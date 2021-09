Interview «Eine Steigerung ist immer möglich»: Yann Sommer über die EM, den neuen Natitrainer und eine Karriere als Musiker Wenn er es nicht schon vorher war, avancierte Yann Sommer spätestens an dieser EM zum Schweizer Fan-Liebling. Vor dem Knüller gegen Italien blickt der 32-Jährige Nati-Goalie nochmals auf das erfolgreich Turnier zurück und verrät, was er von Murat Yakin als Nationaltrainer hält. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Moment für die Ewigkeit: Yann Sommer nach seinem gehaltenen Penalty von Kylian Mbappé im EM-Achtelfinal. Robert Ghement / Pool / EPA

Als wir das Gespräch führten, war Granit Xhaka noch nicht positiv auf Corona getestet worden, Xherdan Shaqiri und Breel Embolo für die WM-Quali-Spiele gegen Italien (Sonntag) und in Nordirland (Mittwoch) noch nicht verletzt gemeldet. Die zu diesem Thema nachgereichten Fragen wollte Yann Sommer nicht beantworten.

Was waren Ihre spontanen Gedanken, als Sie von Murat Yakins Ernennung zum Nationaltrainer hörten?

Yann Sommer: Ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht, weil ich beim FC Basel zwei sehr erfolgreiche Jahre mit ihm hatte. Wir sind zweimal zusammen Meister geworden und bis in den Halbfinal der Europa League vorgestossen. Wir hatten eine coole Zeit zusammen.

Hat Sie Yakins Nomination überrascht? Schliesslich war er zuletzt in Schaffhausen tätig.

Nein. Ich habe mitbekommen, wer die Kandidaten sind. Und ich war überzeugt, dass der Verband eine gute Entscheidung treffen wird. Ich finde Yakin mit seiner Erfahrung eine sehr gute Wahl.

Sie haben 92 Spiele unter Yakin absolviert. Was zeichnet ihn als Trainer aus?

Es liegt doch schon ein paar Jahre zurück (Red. 2012 bis 2014), als wir noch zusammengearbeitet haben. In Erinnerung geblieben ist mir seine ruhige Art zu coachen, die gute Ausstrahlung an der Linie, die klare Spielidee und die gute Balance zwischen Defensive und Offensive.

Was macht Yakin zu einem guten Nationaltrainer?

Ein wichtiger Punkt ist: Er weiss, wovon er spricht. Yakin hat doch einige Länderspiele absolviert. Und mit seiner Art, seiner Ruhe, seiner Ausstrahlung ist er prädestiniert für diesen Job.

Yakin kündigte an, an gewissen Schrauben zu drehen, damit die Defensive verlässlicher wird. Sehen Sie diese Dringlichkeit auch?

Jede Mannschaft hat Punkte, die man verbessern kann. Weil Yakin selber Innenverteidiger war, ist er ein Defensiv-Experte. Er weiss, was wichtig ist, um gut zu verteidigen.

Er sagte, er wolle die Nati volksnaher positionieren. Selbst das Thema Hymne hat er angeschnitten. Begrüssen Sie diese Pläne?

Wir haben sehr lange ohne Zuschauer gespielt. Und Corona ist ja immer noch nicht vorbei. In den letzten eineinhalb Jahren war Fankontakt fast gar nicht möglich. Der Fankontakt ist super wichtig. Wir haben an der EM ja gesehen, was wir auslösen können. Die Euphorie in der Schweiz hat uns sehr berührt.

Hat Sie der Abgang von Vladimir Petkovic überrascht?

Ja, schon. Wir wussten und ahnten nichts. Aber klar, er hat lange und erfolgreich als Nati-Trainer gearbeitet. Ich denke, er sehnte sich nach der täglichen Arbeit in einem Klub und hat sich einen Tapetenwechsel gewünscht.

Ex-Trainer Vladimir Petkovic verliess die Nati überraschend nach der EM in Richtung Bordeaux. Sascha Steinbach / EPA

Hat er nichts angedeutet, dass sich die Wege trennen werden? Beispielsweise nach der Ankunft in Zürich, oder vorher im Flugzeug?

Nein, hat er nicht. Vielleicht wusste er es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Hat er sich verabschiedet?

Ja, per Telefon. Aber wir werden uns sicher nochmal sehen, wenn es zeitlich drin liegt.

Nichts gegen Bordeaux: Aber ein beruflicher Aufstieg bedeutet der Wechsel nicht, weshalb Petkovic’ Abgang stark nach Flucht aussieht.

Das müssten Sie ihn selber fragen.

Zurück zu Yakin: Er steht für einen pragmatischen Fussball, was ihm in Basel vorgeworfen worden ist. Konnten Sie damals die Kritik nachvollziehen?

Das liegt jetzt schon so lange zurück. Ich weiss nicht mehr genau, was ihm damals vorgeworfen worden ist. Ich war vor sieben Jahren auch ein anderer Torhüter als heute und Yakin ist wohl auch ein anderer Trainer als damals.

