. Ich bin schon sehr froh, dass wir als alpine Skifahrer nicht nur alle vier Jahre ein Highlight haben. Auf dem Flug nach China wurde mir schon bewusst: Jetzt beginnt ein neues Kapitel, in dem nicht jeder Punkt für den Gesamtweltcup zählt, sondern es allein um Medaillen geht. Und ich muss sagen: Es war schon genial, dass es gleich geklappt hat. Schliesslich hat man diese Chance nur zwei-, dreimal während der Karriere.

Ausser man heisst Simon Ammann.

Richtig. Der war siebenmal an Olympia. Aber reelle Medaillenchancen hatte er wohl nur bei drei Teilnahmen.

Wir schrieben im Vorfeld von den Odermatt-Festspielen. Doch dann funktioniert es in der Abfahrt nicht, im Super-G auch nicht. Der Druck vor dem dritten Rennen und Ihrer letzten Medaillenchance muss enorm gewesen sein.

Es war eine schwierige Situation. Aber ich bin etwas realistischer unterwegs…

…als wir Medien?

Ja. Ich habe gelesen, dass ich dreimal Gold gewinnen kann. In irgendeiner Theorie ist das vielleicht möglich. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Abfahrt gewonnen. In der Theorie können jeden Tag mindestens zehn Fahrer gewinnen. Ich war mir bewusst: Mit einem Exploit liegt in der Abfahrt eventuell eine Medaille drin. Es ging aber nicht auf. Im Super-G war es mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen. Hätte ich auch geschafft, wenn mir der Fehler ganz unten nicht passiert wäre. Das ist Olympia: Es gibt die Favoriten und die Aussenseiter, die nichts zu verlieren haben, All-In gehen können, was sie gefährlich macht. Und einem von zehn Aussenseitern geht es meist auf. Also musste ich noch mehr ans Limit gehen, und das war leider zu viel.

Wie haben Sie die Tage bis zum Riesenslalom erlebt?

Zum Glück gelang es mir, einen Schnitt zu machen. Ich sagte mir: Es kommt noch ein Rennen, es ist noch nichts passiert, 100 Prozent ist immer noch möglich. Ausserdem reden wir vom Riesenslalom, meiner Kerndisziplin, in der ich der beste Athlet dieser Saison bin. Es ist mir zum Glück gelungen, die verpassten Chancen auszublenden, was ich ein Jahr zuvor an der WM (Red. ohne Medaille) nicht ganz geschafft habe.

Ja, es ist (Edel-)Metall! Marco Odermatt freut sich bei der Siegerehrung bei den Olympische Spielen im Peking über die Goldmedaille im Riesenslalom. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Haben Sie sich in dieser Phase gewünscht, wieder mal Aussenseiter zu sein?

Nein. Denn die Chance auf eine Medaille ist für einen Favorit grösser als für einen Aussenseiter.

Aber die Begleitumstände, die geringeren Erwartung, der kleinere Druck?

Darauf habe ich mich eingestellt. Durch das ganze Theater im Vorfeld habe ich die eigenen Erwartungen etwas runtergeschraubt.

Nervt es Sie, wenn die Medien von Ihnen Wunderdinge erwarten?

Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht eher. Mittlerweile denke ich: So wie ich meinen Job mache, macht Ihr euren Job. Ich will möglichst schnell fahren, wie ihr möglichst viele Abos verkaufen oder Klicks generieren wollt. Der Mensch ist extrem empfänglich für gute Geschichten. Das verstehe ich. Und so lange die Geschichten über mich positiv gefärbt sind, ist es okay wie es ist.

Bis jetzt stehen Sie ausschliesslich auf der Sonnenseite. Sind Sie darauf vorbereitet, wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte?

Jein. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, was mir eine innere Ruhe gibt und mir hilft, über den Dingen, auch den negativen, zu stehen. Ausserdem ist mir absolut bewusst, dass ich in den nächsten zehn Jahren wohl nicht mehr nur auf der Sonnenseite stehen werde.

Ist Ihr Panzer dicker geworden?

Ich denke schon. Auch wenn ich noch als junger Fahrer gelte, konnte ich doch schon viele Erfahrungen sammeln. Viele denken, ich fahre erst seit zwei, drei Jahren im Weltcup mit, weil ich vorher nicht vorne dabei war. Aber auch ich musste mal mit Startnummer 60 ins Rennen.

