FCSG: Jordi Quintillà erklärt, wie es zur Rückkehr kam

Interview «Ich passte nicht ins Basler Modell»: Jordi Quintillà erklärt, wie es zu seiner Rückkehr zum FC St.Gallen kam Mittelfeldspieler Jordi Quintillà ist seit einigen Tagen wieder ein St.Galler. Der Spanier hat in der Ostschweiz einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, nachdem er im Sommer zum FC Basel gewechselt, dort aber nie richtig angekommen war. Er erzählt, welche anderen Optionen er gehabt hätte, weshalb das Herz für St.Gallen sprach – und warum er er vom halben Jahr in Basel trotz allem profitieren konnte. Ralf Streule/Christian Brägger Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Wieder in Grün, wieder die Nummer 8: Jordi Quintillà. Bild: Belinda Schmid

Es ist wie eine kleine Reise in die Vergangenheit: Rückkehrer Jordi Quintillà posiert mit grünem Trainingsshirt fürs Fotoshooting im Kybunpark, setzt sich dann zum Interview. «Hier bin ich», sagt er, und man meint vom Spanier einen Seufzer der Erleichterung zu hören. Das Gespräch kann beginnen, auf Deutsch, mit dem Sprachtalent eine Selbstverständlichkeit.

Wie fühlt es sich an, wieder in Grün-Weiss?

Hmm, man könnte fast sagen, ich bin wieder ich selbst. Ich fühle mich wie zu Hause. Hier hatte ich meine beste Zeit als Fussballer, diese Erinnerung ist sehr präsent. Und sie motiviert mich, hier wieder gute Leistungen zu bringen.

Sie sind «zurück in der Wohlfühloase», so wurde es in den Medien formuliert. Anders gesagt: Nach schwierigen Tagen in Basel können Sie es sich in St. Gallen wieder gemütlich machen.

Wohl fühle ich mich hier, ja. Aber jetzt müssen wir liefern. Ich werde mich definitiv erst richtig wohl fühlen, wenn wir auch Erfolg und im Sommer den Ligaerhalt geschafft haben.

War der Anruf aus St.Gallen eine Überraschung für Sie?

Der Kontakt mit Spielern und Verantwortlichen des Klubs brach ja nie ab, mit Peter Zeidler hatte ich einige Male telefoniert. Bereits im Dezember fragte er mich, ob eine Rückkehr eine Option sei. Ich schloss es nicht aus.

In Basel waren Sie bis dahin zweite Wahl. Hätte die Chance nicht bestanden, es doch noch ins Team schaffen?

Nein. Vor einigen Tagen beschied mir David Degen (FC-Basel-Besitzer, die Red.), dass ich keine Rolle mehr spielen werde. Ich gehöre nicht ins Basler Modell: Der FC Basel setzt, seit Degen von Bernhard Burgener übernommen hat, entweder auf erfahrene Spieler, die in der Schweiz ausgebildet wurden. Oder auf junge Ausländer, die Transfererlöse bringen. Als Nicht-Schweizer und Nicht-Junger fiel ich da durch. Kam dazu, dass ich Gutverdiener war. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich konnte Degens Standpunkt verstehen. Und ich sah ein, dass ich mir besser etwas Neues suche.

Und da riefen Sie in St.Gallen an?

Nein, nein. Es gab da weitere Angebote, zum Beispiel eines von Apoel Nikosia, das lukrativ gewesen wäre. Gleichzeitig kam vor einer Woche der Anruf aus St.Gallen. Ich erklärte Zeidler, dass ich interessiert bin. Als Sportchef Alain Sutter mich dann kontaktierte, machte er mir klar, dass er mich nur zurückhaben wolle, wenn ich mit vollem Herzen dabei bin. Ich sagte, dass ich das sein werde – aber dennoch etwas Zeit brauche, um mich zu entscheiden. Nur zehn Stunden später rief ich zurück.

Was sprach gegen Zypern? Sie hätten viel mehr verdient, oder?

Ja, klar. Es ging ums Herz. Wenn es um das Geld gegangen wäre, hätte ich in Zypern zugesagt. Interessant war ja auch: Alle meine Kollegen und meine Familie bestärkten mich darin, dass St.Gallen die richtige Wahl ist. ‹Du hast dich da wie Zuhause gefühlt›, sagten sie. Normalerweise gibt mir der Vater in solchen Sachen keine Tipps. Diesmal tat er es.

In Basel fühlten Sie sich nicht wohl?

Doch. Ich hatte gute Leute um mich. Es gibt einen guten Teamgeist in Basel – und es sind einige Latinos dabei, mit denen ich viel Kontakt hatte. Die vielen talentierten Spieler haben mich auch sportlich weitergebracht. Ich hatte eine hübsche Wohnung in Dornach. Alles gut. Das Problem war schlicht: Ich spielte zu wenig.

Jordi Quintillà: «Ich verstehe, dass es die Fans nie gerne sehen, wenn ein Spieler innerhalb der Liga das Team wechselt.» Bild: Belinda Schmid

Viele St.Galler Fans waren ja förmlich brüskiert, als sie nach guten St.Galler Jahren im Fernsehen sagten, dass es schon immer Ihr Traum gewesen sei, für Basel zu spielen.