Sie waren auch vor sieben Jahren schon ein guter Torhüter.

Danke. Aber es ist doch normal: Über die Jahre macht man viele Erfahrungen, lernt dazu, spricht mit Menschen, das verändert einen. Auch ich habe in der Zwischenzeit mein Spiel verändert.

Mit Murat Yakin erlebte Yann Sommer beim FC Basel erfolgreiche Zeiten. Keystone

Ist es Fluch oder Segen, mit dem neuen Trainer gleich gegen den Europameister Italien antreten zu müssen?

Man kann es sich nicht aussuchen. Ich finde es einen guten Start. Wir spielen in Basel gegen einen attraktiven Gegner. Und es steht gleich sehr viel auf dem Spiel. So wie ich Yakin einschätze, wird er nicht alles umkrempeln.

Ist das 0:3 gegen Italien an der EM noch im Hinterkopf?

Klar. Wir haben keine gute Leistung abgeliefert. Vieles hat nicht gestimmt. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, was wichtig ist, um gegen Italien etwas holen. Das wollen wir am Sonntag nun umsetzen.

Ist es im Hinblick auf das Spiel vom Sonntag gar ein Vorteil, dass man an der EM eine Klatsche kassierte, weil man jetzt weiss, worum es geht gegen Italien?

Ich wäre an der EM gegen Italien lieber nicht unter die Räder gekommen. Aber klar, Italien ist Europameister geworden. Nicht dank einem alles überragenden Individualisten. Nein, sie haben vor allem dank ihrem herausragenden Teamspirit triumphiert.

Es braucht eine grosse Leidensfähigkeit, um gegen Italien bestehen zu können.

Heutzutage ist leiden im Fussball gegen jeden guten Gegner eine Grundvoraussetzung. Es gibt immer wieder Phasen, während denen man den Ball nicht hat, Wellen auf einen schwappen: Dann muss man leiden, über die Grenzen hinausgehen.

Was macht der Einzug in den Viertelfinal mit dieser Nati. Geht Ihr nun selbstbewusster in ein Spiel wie gegen Italien?

Natürlich, die EM war sehr erfolgreich für uns. Dieses Gefühl, das wir uns als Mannschaft an dieser EM erarbeitet haben, müssen wir in die nächsten Spiele mitnehmen.

An der EM scheiterte Yann Sommer mit der Nati erst im Viertelfinale an Spanien nach Elfmeterschiessen. Dmitri Lovetsky / AP

Woran kann sich die Mannschaft aufrichten, wenn sie mal in Schwierigkeiten gerät. Gibt es ein konkretes EM-Erlebnis als mentales Doping?

Es gab sehr viele solcher Erlebnisse. Das 0:3 gegen Italien war definitiv Tief- und Knackpunkt. Darauf haben wir uns zusammengesetzt und offen darüber diskutiert: Was ist unser Ziel? Was stimmt bei unseren Auftritten nicht? In diesen Diskussionen haben wir als Mannschaft einen riesigen Schritt vorwärts gemacht. Wenn man sieht, mit welchem Mut und welchem Glauben wir in den folgenden Partien aufgetreten sind, hat uns das selbst darin bestärkt, dass sehr viel in diesem Team drinsteckt. Das müssen wir mitnehmen.

Die Gefahr besteht, dass man es im Fussball nicht immer abrufen kann.

Das stimmt. Vieles hängt auch von der Tagesform ab. Aber wichtig ist, dass wir einander vertrauen, uns unterstützen und miteinander kommunizieren. Diese Dinge kann man immer abrufen. Die EM hat uns sehr zusammengeschweisst. Das müssen wir beibehalten. Wenn uns das gelingt, kommt unsere spielerische Qualität fast von allein zum Tragen. Denn die steckt in diesem Team drin.

Gab es Moment, in denen Sie rückblickend dachten: Es wäre an der EM mehr drin gelegen?

Darüber mache ich mir nicht gross Gedanken. Wir waren sehr nahe dran, in den Halbfinal einzuziehen. Aber es ist im Penaltyschiessen gegen Spanien gelaufen, wie es gelaufen ist. Das kann man im Nachhinein nicht ändern.

Ist eine Steigerung mit dieser Mannschaft möglich?

Eine Steigerung ist immer möglich. Und wir streben diese auch an. Wir haben viel dazugelernt. Beispielsweise: Wie ist es, in einem K.o.-Spiel gegen einen grossen Gegner anzutreten? Diese Erfahrungen sind wertvoll. Wir werden daran wachsen.

Sie haben ein grossartiges Turnier gespielt. Und wir dachten bei aller Sympathie zu Gladbach, dass Sie in der neuen Saison bei einem grösseren Klub spielen würden. Haben Sie mit Angeboten gerechnet?