Aber Sie fuhren im ersten Weltcup-Riesenslalom bereits auf Platz 17.

Ja, das war ein Rennen und im nächsten ging ich dann mit der Nummer 55 an den Start. Es braucht mehr als ein gutes Resultat, sondern eine ganze Saison, in der man konstant in die Punkte fährt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch ich musste einen Prozess durchmachen, bis ich an der Spitze angekommen war.

Ein Prozess notabene fern des Scheinwerferlichts.

Ja, wie alles im Leben hat auch das Vor- und Nachteile. Wenn man nicht im Scheinwerferlicht steht, hat man viel mehr Freiheiten. Aber das bedeutet auch, dass man keinen Erfolg hat und nicht genug verdient, um allein davon leben zu können.

Marco Odermatt: «Das Leben im Scheinwerferlicht hat Vor- und Nachteile». Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Hinter den Olympiasieg, den Gesamtweltcupsieg, den Triumph in Adelboden und den Sieg im Riesenslalom-Weltcup konnten Sie einen Haken setzen. Kann sein, dass wir in einem Jahr wieder hier sitzen und Sie haben unterdessen auch die Abfahrten von Wengen und Kitzbühel gewonnen und WM-Gold geholt. Was dann? Was bleibt noch auf der To-do-Liste?

Kann sein, dass ich nächstes Jahr diese drei verbleibenden Ziele erreiche. Kann aber auch sein, dass ich diesen drei Zielen zehn Jahre erfolglos hinterher hechle. So weit voraus denke ich jetzt nicht. Wenn man mal gewonnen hat, will man im nächsten Jahr nicht unbedingt Zweiter werden.

Kann man sich ans Siegen gewöhnen.

Ein Stück weit vielleicht schon. Ich stand in der abgelaufenen Saison 17 Mal auf dem Podest, mal zwei wenn man die Blumenzeremonie mitrechnet. Ich habe acht Mal gewonnen, also wurde 16 Mal die Hymne für mich gespielt. Dass es beim 15. Mal nicht mehr das gleiche kribbeln ist wie nach dem ersten Saisonrennen in Sölden, ist logisch. Aber deswegen nicht weniger schön.

Die Familie Odermatt freut sich mit Sohn Marco über die beiden Kristallkugeln: Vater Walter (l.), Mutter Priska (2.v.r) und Schwester Alina (r.). Urs Flueeler / KEYSTONE

Stöckli-Rennchef Beni Matti erzählte uns eine Geschichte aus Alta Badia, als Sie mit Startnummer 27 im ersten Lauf auf Rang 3 gefahren, im zweiten ausgeschieden sind. «Marco grinste und sagte, er hätte auf keinen Fall zurückfallen wollen. Er will immer gewinnen, hadert aber auch nicht.» Kommt dieses hadern im Misserfolg erst, wenn man sich wie Sie an Erfolge gewöhnt hat?

Bis jetzt nicht. Es denken auch alle, dass es jetzt einfach automatisch so weitergehen wird. Nehmen wir Carlo Janka. Er hat in meinem Alter eins-zu-eins das Gleiche erreicht. Aber das war auch seine letzte sehr erfolgreiche Saison. In den zehn Jahren darauf reichte es ihm nur noch zu vereinzelten Podestplätzen. Logisch kam er da ins Hadern. Und logisch würde auch ich hadern, sollte mein Weg gleich verlaufen. Man weiss nie, was die Zukunft bringt. Aber es gibt doch einige Dinge, die für mich sprechen, dass es erfolgreich weitergehen wird. Viele haben mich gefragt, welches das wichtigste Rennen für mich war. Ich sage Sölden, das erste Rennen der Saison. Wäre ich im zweiten Lauf ausgeschieden, statt zu gewinnen, hätte vieles anders laufen können.

Trotz Ihrer Lockerheit?

Da dürfen wir uns nichts vormachen: Die kommt auch durch die Erfolge.

Wie gehen Sie den nächsten Saisonauftakt in Sölden an? Haben Sie nun die Gelassenheit, dass auch ein Vierter Rang kein Unfall ist?

Ja. Aber ich will jetzt noch nicht zu weit voraus denken.

Vor einem Jahr stand Ihnen Alexis Pinturault im Gesamtweltcup noch vor der Sonne. Nun haben Sie über 1000 Punkte mehr geholt als der Franzose.

