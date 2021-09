Leonardo Genoni und Reto Berra über Meistertitel

Interview «Ich wäre auch gerne einen Tag mal eine Frau…» – Zugs Genoni und Gottérons Berra über Meistertitel, Hockeyromantik und Eifersucht Zugs Leonardo Genoni und Gottérons Reto Berra haben beide den Jahrgang 1987, sind beide bei den ZSC Lions ausgebildet worden und prägen unser Hockey seit bald 15 Jahren. Ein Gespräch mit den zwei «Torhüter-Titanen» nicht nur über Meistertitel, Hockeyromantik und Eifersucht. Milena Zaugg Jetzt kommentieren 19.09.2021, 11.26 Uhr

Zwei, die sich seit ihrer Jugendzeit blendend verstehen: Reto Berra (links) und Leonardo Genoni. Bild: Pius Koller (Bern, 3. August 2021)

In Zürich haben Leonardo Genoni und Reto Berra keine Chance, an Ari Sulander vorbeizukommen. In Davos sucht Arno Del Curto im Sommer 2007 einen Nachfolger von Jonas Hiller. Einer allein kann Jonas Hiller nicht ersetzen – also holt er als Ersatz Leonardo Genoni und Reto Berra. Zwei Jahre später wird Davos im Frühjahr 2009 mit den beiden Goalies Meister. Dann trennen sich die Wege der beiden Torhüter. Nun haben wir die beiden zum Gespräch getroffen.

Leonardo Genoni, Reto Berra, wie lange kennen Sie sich eigentlich schon?

Reto Berra: Seit ich 14 war, glaube ich. Ich habe noch oft mit Leos Bruder abgemacht. Und Leo ist dann früher ins Bett gegangen als wir.

Leonardo Genoni: Das kommt hin. Und dann waren wir recht bald Teamkollegen.

Sie duellieren sich also seit bald 20 Jahren um den Platz im Tor. Zuerst im Nachwuchs des ZSC, dann beim HCD und jetzt in der Nationalmannschaft. Wie schafft man es, Freunde zu bleiben?

Genoni: Wir mögen uns einfach. Und wir haben uns Erfolge gegenseitig immer gegönnt. Als Reto in der NHL gespielt hat, habe ich fast jedes seiner Spiele geschaut. Weil mich das wirklich interessiert hat, wie es ihm läuft.

Wir dachten, Sie gehen immer früh ins Bett?

Genoni: Ja, ich habe die Aufzeichnungen geschaut.

Sie sind beide seit vielen Jahren Nationaltorhüter, aber ihre Karrieren verliefen sehr unterschiedlich. Leonardo, Sie waren inzwischen schon sechsmal Meister. Reto, Sie schafften es in die NHL. Hätten Sie gerne mal getauscht?

Berra: Vielleicht mal für einen Monat oder so. Um zu sehen, wie das so ist. Aber ich wäre auch gerne einen Tag mal eine Frau…

Genoni: Vielleicht kurz mal, ja. Aber grundsätzlich sind wir füreinander happy, wie alles gekommen ist.

Keine Eifersucht?

Berra: Früher eher mal. Ich meine, ich wäre auch gerne sechsmal Meister und würde in der Nati die WM-Viertelfinals spielen. Das ist ja klar. Aber dass ich Leo etwas missgönne – das sicher nie.

Genoni: Die NHL wäre interessant gewesen. Es hat sich bei mir nie ergeben. Dafür habe ich umso intensiver verfolgt, wie es Reto da ergeht.

Schaut man die Spiele als Goalie anders als das normale Publikum?

Berra: Definitiv. Ich folge dem Puck eigentlich fast nie, sondern schaue nur auf den Goalie. Wie bewegt er sich? Welche Ausstrahlung hat er? Die Ausstrahlung ist so wichtig. Nehmen wir das Beispiel von Leo in den Playoffs: Da spürt man diese enorme Überzeugung. Und dann wird es für den Gegner wahnsinnig schwierig, ihn zu überwinden.

