Kinder befragen Murat Yakin: Der Nati-Trainer im Interview

Interview Kinder befragen Nationaltrainer Murat Yakin: «Interessieren sich Ihre Töchter auch für Fussball?» Heute Freitag gibt Nati-Trainer Murat Yakin sein erstes Aufgebot des Jahres für die Spiele gegen England und Kosovo bekannt. Zuvor besucht er in Zürich eine Primarschule und lässt sich von den Kindern ein paar Geheimnisse entlocken. Etienne Wuillemin 18.03.2022, 09.45 Uhr

Nati-Trainer Murat Yakin beantwortet bestens gelaunt die Fragen der Kinder. Etienne Wuillemin

Der Tag ist noch jung. Die Kinderaugen aber glänzen bereits. Logisch, bei diesem Besuch. Fussball Nationaltrainer Murat Yakin besucht in Zürich eine 4. Klasse der Primarschule Hardau. «Kommen wir jetzt im Fernsehen?», fragt einer. «Ja voll!», tönt es zurück.

Dann ist die Bühne frei für Yakin. «Wollt ihr etwas singen?», fragt der Nationaltrainer in die Runde. Und ergänzt lachend: «Ich hoffe einfach, dass ihr etwas besser singt als meine Jungs.» Dann stellt sich Yakin den vielen Fragen der Kinder, die sie vorbereitet haben.

Welchen Spieler, der nicht aus der Schweiz ist, hätten Sie am liebsten in der Nati?

Die besten haben schon alle einen Schweizer Pass (lacht).

Vermissen Sie es, nicht mehr Spieler zu sein? Oder sind Sie lieber Trainer?

Murat Yakin: Am Anfang habe ich es vermisst, ja. Es war ein Prozess. Aber nach mittlerweile 15 Jahren bin ich schon froh, dass ich keine Sprints mehr machen muss und immer diese Läufe...

Ist Nationaltrainer ein Vollzeit-Job? Und was machen Sie, wenn gerade kein Spiel oder Trainingslager ist?

Eine spannende Frage! In den letzten vier Monaten habe ich die Spieler tatsächlich nicht allzu viel gesehen. Das ist schon ein Unterschied im Vergleich zu den Klub-Trainern. Der letzte Einsatz der Nati war im November. Nun freuen wir uns auf die nächsten Spiele. Wisst ihr, wie viele Zuschauer in London im Stadion sein werden, wenn wir gegen England spielen? 90'000!

Wie häufig haben Sie Kontakt mit den Nationalspielern?

In diesen letzten vier Monaten hatte ich mit praktisch allen Spielern Kontakt. Ich finde es sehr wichtig, dass die Spieler mich spüren, dass der direkte Bezug gegeben ist. Zuletzt war in bei Granit Xhaka und Fabian Schär auf Besuch in England. Oder auch in Mönchengladbach bei Sommer, Embolo und Elvedi. Und sonst rufe ich die Spieler oft auch an.

Ist ein Nati-Camp wie ein Klassenlager? Und müssen Sie auch mal den bösen Lehrer spielen und schimpfen?

Ein bisschen ist das schon so. Es ist wichtig, dass man in einer solchen Woche auch mal ein bisschen Ping Pong spielen kann oder Jassen. Das Programm muss jedenfalls reichhaltig sein. Meine Jungs sind immer gut drauf. Bis jetzt haben sie jedenfalls alles richtig gemacht, da musste ich nicht schimpfen.

Interessieren sich Ihre Töchter auch für Fussball?

Nein, eigentlich nicht (lacht). Die grössere, sie ist jetzt 9-jährig, geht ganz häufig in die Bibliothek. Das kenne ich nicht, das habe ich früher nie gemacht (lacht). Die kleinere ist eher der Bewegungsmensch. Sie bewegt sich viel, tanzt gerne. Und sie spielt auch Klavier.

Haben Sie Hobbys, bei denen Sie manchmal den Fussball vergessen?

Der Fussball ist fast immer in meinen Gedanken, das ist klar. Aber es gibt schon Momente, wo ich abschalten kann. Ich höre gerne Musik. Ich koche ab und zu gerne, zwar nicht allzu häufig, aber wenn, dann kann man es schon essen. Gefüllte Omelette mit Hackfleisch und vielen guten Gewürzen ist mein Lieblingsessen, das hat mir meine Mama beigebracht. Und ich bin gerne auf dem Golfplatz oder spiele mal Tennis.

Wie gehen Sie mit den Fans um? Sind sie manchmal auch aufdringlich?

Ich pflege einen guten Umgang mit ihnen. Ich werde häufig erkannt, das ist so. Und wenn die Fans in Gruppen sind, dann sind sie natürlich etwas mutiger als wenn sie alleine unterwegs sind. Aber wir haben einen super Kontakt. Ich habe auch noch nie unangenehme Momente erlebt.

Haben Sie manchmal Angst, die Ziele an der WM zu erreichen?

Ein bisschen angespannt ist man manchmal schon, logisch. Aber Angst? Nein. Nun freuen wir uns natürlich zuerst einmal auf die Auslosung, die ist ja schon bald, am 1. April. Meine Jungs sind sehr gut drauf, ich habe totales Vertrauen in Sie. Ich hoffe einfach, dass wir nicht mehr so grosses Verletzungspech haben wie im letzten Herbst. Und dass ich darum nicht mehr so viel in die Zauberkiste greifen muss. Aber ihr wisst ja wie gut die Nati ist, an der EM hat die Schweiz fast den EM-Halbfinal erreicht. Das wollen wir in Katar noch einmal schaffen.