Ein super Beispiel. Er wurde Vierter in Sölden, was ihn nicht beunruhigt hat. Erst später begann es zu harzen. Und bald darauf offenbarte er, schon zu Saisonbeginn mental müde gewesen zu sein, weil er sehr viele Termine wahrgenommen hat und den Erfolg vielleicht noch gar nicht verarbeiten konnte. Das lehrt mich, auch mal Nein zu sagen und Abstand zu nehmen, um frisch in die neue Saison starten zu können.

Sie lernen von Pinturault?

Nicht nur von ihm. Es gibt X solcher Beispiele. Marco Schwarz gehört auch dazu.

Der war noch verletzt.

Aber diese Verletzung war nicht so schlimm. Er hat nicht so wahnsinnig viel verpasst, lediglich vier Wochen. Es ist schwierig zu eruieren, woran es lag, dass er nicht in jenen Flow kam, den er in der vorangegangenen Saison hatte.

Für Sie folgt nun die Saison der Bestätigung. Haben Sie Respekt davor?

Nein, wirklich nicht. Ich war vor einem Jahr Zweiter im Gesamtweltcup und konnte zum Glück diesen logischen Schritt auf Platz 1 machen. Ich muss mich nicht mehr bestätigen oder irgendjemandem etwas beweisen.

Haben Sie nach dem Olympiasieg derart wild gefeiert, wie von Michelle Gisin kolportiert worden ist?

Nein.

Es wäre auch okay.

Sicher, ja. Ich kam erst um 19.30 Uhr zurück von der Piste. Nicht weil wir noch im Après-Ski waren, sondern weil es mit Interviews, Dopingkontrolle und Medaillenfeier so lange gedauert hat. Im Skiraum haben alle auf mich gewartet, wir haben angestossen, sind danach in den Teamraum und haben noch ein Bier mehr getrunken. Michelle Gisin war im Zimmer nebenan. Sie hatte am nächsten Morgen Training. Irgendwann hat sie an die Türe geklopft, hat gelacht, ist noch kurz zu uns gesessen. Aber wir verhielten uns danach ruhiger, damit sie schlafen konnte.

Können Sie die Emotionen, die Sie damals hatten, irgendwie einordnen?

Sie waren ähnlich wie nach dem Sieg im Riesenslalom von Adelboden. Es ging mir am Tag des Olympiarennens recht gut. Es waren die zwei Tage davor, die nicht ganz so einfach waren.

Wann haben Sie letztmals geweint?

Während Adelboden hatte ich so ein emotionales Ding. Auf dem Sessellift zwischen den beiden Läufen sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Ich führte, bin mit dem Lift rauf, habe die Energie aus dem Zielbereich gespürt, meine Nervosität, etwas Angst aber auch positive Emotionen, dass ich es hier nun schaffen könnte. Dieser Mix war etwas zu viel.

Sind Sie ein sensibler Mensch? Lassen Sie viel an sich ran?

Jein. Ich muss schon auch hart sein, viel an mir abprallen lassen, sonst könnte ich nicht in den entscheidenden Momenten abliefern.

Odermatt: «Ich muss schon auch hart sein, viel an mir abprallen lassen, sonst könnte ich nicht in den entscheidenden Momenten abliefern.» Gabriele Facciotti / AP

Marcel Hirscher hat vor Jahren prognostiziert, dass Sie alles gewinnen werden, was Sie gewinnen möchten. Hat er schon gratuliert?

Nein, noch nicht.

Erwarten Sie das?

Nein, er hat wohl bewusst Abstand zum Rennsport genommen. Ich habe ihn ein, zweimal während des Winters gesehen und er hat mir bei diesen Gelegenheiten gratuliert.

Er hat es also schon gewusst, dass es diese Saison mit dem Gesamtweltcupsieg klappen wird?

Ja, denn es hat schon gut ausgesehen für mich.

Das Wunderkind aus dem Kanton Nidwalden Marco Odermatt Der Skirennfahrer Marco Odermatt kam am 8. Oktober 1997 in Buochs (NW) zur Welt und besuchte die Sportmittelschule in Engelberg. Der 24-jährige wohnt derzeit mit einem Kollegen in einer WG in Beckenried. Diese Saison gewann er den Gesamtweltcup sowie die kleine Kristallkugel im Riesenslalom. Ein weiteres Highlight ist die Goldmedaille an den diesjährigen Olymischen Spielen in Peking im Riesenslalom.

Dieses Interview wurde von Odermatts Sponsor Longines organisiert.