Leonardo Genoni (34) Der Tessiner beginnt seine Karriere bei den ZSC Lions und wechselt 2007 zusammen mit Reto Berra nach Davos. Dort wird er 2009 zum ersten Mal Schweizer Meister, gewinnt zwei weitere Titel (2011, 2015) und wechselt 2016 zum SC Bern, wo er 2017 und 2019 die Meisterschaften Nummer 4 und 5 holt. 2019 zieht er weiter zum EV Zug, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, und 2021 seinen 6. Titel gewinnt. Er gehört zum WM-Silberteam von 2018 und hext die Schweiz 2018 gegen Kanada in den WM-Final, den er gegen Schweden erst nach Penaltys verliert (bisher 96 Länderspiele). Vom Stil und der Postur her (182 cm/87 kg) eher ein «altmodischer» Goalie, der weniger Fläche seines Tores abdeckt und fehlende Grösse mit Reflexen und hoher Spielintelligenz kompensiert. (kza)

Sieht man das schnell, die Ausstrahlung?

Genoni: Wenn du selber Goalie bist, siehst du das als Erstes.

Die Goalies waren jahrelang das Prunkstück im Schweizer Eishockey. Nun klafft nach ihrer Generation ein grosses Loch. Fehlt es an der Ausstrahlung?

Berra: Macht doch nichts, dann spielen wir beide eben noch ein paar Jahre… Ich fühle mich körperlich eigentlich frischer als vor zehn Jahren.

Genoni: So schlimm ist es nicht, es gibt schon noch gute Goalies.

Das ist kein Bewerbungsgespräch für einen Diplomatenposten…

Genoni: Also gut, vielleicht hat man da schon ein bisschen nachgelassen, was die Ausbildung angeht. Es deckt beispielsweise schon etwas auf, dass wir keinen Goalie mehr in der NHL haben.

Ein Sportchef eines National-League-Klubs hat im kleinen Kreis kürzlich die steile These geäussert, dass es der Schweiz erst an Weltklasse-Goalies mangle, seit überall Torhütertrainer engagiert wurden.

Berra: Das hören viele wahrscheinlich nicht gerne, aber da gibt es schon einen Zusammenhang. Heute wirst du wie eine Maschine getrimmt. So computermässig, fast wie in einer Matrix. Dann bist du zwar technisch super, aber dir fehlt das Hockeyverständnis. Wir mussten uns vieles selber beibringen und haben ein Gefühl fürs Spiel entwickelt.

Genoni: Ich würde es jetzt nicht auf die Torhütertrainer abschieben, das wäre nicht fair. Aber das mit dem Hockeyverständnis stimmt schon. Wir sind anders gross geworden und hatten eine andere Jugend.

Berra: Zum Glück.

Leonardo, Sie spielen in Zug und trainieren im Leistungssportzen­trum OYM, wo die Spieler durchleuchtet werden wie nie zuvor. Geht das nicht in eine ähnliche Richtung?

Berra: Wir waren ja auch mit der Nati dort. Für mich war das eine krasse Umstellung.

Genoni: Ich bin da am Anfang auch mit grossen Fragezeichen hin. Aber jetzt bin ich begeistert. Es wird ein sehr ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der die Ernährung einschliesst. Und es funktioniert.

Ihr habt in Davos beide mit dem Goalie-Coach Marcel Kull zusammengearbeitet, der als Koryphäe gilt. Was hat ihn ausgezeichnet?

Genoni: Ja, Marcel war extrem wichtig, ich habe von ihm enorm profitieren können. Er war sehr unterstützend und hat uns viele Freiheiten gelassen. Das war prägend.

Berra: Wir waren so jung damals, das ist verdammt lange her. Und ja genau, Marcel hat uns viel Raum gelassen, er war da alte Schule. Das hat uns beiden gutgetan. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich seine Philosophie verstanden habe, aber er war ein grandioser Coach. Ich meine: Auch Jonas Hiller ist unter ihm ein Nationalgoalie geworden. Hiller und Genoni, das sind zwei völlig verschiedene Torhüter. Das zeigt, wie flexibel er war, wie gut.

Wie sehr habt ihr euer Spiel über die Jahre verändern müssen?

Berra: Sehr stark, wenn ich mein Spiel von heute mit jenem zur Zeit meines Profidébuts vergleiche, dann sind das zwei verschiedene Welten. Das Spiel ist so viel schneller geworden. Wenn du dich nicht anpasst, hast du keine Chance.

Genoni: So ist es, man lernt jedes Jahr dazu, das macht es so spannend.