Ich weiss, wie das Geschäft funktioniert. Klar, das Turnier ist für uns gut gelaufen und ich persönlich hatte auch meine Highlights. Über alles andere mache ich mir nicht viele Gedanken. Vielleicht auch, weil ich in einer äusserst privilegierten Situation bin, erst recht, wenn man die Folgen der Pandemie berücksichtigt. Es ist nicht selbstverständlich, in einem tollen, ambitionierten Verein eine Stammposition zu haben. Ein Verein, der mich in Ruhe arbeiten lässt, mir Sicherheit und ein gutes Gefühl vermittelt. Wenn so viel stimmt, überlegt man sich sehr gut, ob man an der Situation etwas verändern will oder nicht.

Dabei ist der Saisonstart missglückt. Ein guter Auftritt zwar gegen Bayern (1:1), aber der Schiedsrichter verwehrt Gladbach zwei Penaltys. Höchst unglücklich gegen Leverkusen (0:4), wo Sie bei drei Gegentreffern nicht sehr gut aussehen. Und jüngst ein 1:2 gegen Union Berlin. Wie gehen Sie damit um?

Sehr professionell. Wir hatten einen guten Start gegen Bayern. Gegen Leverkusen haben wir einen Tag erwischt, wo alles gegen uns gelaufen ist: unglückliche Gegentore, verschossener Penalty, einige neue Verletzungen. Und wir waren an diesem Tag einfach nicht gut genug.

In der Bundesliga läuft es für Sommer mit Gladbach noch nicht nach Plan. Keystone

Fragen Sie sich, ob das in dieser Saison überhaupt noch gut kommt?

Wir haben auch nicht das gezeigt, was wir könnten. Und das in der Bundesliga, die nicht viel verzeiht. Da werden selbst mittelmässige Leistungen hart bestraft.

Faszinierend ist, wie schnell das Momentum dreht.

Ja, vielleicht waren wir nach dem Bayern-Spiel etwas euphorisch. Und dann machst du im nächsten Spiel vielleicht einen, zwei Sprints weniger, bist in einer Situation vielleicht etwas nachlässiger, und schon bekommst du die Quittung.

Wie haben Sie die Tage unmittelbar nach der EM erlebt?

Während der EM ist unsere zweite Tochter zur Welt gekommen. Da blieb mir kaum Zeit. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, nach Hause zu kommen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen.

Hat die Geburt des zweiten Kindes etwas verändert?

Alles. Wie viele Kinder haben Sie?

Zwei Jungs. Aber die grosse Veränderung erlebte ich nach der Geburt des ersten Kindes.

Bei uns hat sich sehr viel verändert. Der Altersunterschied unserer Mädchen ist sehr gering. Die ältere wird im Oktober erst zwei. Das macht das Ganze sehr intensiv, aber sehr schön. Unser Haus ist gefüllt mit Liebe und intensiven Tagen.

Kommen Sie noch dazu, Ihr Hobby, das Kochen, zu pflegen?

Immer wieder. Wir haben das Glück, dass unsere Mädchen gut schlafen. Das ermöglicht es uns, auch mal nur für uns zwei zu kochen und einen gemütlichen Abend zu machen.

Ich habe gehört, Sie würden in der Weihnachtszeit jeweils zusammen mit Ihrem Kumpel Simone Grippo in einem Basler Club als DJ-Duo «Sommergrippe» auflegen.

Das ist schon länger her. Aber es war ein cooler Gag.

Was legen Sie auf?

Querbeet. Ich habe keine Ahnung vom Auflegen. Aber genau das war auch die Idee dieser Party. Ein paar Leute sollen Musik auflegen, obwohl sie keine DJ’s sind.

Haben Sie aufgelegt, weil Sie nicht gerne tanzen?

Nein, nein.

Irgendwann ist auch Ihre Zeit als Fussballer zu Ende. Denken Sie darüber nach, mehr Zeit in die Musik zu investieren?

Das Karriereende ist für mich noch weit weg. Ich mache mir vielleicht hin und wieder Gedanken, was nach dem Fussball sein könnte. Aber ich bin noch in der Findungsphase. Meine Frau ist Anwältin und steckt momentan zu Gunsten der Familie stark zurück. Ich gehe davon aus, dass sie wieder ins Berufsleben einsteigen will und besprechen, wie wir unsere Zukunft gestalten.

Hat Ihre Frau schon als Anwältin gearbeitet?

Ja, bis vor der Geburt unserer ersten Tochter. Jetzt ist es ihr wichtig, Mutter zu sein und viel Zeit mit den Kindern zu verbringen.

Wo planen Sie für später Ihren Lebensmittelpunkt? In der Schweiz oder in Deutschland, der Heimat Ihrer Frau?

Auch in dieser Frage ist alles noch offen. Wir haben einen schönen Wohnort in der Nähe von Düsseldorf. Klar, ich habe mein ganzes Umfeld in der Schweiz, sie in Deutschland. Schauen wir erst mal, ob und wohin es uns während meiner Karriere noch zieht.