Ja, was soll ich sagen? Vielleicht hätte ich das in meiner Muttersprache geschickter formuliert. Basel ist ein grosser Verein, der immer wieder europäisch und oft um den Meistertitel spielt. Davon hatte ich geträumt. Aber ich verstehe, dass es die Fans nie gerne sehen, wenn ein Spieler innerhalb der Liga das Team wechselt..

Seltsam war, wie lange Ihr Wechsel nicht kommuniziert worden war. Bereits im März 2021 wurde er in den Medien verhandelt. Was war da vorgefallen?

Das war alles etwas schwierig. Als ich unterschrieb, war offen, ob Bernhard Burgener bleibt oder Degen übernimmt. Und ich wollte den Transfer nicht bekannt geben vor meinem letzten Spiel mit dem FC St.Gallen – nicht vor dem Ligaerhalt und dem Cupfinal.

In jener Rückrunde schienen Sie in St.Gallen nicht Ihre sportlich beste Leistung zu zeigen. Hatten Sie wegen des anstehenden Wechsels den Kopf nicht bei der Sache?

Nein, so war das nicht. Es war eine schwierige Saison für das ganze Team. Wir waren aus einer starken Saison gekommen und hatten einige Spieler verloren. Klar waren es mental schwierige Momente. Aber ich war voll bei der Sache. Und war extrem erleichtert, als wir gegen Lausanne den Ligaerhalt geschafft hatten. Da konnte ich wieder atmen. Der Abschied zehn Tage danach war sehr emotional. Einer meiner traurigsten Tage im Fussball.

Sie hätten bleiben können.

Ja, klar. Aber es gibt diese beiden Seiten. Ich hatte Lust, bei einem Verein regelmässig europäisch zu spielen. Wusste aber auch, wie gut es mir in St.Gallen geht.

Hatten Sie schon damals im Sommer gespürt, dass Sie unter Degen nicht mehr erwünscht sein würden?

Ich hatte zumindest vernommen, dass Degen andere Pläne hat. Direkt erklärt hat er es mir aber erst vor ein paar Tagen.

Vor einem Jahr waren auch Teams aus der 2. Bundesliga interessiert. Das war nie Thema für Sie?

Ja, auch Union Berlin aus der 1. Bundesliga war interessiert, da hatte ich aber schon in Basel unterschrieben.

Das muss Sie heute nerven.

Nein. Es lief halt so.

Sehen Sie den Basel-Ausflug als Scheitern an?

Nein. Denn was man auch sehen muss: Ich passte zwar nicht ins Basler Modell, doch das Trainerteam und die Spieler schätzten mich, meine Leistungen waren gut. Zu Beginn der Saison war ich oft im Einsatz, bevor ich wegen einer Fussverletzung länger fehlte. Wann immer ich spielte, waren wir erfolgreich. Ausser gegen Étoile Carouge im Cup.

Das können Sie mit St. Gallen im Viertelfinal korrigieren.

Ich werde motiviert sein.

Hegen Sie einen Groll gegen Degen nach der Sache?

Nein, überhaupt nicht. Es ist die Regel Nummer eins im Fussball: Du musst das Geschäft kennen, sonst gehst du kaputt. Viele Spieler schaffen es nicht, sich im Profifussball zu behaupten, weil sie solche Dinge persönlich nehmen. Wenn dir jemand erklärt, dass du nicht mehr reinpasst, hat das nie mit dir selbst zu tun. Wir sind wie ein Produkt, wie ein Handy, das man kaufen und verkaufen kann. So läuft’s. Sobald du das verstehst, ist ein solcher Abgang überhaupt kein Problem mehr.

Gibt es auch eine Regel Nummer zwei?

Gehe dorthin, wo du dich zufrieden fühlst. Habe ich gerade gelernt. (lacht) Und die Regel Nummer drei: Immer 100 Prozent geben. Sonst bist du weg.

Wollen Sie beim FC St.Gallen wieder Captain werden?

Nein. Ich sage ohnehin immer: Jeder muss Captain sein. Und Lukas Görtler ist der Richtige für die Aufgabe, weil er ebenfalls eine starke Persönlichkeit ist.

Wie war die Begrüssung durch die Teamkollegen?

Perfekt. Ich wusste ja, dass ich viele Kollegen im Team habe. Aber die Begrüssung war schlicht grossartig. Es war, als käme ich einfach aus einer Verletzungspause zurück.

Können wir denselben Jordi Quintillà erwarten nach dem Basel-Abenteuer? Oder einen noch stärkeren?

Ich denke, dass ich in Sachen Spielintelligenz und in taktischen Fragen dazugelernt habe. Wir hatten viele Gespräche unter den Spielern, von Valentin Stocker oder Fabian Frei kannst du viel lernen.

Und was die Fitness betrifft? Sie wurden im Dezember positiv auf Corona getestet.

Ich hatte keine Symptome und habe mit Basel Testspiele absolviert. Ich bin fit.

Zum Schluss: Wird Basel Meister?

Ich würde mich für die Kollegen in Basel freuen, die Chance ist da. Jetzt, da Cabral nicht mehr dabei ist, wird’s aber schwierig.

Erhielten Sie noch einen Teil einer Meisterprämie?

(lacht) Nein. Nix, nada.