Reto Berra (34) Der Zürcher lernt das Hockey-ABC bei den ZSC Lions und wechselt 2007 zusammen mit Genoni nach Davos. Dort wird er 2009 zum bisher einzigen Mal Meister und zieht gleich weiter: nach Biel und im Sommer 2013 nach Nordamerika (76 NHL-Spiele für Calgary, Florida und Anaheim). 2019 kehrt er in die Schweiz zurück und spielt seither für Gottéron, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Er gehört zu den WM-Silberteams von 2013 und 2018. 2013 hexte er die Schweiz gegen die USA zum ersten Mal überhaupt in einen WM-Final, den Martin Gerber bestreitet und Schweden gewinnt. Bisher seit 2012 achtmal im WM-Team (98 Länderspiele). Von der Postur (194 cm/99 kg) und vom Stil her ein moderner Goalie («Blocker»), der eine grosse Fläche seines Tores abdeckt. (kza)

Leonardo, Sie waren jetzt sechsmal Meister. Was treibt Sie noch an?

Genoni: Ich will besser werden, jeden Tag. Da ist so ein innerer Trieb, den hatte ich schon immer. Wenn der einmal verschwindet, dann ist es Zeit aufzuhören.

Wäre es nicht eine grössere Herausforderung mal nach, sagen wir, Ambrì zu wechseln?

Berra: Ja! Genau! Ambrì. Leo war so ein riesiger Ambrì-Fan als Kind. Das ist doch das Mindeste, dass du da mal noch spielst.

Genoni: Hmm, ich habe mir das bis jetzt nie überlegt. Aber wer weiss, man sollte nichts ausschliessen.

Wir haben vorher über Eifersucht gesprochen. Reto, Sie waren in Biel und bei Gottéron die Nummer 1. Es ist schwieriger, da einen Titel zu gewinnen, als in Davos, beim SCB, oder in Zug. Bereuen Sie, dass es nie geklappt mit einem Wechsel zu einem der ganz grossen Teams?

Berra: Überhaupt nicht. Jeder meiner Wechsel und Entscheide hatte seine Gründe, und für mich hat das immer gepasst. Klar ist es nicht einfach, mit Gottéron Meister zu werden. Aber wenn du’s dann schaffst, dann ists der Wahnsinn. Darauf arbeite ich hin.

War der sechste Titel jetzt mit Zug für Sie emotional gleich viel wert wie jene zuvor, Leo?

Genoni: Definitiv. Da würde ich keinen gegen den anderen aufwiegen wollen. Es ist das Grösste, wenn du Meister wirst und du für all den Aufwand belohnt wirst.

Sie sprechen den Aufwand an. Zuletzt wurde im Land die Debatte über die Höhe der Spielerlöhne wieder ziemlich emotional geführt.

Berra: Mich nervt das. Ich muss den Leuten immer wieder erklären, dass es nicht so ist, dass ich einmal pro Tag zwei Stunden trainiere und sonst den ganzen Tag zu Hause rumliege. Wir sind enorm privilegiert, dass wir als Eishockey-Profis gutes Geld verdienen können. Aber wir investieren auch viel. Das sollte man nicht vergessen, die Klischees sind einfach nicht richtig. Und wir haben verdammt viel Druck. Wenn du schlecht spielst, bist du weg, es hat keiner auf dich gewartet. Damit musst du erst mal umgehen können.

Genoni: Die Löhne müssen einfach für alle Parteien stimmen. Auch für die Klubs.

Tun sie aber nicht.

Genoni: Ja, es geht irgendwo nicht auf. Aber ist das der Fehler der Spieler, wenn die Klubs ihre Kosten nicht unter Kontrolle haben? Sie müssen sich Grenzen setzen, das sind ja professionelle Unternehmen. Ich wehre mich dagegen, dass das uns in die Schuhe geschoben wird. Wir zwingen niemanden, uns diese Verträge anzubieten, es braucht immer zwei Seiten. Aber Fakt ist auch: Momentan ist das System nicht gesund.

Sprecht ihr euch eigentlich ab, wenn Vertragsverhandlungen anstehen?

Berra: Sicher nicht. Ich weiss nicht mal, was Leo verdient. Es ist mir auch völlig egal. Es wird so viel über die Löhne spekuliert unter den Spielern, und am Ende weiss es doch keiner genau. Mich interessiert das nicht.

Genoni: Ich kenne die Löhne von anderen Goalies auch nicht, darüber mache ich mir keine Gedanken.

Wie stehen Sie zu den Reformdiskussionen?

Genoni: Der Erhöhung der Anzahl Ausländer stehe ich skeptisch gegenüber. Einfach weil ich befürchte, dass ein paar Klubs auf ausländische Goalies setzen werden. Das wäre für unser Hockey nicht gut.

Würde Sie das selbst mal interessieren: zu managen oder zu coachen?

Berra: Ich habe lange gesagt: Trainer sein ist nichts für mich. Aber heute sehe ich das anders. Ich habe so viel erlebt, so viele Erfahrungen sammeln können. Zu Hause habe ich endlos viele Notizzettel, die ich mit Beobachtungen vollgekritzelt habe. Irgendwie wäre es schade, wenn all das verloren gehen würde. Wenn ich die verbrennen müsste.

Genoni: Das geht mir ähnlich. Es gibt viele interessante Jobs im Hockey. Aber jetzt spielen wir erst mal noch ein paar Jahre.

Reto, Sie sprachen vorhin den Druck an. Wie lernt man, damit umzugehen?

Berra: Das war ein langer Prozess. Ich habe viel gemacht: Yoga. Mit einem Mentalcoach gearbeitet. Bücher gelesen. Als junger Spieler tat ich mich schwer damit, aber über die Jahre wurde es besser. Am härtesten war die Liga-Qualifikation mit Biel. Da haben wir den Liga-Erhalt in Spiel 7 geschafft. Das war brutal. Wenn du weisst: Wenn du diesen Puck nicht hältst, verlieren vielleicht die netten Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle den Job. In dieser Hinsicht habe ich Leo immer bewundert, er war stets so ruhig.

Genoni: Ich kann mir das auch nicht richtig erklären. Ich glaube, ich hatte einfach Glück.

Sie wirken auch sonst wie zwei unterschiedliche Typen. Reto ist eher der Draufgänger und Leonardo der…

Genoni: Jetzt bin ich sehr gespannt. Romantiker?

Vielleicht, wenn Sie die Saison in Ambrì gespielt haben.

Berra: Ja, da muss er jetzt durch. Aber nein, es stimmt schon, wir sind unterschiedlich, in vielen Dingen. Leo hat jetzt schon fast eine Grossfamilie, ich habe keine Kinder. Aber das ist gut, diese Abwechslung bereichert doch das Leben.

Reto, Sie sind Mitbesitzer eines Cafés in Zug. Wie kommt das?

Berra: Ein guter Freund hat nach Investoren gesucht, mich gefragt, und da habe ich eingewilligt. Es ist eine spannende Sache. Die Pandemie war für die Gastronomie selbstredend nicht gut. Aber jetzt hatten wir einen sehr guten Sommer.

Investieren Sie auch, Leonardo?

Berra: Nur in sich selbst.

Genoni: (lacht) Äh, ja, genau, ich investiere in meine Leistungen.

Und in die Bildung.

Genoni: Das auch, ja, ich bin an meinem Master in Wirtschaftsrecht.

Wie bringt man das alles unter einen Hut: Studium, Familie und den Job?

Genoni: Es braucht Disziplin. Und eine Familie, die mitzieht. Aber für mich ist es ein wichtiger Ausgleich.

In der Nationalmannschaft seid ihr seit dem Rücktritt von Jonas Hiller die unumstrittenen Stammgoalies. Wie lange bleibt das noch so?

Berra: Wir spielen schon noch ein paar Jährchen, oder, Leo? Also solange wir aufgeboten werden, natürlich.

Genoni: Für mich gibt es keinen Grund, aufzuhören, solange die Trainer das Gefühl haben, dass ich helfen kann.

Was hat sich verändert im Nationalteam in den letzten Jahren?

Berra: Schon vieles. Wir sind breiter geworden. Wir hatten gerade den Fototermin mit den Nationalspielern, da waren wir irgendwie 40 Leute. Das sind andere Verhältnisse als früher. Und dann wurden wir selbstbewusster. Pa­trick Fischer hat das wirklich gut gemacht. Die Atmosphäre ist mega cool, es macht Spass, dabei zu sein.

Genoni: Es ist ein anderes Denken heute. Wir reisen an jede WM im Glauben, Gold holen zu können. Früher waren wir weniger mutig. Und wir spielen ein Hockey, von dem ich denke, dass es für die Zuschauer attraktiv ist.

Am Reiz des Nationalteams ändert sich also auch nichts, wenn man wie Sie sieben Weltmeisterschaften absolviert hat?

Genoni: Nein. Für mich ist es eine Ehre, die Schweiz vertreten zu dürfen. Und es gibt da noch einen Kübel, den wir holen müssen…